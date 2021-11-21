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Россия превосходит США в сфере гиперзвука, заявил американский генерал
Россия превосходит США в сфере гиперзвука, заявил американский генерал - РИА Новости, 21.11.2021
Россия превосходит США в сфере гиперзвука, заявил американский генерал
США "не так продвинуты" в гиперзвуковых технологиях, как Россия и Китай, заявил заместитель главы космических операций США Дэвид Томпсон. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T09:05
2021-11-21T09:05
в мире
сша
китай
россия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. США "не так продвинуты" в гиперзвуковых технологиях, как Россия и Китай, заявил заместитель главы космических операций США Дэвид Томпсон."Мы не так продвинуты, как китайцы или русские, в области гиперзвуковых программ", - приводит издание Politico слова Томпсона, которые он произнес на Галифаксском международном форуме по безопасности.В интервью газете Томпсон отметил, что космические силы CША работают над "определением типа спутниковой группировки", необходимой стране для отслеживания гиперзвуковых ракет. По его словам, это "новый вызов".Сейчас Россия является единственной страной в мире со стоящими на боевом дежурстве или находящимися в высокой степени готовности гиперзвуковыми ракетами. В российских Вооруженных силах несут опытно-боевое дежурство авиакомплексы "Кинжал" с гиперзвуковой ракетой, проходит госиспытания гиперзвуковая ракета "Циркон", несут боевое дежурство стратегические ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард".
https://ria.ru/20210924/sputniki-1751499852.html
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в мире, сша, китай, россия
09:05 21.11.2021
 
Россия превосходит США в сфере гиперзвука, заявил американский генерал

Генерал Томпсон заявил, что Россия и Китай более продвинуты в гиперзвуке, чем США

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в акватории Северного Ледовитого океана
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в акватории Северного Ледовитого океана - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. США "не так продвинуты" в гиперзвуковых технологиях, как Россия и Китай, заявил заместитель главы космических операций США Дэвид Томпсон.
"Мы не так продвинуты, как китайцы или русские, в области гиперзвуковых программ", - приводит издание Politico слова Томпсона, которые он произнес на Галифаксском международном форуме по безопасности.
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В интервью газете Томпсон отметил, что космические силы CША работают над "определением типа спутниковой группировки", необходимой стране для отслеживания гиперзвуковых ракет. По его словам, это "новый вызов".
Сейчас Россия является единственной страной в мире со стоящими на боевом дежурстве или находящимися в высокой степени готовности гиперзвуковыми ракетами. В российских Вооруженных силах несут опытно-боевое дежурство авиакомплексы "Кинжал" с гиперзвуковой ракетой, проходит госиспытания гиперзвуковая ракета "Циркон", несут боевое дежурство стратегические ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард".
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