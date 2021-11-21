https://ria.ru/20211121/dtp-1760013966.html

Что показал перед гибелью в ДТП блогер Губденский

Блогер Губденский перед гибелью в ДТП разместил посты в соцсетях - РИА Новости, 21.11.2021

Что показал перед гибелью в ДТП блогер Губденский

Автомобильный блогер Саид Губденский перед гибелью в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве опубликовал пост в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T02:25

2021-11-21T02:25

2021-11-21T02:26

происшествия

москва

bmw ag

авто

кутузовский проспект

саид губденский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759974232_0:266:2730:1802_1920x0_80_0_0_773a91751a4b36d2bc91151c574b203f.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Автомобильный блогер Саид Губденский перед гибелью в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве опубликовал пост в своем Telegram-канале.В 13:35 он разместил фотографию недавно приобретенной BWM M4. Первые сообщения о ДТП появились в соцсетях спустя 1,5 часа после публикации поста.Именно на этой иномарке он разбился в аварии. Автомобиль Губденский купил за 11 дней до трагедии, о чем сообщал своим подписчикам.Кроме того, блогер днем в субботу опубликовал в Instagram-сторис видео, на котором он устраивает гонки по Москве с Gelandewagen, показывая водителю внедорожника неприличный жест. Ранее он показал своим подписчикам, как гоняет по Москве со скоростью 150 километров в час.В субботу два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в столице, в них врезался еще один. За рулем BMW, которое стало виновником аварии, был автоблогер Губденский, он погиб, его пассажир был госпитализирован и скончался в больнице.Губденский, сообщала столичная прокуратура, ранее неоднократно привлекался к ответственности и лишался прав за нарушения ПДД

https://ria.ru/20211121/dtp-1760010539.html

москва

кутузовский проспект

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, bmw ag, авто, кутузовский проспект, саид губденский