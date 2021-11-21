https://ria.ru/20211121/deti-1760053498.html

В Израиль доставили детскую вакцину от COVID-19

В Израиль доставили детскую вакцину от COVID-19 - РИА Новости, 21.11.2021

В Израиль доставили детскую вакцину от COVID-19

Кампания по вакцинации от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет начнется в Израиле во вторник, вакцины для детей доставлены, сообщил премьер-министр Нафтали... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T16:07

2021-11-21T16:07

2021-11-21T16:07

распространение коронавируса

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израиль

сша

кампания (италия)

коронавирус covid-19

нафтали беннет

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя - РИА Новости. Кампания по вакцинации от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет начнется в Израиле во вторник, вакцины для детей доставлены, сообщил премьер-министр Нафтали Беннет."В последние дни, в преддверии кампании вакцинации, которая начнется во вторник, в Израиль доставлено много доз детской вакцины, и в очень больших объемах. Надо сказать, что эта вакцина адаптирована именно для детей, одна ее доза составляет лишь треть взрослой. Прививки ею уже сделаны миллионам детей во всем мире, в основном в США. Вакцина безопасна и эффективна для сохранения здоровья наших детей", - сказал Беннет, открывая заседание кабинета министров.Премьер-министр добавил, что его сын Давид будет одним из первых, кто получит прививку, и выразил надежду, что "так же поступят все израильские родители и, разумеется, министры, у которых есть дети или внуки соответствующего возраста".Ранее сообщалось, что Израиль одобрил вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет.Медицинский регулятор США CDC официально одобрил применение вакцины от коронавируса производства Pfizer для детей 5-11 лет. Ранее применение одобрил другой регулятор - FDA. Теперь начала прививок детей в этом возрасте можно ожидать уже в ближайшие дни.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня. На сегодняшний день более 5,7 миллиона человек получили обе дозы прививки, третью - более 4 миллиона.

https://radiosputnik.ria.ru/20211115/izrail-1759051916.html

израиль

сша

кампания (италия)

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в мире, израиль, сша, кампания (италия), коронавирус covid-19, нафтали беннет