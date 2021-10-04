https://ria.ru/20211004/dtp-1752994803.html
В МВД назвали число погибших и пострадавших в ДТП за десять лет
В МВД назвали число погибших и пострадавших в ДТП за десять лет - РИА Новости, 04.10.2021
В МВД назвали число погибших и пострадавших в ДТП за десять лет
В России в ДТП за последние 10 лет погибли более 220 тысяч человек, более 2 миллионов пострадали, рассказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:06
2021-10-04T14:06
2021-10-04T14:26
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
владимир колокольцев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746735020_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_087458115a04fc427830aa0c44bbab5e.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В России в ДТП за последние 10 лет погибли более 220 тысяч человек, более 2 миллионов пострадали, рассказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев."Каждый день жертвами аварий становятся десятки человек, сотни получают ранения или остаются инвалидами. Только за последние 10 лет погибло более 220 тысяч и ранено свыше 2 миллионов человек", - сказал Колокольцев на коллегии МВД РФ, его цитирует пресс-центр ведомства.Министр отметил общее снижение аварийности: за 15 лет количество погибших в ДТП уменьшилось более чем в два раза.К 2030 году ведомство планирует снизить смертность в ДТП до четырех погибших на 100 тысяч населения. По данным МВД, в 2020-м эта цифра составляла почти 11 человек.
https://ria.ru/20210902/dtp-1748367408.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746735020_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_7a7241294aba2d04da2c6df02c93f514.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, владимир колокольцев
14:06 04.10.2021 (обновлено: 14:26 04.10.2021)
В МВД назвали число погибших и пострадавших в ДТП за десять лет
За десять лет в России в ДТП погибли более 220 тысяч человек, пострадали свыше два миллиона