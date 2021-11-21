https://ria.ru/20211121/energiya-1760034153.html
Белоруссия подтвердила возобновление поставок энергии на Украину
Белоруссия подтвердила возобновление поставок энергии на Украину - РИА Новости, 21.11.2021
Белоруссия подтвердила возобновление поставок энергии на Украину
Минэнерго Белоруссии подтвердило выполнение обязательств по контракту на поставки в ноябре. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T11:50
2021-11-21T11:50
2021-11-21T12:46
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МИНСК, 21 ноя — РИА Новости. Минэнерго Белоруссии подтвердило выполнение обязательств по контракту на поставки в ноябре."Беларусь с 21 ноября возобновила поставки электроэнергии на Украину. Экспорт осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом", — сообщила пресс-служба ведомства.Это также подтвердила украинская сторона. График подачи энергии составили с учетом режимов работы белорусской энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования.Минск прекратил поставки с 18 ноября и заявил, что в дальнейшем будет рассматривать экспорт "с учетом технических возможностей". Ранее Украина также запрашивала аварийную помощь из Словакии.
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в мире, украина, белоруссия, укрэнерго
11:50 21.11.2021 (обновлено: 12:46 21.11.2021)
Белоруссия подтвердила возобновление поставок энергии на Украину
Белоруссия подтвердила возобновление поставок энергии на Украину с 21 ноября
МИНСК, 21 ноя — РИА Новости.
Минэнерго Белоруссии
подтвердило выполнение обязательств по контракту на поставки в ноябре.
"Беларусь с 21 ноября возобновила поставки электроэнергии на Украину. Экспорт осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом", — сообщила пресс-служба ведомства.
Это также подтвердила украинская сторона.
График подачи энергии составили с учетом режимов работы белорусской энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования.
Минск прекратил поставки с 18 ноября и заявил, что в дальнейшем будет рассматривать экспорт "с учетом технических возможностей".
Ранее Украина также запрашивала аварийную помощь из Словакии.