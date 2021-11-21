https://ria.ru/20211121/giperzvuk-1760021492.html

Россия превосходит США в сфере гиперзвука, заявил американский генерал

Россия превосходит США в сфере гиперзвука, заявил американский генерал - РИА Новости, 21.11.2021

Россия превосходит США в сфере гиперзвука, заявил американский генерал

США "не так продвинуты" в гиперзвуковых технологиях, как Россия и Китай, заявил заместитель главы космических операций США Дэвид Томпсон. РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T09:05

2021-11-21T09:05

2021-11-21T09:05

в мире

сша

китай

россия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. США "не так продвинуты" в гиперзвуковых технологиях, как Россия и Китай, заявил заместитель главы космических операций США Дэвид Томпсон."Мы не так продвинуты, как китайцы или русские, в области гиперзвуковых программ", - приводит издание Politico слова Томпсона, которые он произнес на Галифаксском международном форуме по безопасности.В интервью газете Томпсон отметил, что космические силы CША работают над "определением типа спутниковой группировки", необходимой стране для отслеживания гиперзвуковых ракет. По его словам, это "новый вызов".Сейчас Россия является единственной страной в мире со стоящими на боевом дежурстве или находящимися в высокой степени готовности гиперзвуковыми ракетами. В российских Вооруженных силах несут опытно-боевое дежурство авиакомплексы "Кинжал" с гиперзвуковой ракетой, проходит госиспытания гиперзвуковая ракета "Циркон", несут боевое дежурство стратегические ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард".

https://ria.ru/20210924/sputniki-1751499852.html

https://ria.ru/20210922/giperzvuk-1751274186.html

сша

китай

россия

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2021

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в мире, сша, китай, россия