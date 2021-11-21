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Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий - РИА Новости, 21.11.2021

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims), входящий в систему международных и всемирных... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T00:24

2021-11-21T00:24

2021-11-21T00:24

в мире

справки

всемирный день памяти жертв дтп

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Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims), входящий в систему международных и всемирных дней Организации Объединенных Наций, ежегодно отмечается в третье воскресенье ноября. В 2021 году этот день приходится на 21 ноября. Инициатором учреждения дня памяти жертв ДТП стала британская благотворительная организация "Роудпис" (RoadPeace), оказывающая помощь людям, пострадавшим в результате ДТП. Впервые он был проведен в Великобритании в 1993 году. Днем проведения было выбрано третье воскресенье ноября, потому что оно следует за Поминальным воскресеньем (второе воскресенье ноября), когда в Великобритании и странах Содружества поминают всех тех, кто погиб в войнах и конфликтах. Схожесть войн и ДТП заключается в том, что чаще всего их жертвами становятся молодые люди мужского пола, а раны и травмы в одинаковой мере ужасны. День памяти жертв ДТП был задуман как мероприятие, дающее возможность почтить память жертв дорожно-транспортных происшествий и выразить соболезнование их родным и близким. В 1995 году проведение этого дня поддержала Европейская федерация жертв ДТП (FEVR). Его стали проводить не только в Великобритании, но и в других странах Европы, как Европейский день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Постепенно этот день памяти распространялся и на другие континенты. В 2003 году инициативу поддержала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), а 26 октября 2005 года Всемирный день памяти жертв ДТП был официально учрежден Генеральной Ассамблеей ООН с целью повышения общественной осведомленности в отношении предупреждения дорожно-транспортного травматизма. 31 августа 2020 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Повышение безопасности дорожного движения во всем мире", провозгласив Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения 2021-2030 годах. с амбициозной целью предотвратить по меньшей мере 50% смертей и травм в результате ДТП к 2030 году. ВОЗ и региональные комиссии ООН, в сотрудничестве с другими партнерами по Сотрудничеству ООН в области безопасности дорожного движения, разработали Глобальный план для Десятилетия действий.Кроме того, для привлечения внимания к проблеме детского травматизма и смертности на дорогах мира и улучшения дорожной безопасности, ООН проводит глобальную неделю безопасности дорожного движения.По данным ООН, ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий погибает более 1,35 миллиона человек и почти 50 миллионов человек получают травмы, причем 90% случаев гибели людей и травматизма происходят в развивающихся странах. Такие аварии являются основной причиной смерти детей и молодых людей в возрасте 15-29 лет. Половина всех случаев смерти в результате ДТП происходит среди уязвимых пользователей дорог – пешеходов, велосипедистов, а также водителей моторизованных двухколесных транспортных средств и их пассажиров. Для Российской Федерации обеспечение безопасности дорожного движения является актуальной проблемой, требующей активных действий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий. Повышение безопасности дорожного движения – одна из приоритетных задач для Министерства внутренних дел России. На ее решение направлен комплекс последовательных мер. Они принимаются совместно с органами государственной власти всех уровней, а также общественными институтами. Принимаемые меры направлены не только на повышение уровня дисциплины водителей, но и на организацию безопасного дорожного движения в целом, включая требования к обустройству и содержанию автодорог. В 2006-2012 годах в России была реализована федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения". В 2013 году была принята новая программа, рассчитанная до 2020 года. В 2018 году была утверждена "Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы", разработанная в целях определения приоритетов в области безопасности дорожного движения, направлений и способов их достижения, а также для формирования у участников правоотношений в области безопасности дорожного движения представлений относительно перспектив и ориентиров состояния обеспечения безопасности дорожного движения на территории РФ на среднесрочный период.Принятая Стратегия ставит задачу создать рамочную основу для организации системной работы по повышению безопасности дорожного движения. В период с 2018 по 2020 годы наращивался соответствующий потенциал в рамках выполнения мероприятий федеральной целевой программы. С 2021 по 2024 годы предполагается реализация комплекса практических мер, оказывающих непосредственное воздействие на безопасность дорожного движения. Глава МВД Владимир Колокольцев в октябре 2021 года сообщил, что в России в ДТП за последние 10 лет погибли более 220 тысяч человек, более двух миллионов пострадали. В то же время министр отметил общее снижение аварийности: за 15 лет количество погибших в ДТП уменьшилось более чем в два раза.К 2030 году ведомство планирует снизить смертность в ДТП до четырех погибших на 100 тысяч населения. По данным МВД, в 2020 году эта цифра составляла почти 11 человек. Всего в 2020 году в России в ДТП погибли 16152 человека, почти 190 тысяч участников дорожного движения получили ранения разной степени тяжести. Значимой тенденцией года является снижение основных показателей детского дорожно-транспортного травматизма. Число погибших детей в возрасте до 16 лет снизилось на 7,1% и на 16,9% раненных. В первом полугодии 2021 года в ДТП погибли 5830 человек и получили ранения 72958. Несмотря на определенные позитивные изменения, уровень дорожно-транспортной аварийности в стране остается достаточно высоким – каждое одиннадцатое ДТП приводит к смертельному исходу. Кроме того, по итогам шести месяцев 2021 года отмечается увеличение показателей детского дорожно-транспортного травматизма, относительно этого же периода 2020 года. В результате ДТП в первом полугодии 2021 года погибли 244 и ранены 7807 детей в возрасте до 16 лет. Несмотря на увеличение указанных показателей, в 19 регионах России за это время ни один ребенок в ДТП не погиб. Во многих регионах России проходят различные благотворительные акции и мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню памяти жертв ДТП. Организаторы мероприятий своими целями отдать дань памяти всем людям, погибшим или получившим серьезные травмы на дорогах; признать критически важную работу аварийно-спасательных служб; выступать за более эффективную поддержку жертв дорожно-транспортных происшествий и семей жертв; содействовать принятию научно обоснованных мер по предотвращению и, в конечном счете, прекращению дальнейшего роста смертности и травматизма в результате ДТП. В 2021 году организаторы мероприятий обращают внимание на снижение скорости движения, что поможет предотвратить множество смертей и серьезных травм, в частности, смертей пешеходов и всех других уязвимых участников дорожного движения – детей, пожилых людей и инвалидов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, справки, всемирный день памяти жертв дтп