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https://ria.ru/20211121/deti-1760074311.html
Центр имени Гамалеи рассказал о разработке вакцины от COVID-19 для детей
Центр имени Гамалеи рассказал о разработке вакцины от COVID-19 для детей - РИА Новости, 21.11.2021
Центр имени Гамалеи рассказал о разработке вакцины от COVID-19 для детей
Замглавы центра Гамалеи Денис Логунов заявил об окончании первой - второй фазы клинических исследований вакцины от ковид для детей - показана хорошая... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T19:45
2021-11-21T20:59
распространение коронавируса
общество
россия
вакцинация россиян от covid-19
дети
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Замглавы центра Гамалеи Денис Логунов заявил об окончании первой - второй фазы клинических исследований вакцины от ковид для детей - показана хорошая переносимость, подобрана безопасная доза.Также Логунов высказался о дозировке вакцины для детей. Отвечая на вопрос президента РФ Владимира Путина, считается ли детская вакцина той же, что и "Спутник V", он заявил, что дозировка (детской вакцины) пересчитана на массу тела с учётом возрастных характеристик иммунитета с учётом изменённой дозировки."В настоящий момент у нас закончена первая - вторая фаза клинических исследований, показана очень хорошая переносимость. Во-первых, подобрана безопасная доза для детей, и показано, что в среднем иммуногенность ( количество антител) детской популяции существенно превышает иммуногенность во взрослой", - сказал Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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общество, россия, вакцинация россиян от covid-19, дети, владимир путин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис логунов
19:45 21.11.2021 (обновлено: 20:59 21.11.2021)
 
Центр имени Гамалеи рассказал о разработке вакцины от COVID-19 для детей

Замглавы Центра имени Гамалеи Логунов рассказал о разработке вакцины от COVID-19 для детей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Замглавы центра Гамалеи Денис Логунов заявил об окончании первой - второй фазы клинических исследований вакцины от ковид для детей - показана хорошая переносимость, подобрана безопасная доза.
Также Логунов высказался о дозировке вакцины для детей. Отвечая на вопрос президента РФ Владимира Путина, считается ли детская вакцина той же, что и "Спутник V", он заявил, что дозировка (детской вакцины) пересчитана на массу тела с учётом возрастных характеристик иммунитета с учётом изменённой дозировки.
"В настоящий момент у нас закончена первая - вторая фаза клинических исследований, показана очень хорошая переносимость. Во-первых, подобрана безопасная доза для детей, и показано, что в среднем иммуногенность ( количество антител) детской популяции существенно превышает иммуногенность во взрослой", - сказал Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Микроскоп - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
19:50Распространение коронавируса
Центр Гамалеи нашел соединения-лидеры для создания препарата от COVID-19
 
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