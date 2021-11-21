03:10 21.11.2021 (обновлено: 13:04 21.11.2021)
Россия и Израиль объединят усилия в борьбе с COVID-19
Роспотребнадзор и Минздрав Израиля создадут рабочую группу по противодействию коронавирусу
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор и Минздрав Израиля создадут специальную рабочую группу по противодействию коронавирусной инфекции, сообщается на сайте российского ведомства.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела в Москве переговоры с израильской делегацией, в которую вошли министр туризма Йоэлем Развозов, руководитель штаба по борьбе с коронавирусом профессор Салмон Зарка и директор департамента лабораторной диагностики министерства Йишай Руфь. Стороны обсудили взаимодействие в области профилактики и противостояния инфекционным болезням, включая COVID-19.
Участники встречи обменялись актуальными данными по эпидемиологической ситуации в обеих странах и циркулирующих штаммах вируса.
Иностранная делегация "отметила широкий охват тестированием на новую коронавирусную инфекцию в России и высокий уровень лабораторной диагностики, позволяющий в течение 24 часов получить результаты ПЦР-теста, а также осуществлять секвенирование штаммов, что особенно важно в связи с возникновением новых вариаций коронавирусов".
"Учитывая большой объем накопленных данных в России и Израиле по противодействию COVID-19, достигнута договоренность о создании специальной рабочей группы по вопросам эпидемиологии новой коронавирусной инфекции", — сказали в Роспотребнадзоре.
Отдельно стороны рассмотрели вопросы вакцинации от COVID-19, отметив, что только такая мера может остановить пандемию и предотвратить тяжелое течение болезни. "Именно благодаря масштабной вакцинации Израилю удалось избежать локдауна во время четвертой волны подъема заболеваемости (в стране привито почти 70% всего населения)", — указали в ведомстве.
Россия продолжит контакты с израильскими властями, в том числе по вопросу восстановления авиасообщения между странами.