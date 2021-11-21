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Автор мирового хита 2000-х отказался начинать Третью мировую с Россией

Британский музыкант рассказал, как предотвратил "войну" с Россией - РИА Новости, 21.11.2021

Автор мирового хита 2000-х отказался начинать Третью мировую с Россией

Музыкант Джеймс Блант, автор хита "You're Beautiful", рассказал, как ему удалось предотвратить вооруженное столкновение, которое, как он считает, могло... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T12:51

2021-11-21T12:51

2021-11-21T14:13

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Музыкант Джеймс Блант, автор хита "You're Beautiful", рассказал, как ему удалось предотвратить вооруженное столкновение, которое, как он считает, могло закончиться третьей мировой войной. Об этом пишет газета Daily Express.По словам исполнителя, до развития своей музыкальной карьеры он был офицером-разведчиком полка лейб-гвардии Великобритании и проходил службу в армии НАТО в Косово в 1999 году. Тогда его подразделению приказали захватить аэродром, но российские войска прибыли на место первыми."Мне отдали прямой приказ выдавить оттуда около 200 русских. Я был командующим офицером, а за нами стоял мой отряд. Прямая команда пришла от генерала Уэсли Кларка и заключалась в том, чтобы одолеть их. При этом были использованы разные слова, которые нам показались необычными. По радиосвязи прозвучали такие призывы, как "уничтожить", — вспомнил Блант.Он назвал ситуацию "безумной" и посчитал, что у приказа больше политической, нежели военной подоплеки, а нападение на солдат может просто развязать с Москвой полноценную войну. "К счастью, потом заговорил генерал Майк Джексон, чьими точными словами было: "Я не хочу, чтобы мои солдаты несли ответственность за начало третьей мировой войны". Он сказал, почему бы нам не успокоиться, ну, вы знаете, окружить аэродром вместо этого", — добавил музыкант. Блант выразил уверенность, что, если бы генерал не заблокировал приказ, он все равно отказался бы выполнить его даже под угрозой трибунала.

https://ria.ru/20211121/atomic-1760024868.html

косово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, косово, москва, великобритания, нато, уэсли кларк