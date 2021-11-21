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Вакцину от коронавируса для детей оценили независимые эксперты

Вакцину от коронавируса для детей оценили независимые эксперты - РИА Новости, 21.11.2021

Вакцину от коронавируса для детей оценили независимые эксперты

Центр Гамалеи располагает независимой экспертизой безопасности вакцины от коронавируса для детей, заявил замглавы центра Денис Логунов. РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T21:32

2021-11-21T21:32

2021-11-21T21:32

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Центр Гамалеи располагает независимой экспертизой безопасности вакцины от коронавируса для детей, заявил замглавы центра Денис Логунов."Мы отрапортовали это не только в Минздрав, но и в независимый комитет по мониторингу данных, у нас есть вся независимая экспертиза безопасности этой вакцины (центра Гамалеи для детей)", - сказал Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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