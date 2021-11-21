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Наука
https://ria.ru/20211121/baykonur-1760019334.html
Ракету с российским модулем для МКС установили на старт на Байконуре
Ракету с российским модулем для МКС установили на старт на Байконуре - РИА Новости, 21.11.2021
Ракету с российским модулем для МКС установили на старт на Байконуре
Ракету "Союз-2.1б", которой 24 ноября предстоит вывести на орбиту грузовик "Прогресс" с последним модулем для российского сегмента МКС "Причал", вывезли и... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T08:13
2021-11-21T10:08
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Ракету "Союз-2.1б", которой 24 ноября предстоит вывести на орбиту грузовик "Прогресс" с последним модулем для российского сегмента МКС "Причал", вывезли и установили на стартовый стол на Байконуре, сообщили в "Роскосмосе"."Ракета-носитель "Союз-2.1б" с грузовым кораблем-модулем "Прогресс М-УМ" и новым российским модулем "Причал" установлена на стартовом столе площадки № 31", — говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.Позднее в "Роскосмосе" уточнили, что колонны обслуживания сведены и коммуникации носителя состыкованы с наземным оборудованием стартового комплекса. Специалисты уже приступили к работам по графику первого стартового дня. На 21 ноября намечены автономные испытания систем и агрегатов грузового корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса.Запуск запланирован на 24 ноября. Корабль пристыкуется к модулю "Наука" 26 ноября. "Причал" должен стать последним модулем, который Россия введет в состав своего сегмента МКС.Кроме того, корабль-модуль доставит на борт МКС около 700 килограммов различных грузов, в том числе ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, средства технического обслуживания и ремонта, а также стандартные рационы питания для экипажа 66-й основной экспедиции.Модуль "Наука" пристыковался к МКС 29 июля после восьмисуточного полета. Когда экипаж открыл люк, двигатели "Науки" внепланово включились. Для стабилизации МКС привлекли установки корабля "Прогресс", угрозы экипажу не было.На 19 января 2022 года планируется выход в открытый космос, в ходе которого космонавты будут подключать "Причал" к станции, а 18 марта к нему пристыкуется первый пилотируемый корабль — "Союз".
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байконур (город), роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия
08:13 21.11.2021 (обновлено: 10:08 21.11.2021)
 
Ракету с российским модулем для МКС установили на старт на Байконуре

Ракету с последним российским модулем для МКС "Причал" установили на старт на Байконуре

© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" / Перейти в фотобанкРН "Союз-2.1б" с транспортным кораблем-модулем "Прогресс М-УМ" установили на стартовым комплексе космодрома Байконур
РН Союз-2.1б с транспортным кораблем-модулем Прогресс М-УМ установили на стартовым комплексе космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Ракету "Союз-2.1б", которой 24 ноября предстоит вывести на орбиту грузовик "Прогресс" с последним модулем для российского сегмента МКС "Причал", вывезли и установили на стартовый стол на Байконуре, сообщили в "Роскосмосе".
"Ракета-носитель "Союз-2.1б" с грузовым кораблем-модулем "Прогресс М-УМ" и новым российским модулем "Причал" установлена на стартовом столе площадки № 31", — говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.
Позднее в "Роскосмосе" уточнили, что колонны обслуживания сведены и коммуникации носителя состыкованы с наземным оборудованием стартового комплекса. Специалисты уже приступили к работам по графику первого стартового дня. На 21 ноября намечены автономные испытания систем и агрегатов грузового корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса.
Запуск запланирован на 24 ноября. Корабль пристыкуется к модулю "Наука" 26 ноября. "Причал" должен стать последним модулем, который Россия введет в состав своего сегмента МКС.
Кроме того, корабль-модуль доставит на борт МКС около 700 килограммов различных грузов, в том числе ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, средства технического обслуживания и ремонта, а также стандартные рационы питания для экипажа 66-й основной экспедиции.
Модуль "Наука" пристыковался к МКС 29 июля после восьмисуточного полета. Когда экипаж открыл люк, двигатели "Науки" внепланово включились. Для стабилизации МКС привлекли установки корабля "Прогресс", угрозы экипажу не было.
На 19 января 2022 года планируется выход в открытый космос, в ходе которого космонавты будут подключать "Причал" к станции, а 18 марта к нему пристыкуется первый пилотируемый корабль — "Союз".
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 10:28
Корабль "Союз" пристыкуется к новому модулю МКС "Причал" 18 марта 2022 года
 
НаукаБайконур (город)РоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Россия
 
 
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