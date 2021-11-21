https://ria.ru/20211121/donbass-1760052931.html

В ЛНР рассказали, что на Алчевском комбинате возобновили выпуск стали

В ЛНР рассказали, что на Алчевском комбинате возобновили выпуск стали - РИА Новости, 21.11.2021

В ЛНР рассказали, что на Алчевском комбинате возобновили выпуск стали

Алчевский металлургический комбинат (АМК) в самопровозглашенной Луганской народной республике возобновил производство толстолистовой стали, сообщил начальник... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T15:59

2021-11-21T15:59

2021-11-21T18:55

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ЛУГАНСК, 21 ноя — РИА Новости. Алчевский металлургический комбинат (АМК) в самопровозглашенной Луганской народной республике возобновил производство толстолистовой стали, сообщил начальник цеха № 2 Андрей Плис.Он отметил, что продукция пользуется "определенным спросом" на российском рынке. "И в связи с выходом указа президента Российской Федерации, с возможностью заключения договоров и возможностью реализации данного продукта на территории Российской Федерации цех возобновил работу <...>," — рассказал Плис журналистам.Руководитель подразделения уточнил, что первые 10 тысяч тонн металла до конца месяца планируют реализовать и отгрузить потребителю."Реакция сотрудников: естественно, рады возобновлению работы, так как работа — это в первую очередь стабильность, финансовое благополучие, доходы и перспектива развития", — добавил он.Ранее Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Документ касается признания в России действительными сертификатов о происхождении товаров этих республик, они допускаются к госзакупкам наравне с российскими. Кроме того, отменяются экспортные и импортные квоты для продукции, перемещаемой из России в ДНР и ЛНР и обратно. В украинском МИД выразили протест, заявив, что это решение противоречит минским договоренностям. В Москве на это ответили, что документ никак их не нарушает.

https://ria.ru/20211118/stirol-1759619370.html

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донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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в мире, владимир путин, мид украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, мария захарова, дмитрий кулеба, россия