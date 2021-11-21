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Вакцину от коронавируса для детей оценили независимые эксперты
Вакцину от коронавируса для детей оценили независимые эксперты - РИА Новости, 21.11.2021
Вакцину от коронавируса для детей оценили независимые эксперты
Центр Гамалеи располагает независимой экспертизой безопасности вакцины от коронавируса для детей, заявил замглавы центра Денис Логунов. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T21:32
2021-11-21T21:32
2021-11-21T21:32
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Центр Гамалеи располагает независимой экспертизой безопасности вакцины от коронавируса для детей, заявил замглавы центра Денис Логунов."Мы отрапортовали это не только в Минздрав, но и в независимый комитет по мониторингу данных, у нас есть вся независимая экспертиза безопасности этой вакцины (центра Гамалеи для детей)", - сказал Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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Вакцину от коронавируса для детей оценили независимые эксперты
У Центра Гамалеи есть независимая экспертиза безопасности вакцины от COVID-19 для детей