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Россияне рассказали, сколько денег дают в долг
Россияне рассказали, сколько денег дают в долг - РИА Новости, 21.11.2021
Россияне рассказали, сколько денег дают в долг
Почти две трети россиян хотя бы раз давали деньги в долг, чаще всего они одалживали не более 5 тысяч рублей, хотя у каждого восьмого просят 100-300 тысяч... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T09:08
2021-11-21T09:08
общество
россия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Почти две трети россиян хотя бы раз давали деньги в долг, чаще всего они одалживали не более 5 тысяч рублей, хотя у каждого восьмого просят 100-300 тысяч рублей, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости."Около 60,7% граждан России дают деньги в долг людям из своего окружения. Примерно 47,4% россиян обычно одалживают не больше 5 тысяч рублей, 14,1% – от 5 до 10 тысяч, а 22,8% – от 10 до 50 тысяч рублей", - выяснили аналитики. Исследование проводилось в октябре среди 5 тысяч совершеннолетних граждан России во всех регионах страны.Почти у каждого восьмого "кредитора" (11,6%) просят сумму в районе 100-300 тысяч рублей, о просьбах дать взаймы более 300 тысяч рублей сообщили лишь 4,1% респондентов. Наиболее часто деньги одалживают родственникам (44,5%), друзьям (26,5%), коллегам (15,3%) и знакомым (13,7%).Более трети россиян (39,3%) никогда не дают деньги в долг. Чаще всего россияне не одалживают деньги из-за нехватки лишних средств - так ответили 39,6% респондентов, нежелания портить отношения с должниками (27,4%) и опасений, что им не вернут деньги (21,1%). При этом почти каждый восьмой россиян (11,9%) сообщил, что у него никто не просит деньги в долг.Примерно две трети респондентов (65,4%) сообщили, что им как минимум единожды в жизни не возвращали долг, остальные 34,6% не сталкивались с такой проблемой. Примечательно, что 89% граждан никогда не составляют расписку о факте предоставления денег. Такое поведение они объясняют доверием по отношению к должнику (этот ответ дали 61,3%) и нежеланием обидеть человека (15,8%). Еще около четверти опрошенных (22,9%) просто не задумывались о необходимости составления подобной расписки.Согласно результатам исследования, 51,2% россиян время от времени занимают деньги у людей из своего окружения, при этом 39% из них берут деньги для покупки вещей личного пользования, 28,5% – для приобретения недвижимости, 9,1% – для развития бизнеса. Еще 16% просят деньги на лечение, а 7,4% – на оплату жилья и ЖКХ. При этом 22,8% опрошенных признались, что они как минимум один раз в жизни не возвращали долги.
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общество, россия
09:08 21.11.2021
 
Россияне рассказали, сколько денег дают в долг

Опрос "Синергии" показал, что россияне чаще всего одалживают не более пяти тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Почти две трети россиян хотя бы раз давали деньги в долг, чаще всего они одалживали не более 5 тысяч рублей, хотя у каждого восьмого просят 100-300 тысяч рублей, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Около 60,7% граждан России дают деньги в долг людям из своего окружения. Примерно 47,4% россиян обычно одалживают не больше 5 тысяч рублей, 14,1% – от 5 до 10 тысяч, а 22,8% – от 10 до 50 тысяч рублей", - выяснили аналитики. Исследование проводилось в октябре среди 5 тысяч совершеннолетних граждан России во всех регионах страны.
Почти у каждого восьмого "кредитора" (11,6%) просят сумму в районе 100-300 тысяч рублей, о просьбах дать взаймы более 300 тысяч рублей сообщили лишь 4,1% респондентов. Наиболее часто деньги одалживают родственникам (44,5%), друзьям (26,5%), коллегам (15,3%) и знакомым (13,7%).
Более трети россиян (39,3%) никогда не дают деньги в долг. Чаще всего россияне не одалживают деньги из-за нехватки лишних средств - так ответили 39,6% респондентов, нежелания портить отношения с должниками (27,4%) и опасений, что им не вернут деньги (21,1%). При этом почти каждый восьмой россиян (11,9%) сообщил, что у него никто не просит деньги в долг.
Примерно две трети респондентов (65,4%) сообщили, что им как минимум единожды в жизни не возвращали долг, остальные 34,6% не сталкивались с такой проблемой. Примечательно, что 89% граждан никогда не составляют расписку о факте предоставления денег. Такое поведение они объясняют доверием по отношению к должнику (этот ответ дали 61,3%) и нежеланием обидеть человека (15,8%). Еще около четверти опрошенных (22,9%) просто не задумывались о необходимости составления подобной расписки.
Согласно результатам исследования, 51,2% россиян время от времени занимают деньги у людей из своего окружения, при этом 39% из них берут деньги для покупки вещей личного пользования, 28,5% – для приобретения недвижимости, 9,1% – для развития бизнеса. Еще 16% просят деньги на лечение, а 7,4% – на оплату жилья и ЖКХ. При этом 22,8% опрошенных признались, что они как минимум один раз в жизни не возвращали долги.
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