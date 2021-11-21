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Стало известно, на чьей машине разбился Саид Губденский
СМИ сообщили, кому принадлежал BMW, на котором разбился Саид Губденский - РИА Новости, 21.11.2021
Стало известно, на чьей машине разбился Саид Губденский
Автомобиль, на котором блогер Саид Губденский попал в аварию и погиб, принадлежал пользовательнице Instagram Марии Ширшовой, пишут "Известия". РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T14:55
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происшествия
москва
авто
кутузовский проспект
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Автомобиль, на котором блогер Саид Губденский попал в аварию и погиб, принадлежал пользовательнице Instagram Марии Ширшовой, пишут "Известия".По информации СМИ, 23-летняя девушка передала ему машину 13 ноября, поэтому номерных знаков в момент смертельного ДТП на BMW M4 не было. Страховку новый владелец тоже не успел оформить.Накануне два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в Москве, в них врезался еще один. За рулем BMW, которое стало виновником аварии, находился 28-летний уроженец Дагестана — Губденский, он погиб на месте происшествия. Его друга, сидевшего на пассажирском месте, госпитализировали, впоследствии он также скончался.Автоблогера ранее неоднократно привлекали к ответственности и лишали прав за нарушения ПДД, сообщили в прокуратуре.Перед гибелью Губденский опубликовал в Telegram фотографию недавно приобретенной машины, на которой потом разбился. Он сообщал подписчикам, что купил ее за 11 дней до трагедии.
https://ria.ru/20211121/dtp-1760013966.html
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происшествия, москва, авто, кутузовский проспект
14:55 21.11.2021 (обновлено: 15:14 21.11.2021)
 
СМИ сообщили, кому принадлежал BMW, на котором разбился Саид Губденский

Автомобиль BMW, на котором разбился автоблогер Губденский, принадлежал блогерше Ширшовой

© АГН "Москва" / Мобильный репортер Последствия ДТП на Кутузовском проспекте в котором погиб блогер Саид Губернский
 Последствия ДТП на Кутузовском проспекте в котором погиб блогер Саид Губернский - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Автомобиль, на котором блогер Саид Губденский попал в аварию и погиб, принадлежал пользовательнице Instagram Марии Ширшовой, пишут "Известия".
По информации СМИ, 23-летняя девушка передала ему машину 13 ноября, поэтому номерных знаков в момент смертельного ДТП на BMW M4 не было. Страховку новый владелец тоже не успел оформить.
Последствия ДТП на Кутузовском проспекте в котором погиб блогер Саид Губернский - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
02:25
Блогер Губденский перед гибелью в ДТП разместил посты в соцсетях
Накануне два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в Москве, в них врезался еще один. За рулем BMW, которое стало виновником аварии, находился 28-летний уроженец Дагестана — Губденский, он погиб на месте происшествия. Его друга, сидевшего на пассажирском месте, госпитализировали, впоследствии он также скончался.
Автоблогера ранее неоднократно привлекали к ответственности и лишали прав за нарушения ПДД, сообщили в прокуратуре.
Перед гибелью Губденский опубликовал в Telegram фотографию недавно приобретенной машины, на которой потом разбился. Он сообщал подписчикам, что купил ее за 11 дней до трагедии.
Автомобиль BMW на месте ДТП у дома 33 по Кутузовскому проспекту в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
Вчера, 17:33В России
Появилось видео последних секунд перед ДТП с Саидом Губденским
 
ПроисшествияМоскваАвтоКутузовский проспект
 
 
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