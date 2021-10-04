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В МВД назвали число погибших и пострадавших в ДТП за десять лет
В МВД назвали число погибших и пострадавших в ДТП за десять лет - РИА Новости, 04.10.2021
В МВД назвали число погибших и пострадавших в ДТП за десять лет
В России в ДТП за последние 10 лет погибли более 220 тысяч человек, более 2 миллионов пострадали, рассказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:06
2021-10-04T14:26
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
владимир колокольцев
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В России в ДТП за последние 10 лет погибли более 220 тысяч человек, более 2 миллионов пострадали, рассказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев."Каждый день жертвами аварий становятся десятки человек, сотни получают ранения или остаются инвалидами. Только за последние 10 лет погибло более 220 тысяч и ранено свыше 2 миллионов человек", - сказал Колокольцев на коллегии МВД РФ, его цитирует пресс-центр ведомства.Министр отметил общее снижение аварийности: за 15 лет количество погибших в ДТП уменьшилось более чем в два раза.К 2030 году ведомство планирует снизить смертность в ДТП до четырех погибших на 100 тысяч населения. По данным МВД, в 2020-м эта цифра составляла почти 11 человек.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, владимир колокольцев
14:06 04.10.2021 (обновлено: 14:26 04.10.2021)
 
В МВД назвали число погибших и пострадавших в ДТП за десять лет

За десять лет в России в ДТП погибли более 220 тысяч человек, пострадали свыше два миллиона

© АГН "Москва" / Мобильный репортерНа месте ДТП с участием машины скорой помощи на северо-востоке Москвы
На месте ДТП с участием машины скорой помощи на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В России в ДТП за последние 10 лет погибли более 220 тысяч человек, более 2 миллионов пострадали, рассказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"Каждый день жертвами аварий становятся десятки человек, сотни получают ранения или остаются инвалидами. Только за последние 10 лет погибло более 220 тысяч и ранено свыше 2 миллионов человек", - сказал Колокольцев на коллегии МВД РФ, его цитирует пресс-центр ведомства.
Министр отметил общее снижение аварийности: за 15 лет количество погибших в ДТП уменьшилось более чем в два раза.
К 2030 году ведомство планирует снизить смертность в ДТП до четырех погибших на 100 тысяч населения. По данным МВД, в 2020-м эта цифра составляла почти 11 человек.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияВладимир Колокольцев
 
 
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