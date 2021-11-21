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В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 21.11.2021
В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики пять снарядов калибра 122 миллиметра, сказал представитель ДНР. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T09:50
2021-11-21T09:50
2021-11-21T18:07
в мире
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донецкая народная республика
ясиноватая
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 21 ноя — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики пять снарядов калибра 122 миллиметра, сказал представитель ДНР."В 8:35 (мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении города Ясиноватая", — сообщил он журналистам в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Позже в ДНР уточнили, что в результате стрельбы получили повреждения здание пожарной части и цех машиностроительного завода.
https://radiosputnik.ria.ru/20211120/donbass-1759943237.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, ясиноватая, ситуация в днр и лнр
09:50 21.11.2021 (обновлено: 18:07 21.11.2021)
В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
Украинские силовики выпустили пять снарядов по территории ДНР, заявили в Донецке