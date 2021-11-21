https://ria.ru/20211121/dtp-1760013966.html
Что показал перед гибелью в ДТП блогер Губденский
Блогер Губденский перед гибелью в ДТП разместил посты в соцсетях - РИА Новости, 21.11.2021
Что показал перед гибелью в ДТП блогер Губденский
Автомобильный блогер Саид Губденский перед гибелью в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве опубликовал пост в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T02:25
2021-11-21T02:25
2021-11-21T02:26
происшествия
москва
bmw ag
авто
кутузовский проспект
саид губденский
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Автомобильный блогер Саид Губденский перед гибелью в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве опубликовал пост в своем Telegram-канале.В 13:35 он разместил фотографию недавно приобретенной BWM M4. Первые сообщения о ДТП появились в соцсетях спустя 1,5 часа после публикации поста.Именно на этой иномарке он разбился в аварии. Автомобиль Губденский купил за 11 дней до трагедии, о чем сообщал своим подписчикам.Кроме того, блогер днем в субботу опубликовал в Instagram-сторис видео, на котором он устраивает гонки по Москве с Gelandewagen, показывая водителю внедорожника неприличный жест. Ранее он показал своим подписчикам, как гоняет по Москве со скоростью 150 километров в час.В субботу два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в столице, в них врезался еще один. За рулем BMW, которое стало виновником аварии, был автоблогер Губденский, он погиб, его пассажир был госпитализирован и скончался в больнице.Губденский, сообщала столичная прокуратура, ранее неоднократно привлекался к ответственности и лишался прав за нарушения ПДД
https://ria.ru/20211121/dtp-1760010539.html
москва
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происшествия, москва, bmw ag, авто, кутузовский проспект, саид губденский
02:25 21.11.2021 (обновлено: 02:26 21.11.2021)
Блогер Губденский перед гибелью в ДТП разместил посты в соцсетях
Блогер Губденский перед гибелью в ДТП показал в Telegram фото BMW, на которой разбился