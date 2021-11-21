https://ria.ru/20211121/eilish-1759799953.html

Билли Айлиш записала саундтрек к мультику Pixar "Я краснею"

Билли Айлиш записала саундтрек к мультику Pixar "Я краснею" - РИА Новости, 21.11.2021

Билли Айлиш записала саундтрек к мультику Pixar "Я краснею"

Билли Айлиш и ее брат Финнеас записали саундтрек к мультику Pixar "Я краснею", сообщает NME. РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T02:36

2021-11-21T02:36

2021-11-21T02:36

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Билли Айлиш и ее брат Финнеас записали саундтрек к мультику Pixar "Я краснею", сообщает NME. Главная героиня анимационного фильма — 13-летняя девочка Мэй Ли. Она превращается в большую красную панду, когда нервничает. Мэй и ее друзья фанатеют по бой-бэнду 4*Town. Создатели проекта попросили Билли и ее брата написать три песни для этого выдуманного коллектива. Одну из них уже можно услышать. Она появляется в начале нового трейлера проекта. Также в нем звучит и знаменитая "Bye Bye Bye" N*Sync."Мы впервые заговорили о том, что Билли и Финнеас могли бы записать для фильма несколько треков, еще до того, как они получили миллиард "Грэмми". Мы уже тогда видели, что они держат руку на пульсе времени", — говорит продюсер фильма Линдси Коллинз.Премьера "Я краснею" запланирована на март 2022 года.

https://ria.ru/20211111/eilish-1758413323.html

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2021

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новости культуры, кино и сериалы, музыка, pixar, билли айлиш