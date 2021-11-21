https://ria.ru/20211121/deti-1760053498.html
В Израиль доставили детскую вакцину от COVID-19
В Израиль доставили детскую вакцину от COVID-19 - РИА Новости, 21.11.2021
В Израиль доставили детскую вакцину от COVID-19
Кампания по вакцинации от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет начнется в Израиле во вторник, вакцины для детей доставлены, сообщил премьер-министр Нафтали... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T16:07
2021-11-21T16:07
2021-11-21T16:07
распространение коронавируса
в мире
израиль
сша
кампания (италия)
коронавирус covid-19
нафтали беннет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:146:2988:1826_1920x0_80_0_0_d84c91bf3fd95c7c75159788a8fda241.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя - РИА Новости. Кампания по вакцинации от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет начнется в Израиле во вторник, вакцины для детей доставлены, сообщил премьер-министр Нафтали Беннет."В последние дни, в преддверии кампании вакцинации, которая начнется во вторник, в Израиль доставлено много доз детской вакцины, и в очень больших объемах. Надо сказать, что эта вакцина адаптирована именно для детей, одна ее доза составляет лишь треть взрослой. Прививки ею уже сделаны миллионам детей во всем мире, в основном в США. Вакцина безопасна и эффективна для сохранения здоровья наших детей", - сказал Беннет, открывая заседание кабинета министров.Премьер-министр добавил, что его сын Давид будет одним из первых, кто получит прививку, и выразил надежду, что "так же поступят все израильские родители и, разумеется, министры, у которых есть дети или внуки соответствующего возраста".Ранее сообщалось, что Израиль одобрил вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет.Медицинский регулятор США CDC официально одобрил применение вакцины от коронавируса производства Pfizer для детей 5-11 лет. Ранее применение одобрил другой регулятор - FDA. Теперь начала прививок детей в этом возрасте можно ожидать уже в ближайшие дни.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня. На сегодняшний день более 5,7 миллиона человек получили обе дозы прививки, третью - более 4 миллиона.
https://radiosputnik.ria.ru/20211115/izrail-1759051916.html
израиль
сша
кампания (италия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b89b9030aaaec2150da55084b9c3dfdf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, кампания (италия), коронавирус covid-19, нафтали беннет
В Израиль доставили детскую вакцину от COVID-19
В Израиль доставили вакцину от COVID-19 для детей старше пяти лет
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя - РИА Новости. Кампания
по вакцинации от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет начнется в Израиле
во вторник, вакцины для детей доставлены, сообщил премьер-министр Нафтали Беннет
.
"В последние дни, в преддверии кампании вакцинации, которая начнется во вторник, в Израиль доставлено много доз детской вакцины, и в очень больших объемах. Надо сказать, что эта вакцина адаптирована именно для детей, одна ее доза составляет лишь треть взрослой. Прививки ею уже сделаны миллионам детей во всем мире, в основном в США
. Вакцина безопасна и эффективна для сохранения здоровья наших детей", - сказал Беннет, открывая заседание кабинета министров.
Премьер-министр добавил, что его сын Давид будет одним из первых, кто получит прививку, и выразил надежду, что "так же поступят все израильские родители и, разумеется, министры, у которых есть дети или внуки соответствующего возраста".
Ранее сообщалось, что Израиль одобрил вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет.
Медицинский регулятор США CDC официально одобрил применение вакцины от коронавируса производства Pfizer для детей 5-11 лет. Ранее применение одобрил другой регулятор - FDA. Теперь начала прививок детей в этом возрасте можно ожидать уже в ближайшие дни.
Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня. На сегодняшний день более 5,7 миллиона человек получили обе дозы прививки, третью - более 4 миллиона.