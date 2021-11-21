https://ria.ru/20211121/deti-1760074311.html

Центр имени Гамалеи рассказал о разработке вакцины от COVID-19 для детей

Центр имени Гамалеи рассказал о разработке вакцины от COVID-19 для детей - РИА Новости, 21.11.2021

Центр имени Гамалеи рассказал о разработке вакцины от COVID-19 для детей

Замглавы центра Гамалеи Денис Логунов заявил об окончании первой - второй фазы клинических исследований вакцины от ковид для детей - показана хорошая... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T19:45

2021-11-21T19:45

2021-11-21T20:59

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Замглавы центра Гамалеи Денис Логунов заявил об окончании первой - второй фазы клинических исследований вакцины от ковид для детей - показана хорошая переносимость, подобрана безопасная доза.Также Логунов высказался о дозировке вакцины для детей. Отвечая на вопрос президента РФ Владимира Путина, считается ли детская вакцина той же, что и "Спутник V", он заявил, что дозировка (детской вакцины) пересчитана на массу тела с учётом возрастных характеристик иммунитета с учётом изменённой дозировки."В настоящий момент у нас закончена первая - вторая фаза клинических исследований, показана очень хорошая переносимость. Во-первых, подобрана безопасная доза для детей, и показано, что в среднем иммуногенность ( количество антител) детской популяции существенно превышает иммуногенность во взрослой", - сказал Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20211121/tsentr-1760074504.html

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