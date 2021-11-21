https://ria.ru/20211121/demonstratsiya-1760065559.html

На юге Ирана жители вышли на демонстрацию из-за дефицита воды, сообщили СМИ

На юге Ирана жители вышли на демонстрацию из-за дефицита воды, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.11.2021

На юге Ирана жители вышли на демонстрацию из-за дефицита воды, сообщили СМИ

Жители иранского города Шахре-Корд, административного центра провинции Чахармахаль и Бахтиария, расположенной на юго-западе страны, организовали демонстрацию... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T18:20

2021-11-21T18:20

2021-11-21T18:20

в мире

иран

исфахан

ибрахим раиси

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Жители иранского города Шахре-Корд, административного центра провинции Чахармахаль и Бахтиария, расположенной на юго-западе страны, организовали демонстрацию напротив резиденции губернатора из-за недостатка питьевой воды в провинции, сообщает гостелеканал IRIB."Жители города Шахре-Корд организовали демонстрацию перед зданием губернатора провинции Чахармахаль и Бахтиария, чтобы выразить недовольство населения по поводу недостатка воды в провинции", - говорится в сообщении телеканала.В Иране продолжаются демонстрации населения из-за вновь возникшего недостатка питьевой воды. Причиной дефицита стало отсутствие осадков и худшая за последние 50 лет засуха в стране. В пятницу в городе Исфахан сотни фермеров вышли на демонстрации из-за высыхания единственной реки города – Зайендеруд. Власти заявили, что решают эту проблему. Президент Ирана Ибрахим Раиси отправил в Исфахан министра энергетики для устранения проблемы с недостатком питьевой воды в городе. Первые протесты прошли еще летом в провинции Хузестан, на юго-западе Ирана. Тогда ситуация была намного хуже из-за проведения президентских выборов и смены власти в Иране. Однако проблема была решена в течение месяца путем высвобождения воды из плотин и быстрого назначения нового, по словам Раиси, "особого" губернатора.

https://ria.ru/20211117/iran-1759504095.html

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в мире, иран, исфахан, ибрахим раиси