https://ria.ru/20211121/dtp-1760047214.html

Стало известно, на чьей машине разбился Саид Губденский

СМИ сообщили, кому принадлежал BMW, на котором разбился Саид Губденский - РИА Новости, 21.11.2021

Стало известно, на чьей машине разбился Саид Губденский

Автомобиль, на котором блогер Саид Губденский попал в аварию и погиб, принадлежал пользовательнице Instagram Марии Ширшовой, пишут "Известия". РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T14:55

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происшествия

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авто

кутузовский проспект

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Автомобиль, на котором блогер Саид Губденский попал в аварию и погиб, принадлежал пользовательнице Instagram Марии Ширшовой, пишут "Известия".По информации СМИ, 23-летняя девушка передала ему машину 13 ноября, поэтому номерных знаков в момент смертельного ДТП на BMW M4 не было. Страховку новый владелец тоже не успел оформить.Накануне два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в Москве, в них врезался еще один. За рулем BMW, которое стало виновником аварии, находился 28-летний уроженец Дагестана — Губденский, он погиб на месте происшествия. Его друга, сидевшего на пассажирском месте, госпитализировали, впоследствии он также скончался.Автоблогера ранее неоднократно привлекали к ответственности и лишали прав за нарушения ПДД, сообщили в прокуратуре.Перед гибелью Губденский опубликовал в Telegram фотографию недавно приобретенной машины, на которой потом разбился. Он сообщал подписчикам, что купил ее за 11 дней до трагедии.

https://ria.ru/20211121/dtp-1760013966.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211120/dtp-1759974967.html

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происшествия, москва, авто, кутузовский проспект