https://ria.ru/20211004/dtp-1752994803.html

В МВД назвали число погибших и пострадавших в ДТП за десять лет

В МВД назвали число погибших и пострадавших в ДТП за десять лет - РИА Новости, 04.10.2021

В МВД назвали число погибших и пострадавших в ДТП за десять лет

В России в ДТП за последние 10 лет погибли более 220 тысяч человек, более 2 миллионов пострадали, рассказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:06

2021-10-04T14:06

2021-10-04T14:26

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

владимир колокольцев

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В России в ДТП за последние 10 лет погибли более 220 тысяч человек, более 2 миллионов пострадали, рассказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев."Каждый день жертвами аварий становятся десятки человек, сотни получают ранения или остаются инвалидами. Только за последние 10 лет погибло более 220 тысяч и ранено свыше 2 миллионов человек", - сказал Колокольцев на коллегии МВД РФ, его цитирует пресс-центр ведомства.Министр отметил общее снижение аварийности: за 15 лет количество погибших в ДТП уменьшилось более чем в два раза.К 2030 году ведомство планирует снизить смертность в ДТП до четырех погибших на 100 тысяч населения. По данным МВД, в 2020-м эта цифра составляла почти 11 человек.

https://ria.ru/20210902/dtp-1748367408.html

россия

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министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, владимир колокольцев