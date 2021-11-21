https://ria.ru/20211121/donbass-1760024508.html

В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков

В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 21.11.2021

В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков

Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики пять снарядов калибра 122 миллиметра, сказал представитель ДНР. РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T09:50

2021-11-21T09:50

2021-11-21T18:07

в мире

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донецкая народная республика

ясиноватая

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 21 ноя — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики пять снарядов калибра 122 миллиметра, сказал представитель ДНР."В 8:35 (мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении города Ясиноватая", — сообщил он журналистам в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Позже в ДНР уточнили, что в результате стрельбы получили повреждения здание пожарной части и цех машиностроительного завода.

https://radiosputnik.ria.ru/20211120/donbass-1759943237.html

украина

донецкая народная республика

ясиноватая

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2021

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в мире, украина, донецкая народная республика, ясиноватая, ситуация в днр и лнр