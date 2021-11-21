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В ЛНР рассказали, что на Алчевском комбинате возобновили выпуск стали
В ЛНР рассказали, что на Алчевском комбинате возобновили выпуск стали - РИА Новости, 21.11.2021
В ЛНР рассказали, что на Алчевском комбинате возобновили выпуск стали
Алчевский металлургический комбинат (АМК) в самопровозглашенной Луганской народной республике возобновил производство толстолистовой стали, сообщил начальник... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T15:59
2021-11-21T18:55
в мире
владимир путин
мид украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
мария захарова
дмитрий кулеба
россия
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ЛУГАНСК, 21 ноя — РИА Новости. Алчевский металлургический комбинат (АМК) в самопровозглашенной Луганской народной республике возобновил производство толстолистовой стали, сообщил начальник цеха № 2 Андрей Плис.Он отметил, что продукция пользуется "определенным спросом" на российском рынке. "И в связи с выходом указа президента Российской Федерации, с возможностью заключения договоров и возможностью реализации данного продукта на территории Российской Федерации цех возобновил работу &lt;...&gt;," — рассказал Плис журналистам.Руководитель подразделения уточнил, что первые 10 тысяч тонн металла до конца месяца планируют реализовать и отгрузить потребителю."Реакция сотрудников: естественно, рады возобновлению работы, так как работа — это в первую очередь стабильность, финансовое благополучие, доходы и перспектива развития", — добавил он.Ранее Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Документ касается признания в России действительными сертификатов о происхождении товаров этих республик, они допускаются к госзакупкам наравне с российскими. Кроме того, отменяются экспортные и импортные квоты для продукции, перемещаемой из России в ДНР и ЛНР и обратно. В украинском МИД выразили протест, заявив, что это решение противоречит минским договоренностям. В Москве на это ответили, что документ никак их не нарушает.
https://ria.ru/20211118/stirol-1759619370.html
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в мире, владимир путин, мид украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, мария захарова, дмитрий кулеба, россия
15:59 21.11.2021 (обновлено: 18:55 21.11.2021)
 
В ЛНР рассказали, что на Алчевском комбинате возобновили выпуск стали

В ЛНР заявили, что на Алчевском комбинате возобновили выпуск стали для поставок в Россию

© РИА НовостиАлчевский металлургический комбинат
Алчевский металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 21 ноя — РИА Новости. Алчевский металлургический комбинат (АМК) в самопровозглашенной Луганской народной республике возобновил производство толстолистовой стали, сообщил начальник цеха № 2 Андрей Плис.
Он отметил, что продукция пользуется "определенным спросом" на российском рынке.
Завод Стирол в Горловке - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
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Руководство "Стирола" выразило желание поставлять продукцию в Россию
"И в связи с выходом указа президента Российской Федерации, с возможностью заключения договоров и возможностью реализации данного продукта на территории Российской Федерации цех возобновил работу <...>," — рассказал Плис журналистам.
Руководитель подразделения уточнил, что первые 10 тысяч тонн металла до конца месяца планируют реализовать и отгрузить потребителю.
"Реакция сотрудников: естественно, рады возобновлению работы, так как работа — это в первую очередь стабильность, финансовое благополучие, доходы и перспектива развития", — добавил он.
© РИА Новости

Алчевский металлургический комбинат

Алчевский металлургический комбинат
1 из 5

Алчевский металлургический комбинат

© РИА Новости
© РИА Новости

Алчевский металлургический комбинат

Алчевский металлургический комбинат
2 из 5

Алчевский металлургический комбинат

© РИА Новости
© РИА Новости

Алчевский металлургический комбинат

Алчевский металлургический комбинат
3 из 5

Алчевский металлургический комбинат

© РИА Новости
© РИА Новости

Алчевский металлургический комбинат

Алчевский металлургический комбинат
4 из 5

Алчевский металлургический комбинат

© РИА Новости
© РИА Новости

Алчевский металлургический комбинат

Алчевский металлургический комбинат
5 из 5

Алчевский металлургический комбинат

© РИА Новости
1 из 5

Алчевский металлургический комбинат

© РИА Новости
2 из 5

Алчевский металлургический комбинат

© РИА Новости
3 из 5

Алчевский металлургический комбинат

© РИА Новости
4 из 5

Алчевский металлургический комбинат

© РИА Новости
5 из 5

Алчевский металлургический комбинат

© РИА Новости
Ранее Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Документ касается признания в России действительными сертификатов о происхождении товаров этих республик, они допускаются к госзакупкам наравне с российскими. Кроме того, отменяются экспортные и импортные квоты для продукции, перемещаемой из России в ДНР и ЛНР и обратно.
В украинском МИД выразили протест, заявив, что это решение противоречит минским договоренностям. В Москве на это ответили, что документ никак их не нарушает.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
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