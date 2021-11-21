https://ria.ru/20211121/covid-19-1760014636.html

Россия и Израиль объединят усилия в борьбе с COVID-19

Россия и Израиль объединят усилия в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 21.11.2021

Россия и Израиль объединят усилия в борьбе с COVID-19

Роспотребнадзор и Минздрав Израиля создадут специальную рабочую группу по противодействию коронавирусной инфекции, сообщается на сайте российского ведомства. РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T03:10

2021-11-21T03:10

2021-11-21T13:04

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор и Минздрав Израиля создадут специальную рабочую группу по противодействию коронавирусной инфекции, сообщается на сайте российского ведомства.Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела в Москве переговоры с израильской делегацией, в которую вошли министр туризма Йоэлем Развозов, руководитель штаба по борьбе с коронавирусом профессор Салмон Зарка и директор департамента лабораторной диагностики министерства Йишай Руфь. Стороны обсудили взаимодействие в области профилактики и противостояния инфекционным болезням, включая COVID-19.Участники встречи обменялись актуальными данными по эпидемиологической ситуации в обеих странах и циркулирующих штаммах вируса.Иностранная делегация "отметила широкий охват тестированием на новую коронавирусную инфекцию в России и высокий уровень лабораторной диагностики, позволяющий в течение 24 часов получить результаты ПЦР-теста, а также осуществлять секвенирование штаммов, что особенно важно в связи с возникновением новых вариаций коронавирусов".Отдельно стороны рассмотрели вопросы вакцинации от COVID-19, отметив, что только такая мера может остановить пандемию и предотвратить тяжелое течение болезни. "Именно благодаря масштабной вакцинации Израилю удалось избежать локдауна во время четвертой волны подъема заболеваемости (в стране привито почти 70% всего населения)", — указали в ведомстве.Россия продолжит контакты с израильскими властями, в том числе по вопросу восстановления авиасообщения между странами.

https://ria.ru/20211114/deti-1759036147.html

https://ria.ru/20211027/sertifikaty-1756479798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, израиль, россия, йоэль развозов (министр туризма израиля), общество