https://ria.ru/20211121/energiya-1760034153.html

Белоруссия подтвердила возобновление поставок энергии на Украину

Белоруссия подтвердила возобновление поставок энергии на Украину - РИА Новости, 21.11.2021

Белоруссия подтвердила возобновление поставок энергии на Украину

Минэнерго Белоруссии подтвердило выполнение обязательств по контракту на поставки в ноябре. РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T11:50

2021-11-21T11:50

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МИНСК, 21 ноя — РИА Новости. Минэнерго Белоруссии подтвердило выполнение обязательств по контракту на поставки в ноябре."Беларусь с 21 ноября возобновила поставки электроэнергии на Украину. Экспорт осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом", — сообщила пресс-служба ведомства.Это также подтвердила украинская сторона. График подачи энергии составили с учетом режимов работы белорусской энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования.Минск прекратил поставки с 18 ноября и заявил, что в дальнейшем будет рассматривать экспорт "с учетом технических возможностей". Ранее Украина также запрашивала аварийную помощь из Словакии.

https://ria.ru/20211121/ukraina-1760027575.html

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в мире, украина, белоруссия, укрэнерго