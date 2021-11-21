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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211121/covid-19-1760014636.html
Россия и Израиль объединят усилия в борьбе с COVID-19
Россия и Израиль объединят усилия в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 21.11.2021
Россия и Израиль объединят усилия в борьбе с COVID-19
Роспотребнадзор и Минздрав Израиля создадут специальную рабочую группу по противодействию коронавирусной инфекции, сообщается на сайте российского ведомства. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T03:10
2021-11-21T13:04
распространение коронавируса
в мире
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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коронавирус в россии
израиль
россия
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор и Минздрав Израиля создадут специальную рабочую группу по противодействию коронавирусной инфекции, сообщается на сайте российского ведомства.Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела в Москве переговоры с израильской делегацией, в которую вошли министр туризма Йоэлем Развозов, руководитель штаба по борьбе с коронавирусом профессор Салмон Зарка и директор департамента лабораторной диагностики министерства Йишай Руфь. Стороны обсудили взаимодействие в области профилактики и противостояния инфекционным болезням, включая COVID-19.Участники встречи обменялись актуальными данными по эпидемиологической ситуации в обеих странах и циркулирующих штаммах вируса.Иностранная делегация "отметила широкий охват тестированием на новую коронавирусную инфекцию в России и высокий уровень лабораторной диагностики, позволяющий в течение 24 часов получить результаты ПЦР-теста, а также осуществлять секвенирование штаммов, что особенно важно в связи с возникновением новых вариаций коронавирусов".Отдельно стороны рассмотрели вопросы вакцинации от COVID-19, отметив, что только такая мера может остановить пандемию и предотвратить тяжелое течение болезни. "Именно благодаря масштабной вакцинации Израилю удалось избежать локдауна во время четвертой волны подъема заболеваемости (в стране привито почти 70% всего населения)", — указали в ведомстве.Россия продолжит контакты с израильскими властями, в том числе по вопросу восстановления авиасообщения между странами.
https://ria.ru/20211114/deti-1759036147.html
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в мире, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, израиль, россия, йоэль развозов (министр туризма израиля), общество
03:10 21.11.2021 (обновлено: 13:04 21.11.2021)
 
Россия и Израиль объединят усилия в борьбе с COVID-19

Роспотребнадзор и Минздрав Израиля создадут рабочую группу по противодействию коронавирусу

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор и Минздрав Израиля создадут специальную рабочую группу по противодействию коронавирусной инфекции, сообщается на сайте российского ведомства.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела в Москве переговоры с израильской делегацией, в которую вошли министр туризма Йоэлем Развозов, руководитель штаба по борьбе с коронавирусом профессор Салмон Зарка и директор департамента лабораторной диагностики министерства Йишай Руфь. Стороны обсудили взаимодействие в области профилактики и противостояния инфекционным болезням, включая COVID-19.
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Участники встречи обменялись актуальными данными по эпидемиологической ситуации в обеих странах и циркулирующих штаммах вируса.
Иностранная делегация "отметила широкий охват тестированием на новую коронавирусную инфекцию в России и высокий уровень лабораторной диагностики, позволяющий в течение 24 часов получить результаты ПЦР-теста, а также осуществлять секвенирование штаммов, что особенно важно в связи с возникновением новых вариаций коронавирусов".

"Учитывая большой объем накопленных данных в России и Израиле по противодействию COVID-19, достигнута договоренность о создании специальной рабочей группы по вопросам эпидемиологии новой коронавирусной инфекции", — сказали в Роспотребнадзоре.

Отдельно стороны рассмотрели вопросы вакцинации от COVID-19, отметив, что только такая мера может остановить пандемию и предотвратить тяжелое течение болезни. "Именно благодаря масштабной вакцинации Израилю удалось избежать локдауна во время четвертой волны подъема заболеваемости (в стране привито почти 70% всего населения)", — указали в ведомстве.
Россия продолжит контакты с израильскими властями, в том числе по вопросу восстановления авиасообщения между странами.
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Распространение коронавирусаВ миреФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииИзраильРоссияЙоэль Развозов (министр туризма Израиля)Общество
 
 
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