https://ria.ru/20211121/bayden-1760043410.html

В МИД рассказали о подготовке к встрече Байдена и Путина

В МИД рассказали о подготовке к встрече Байдена и Путина - РИА Новости, 21.11.2021

В МИД рассказали о подготовке к встрече Байдена и Путина

МИД РФ занимается основательной подготовкой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T14:02

2021-11-21T14:02

2021-11-21T14:10

в мире

сша

владимир путин

джо байден

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. МИД РФ занимается основательной подготовкой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Но для того, чтобы контакт состоялся, требуется его основательная подготовка, чем мы и занимаемся", - рассказал о готовящейся встречи Байдена и Путина Рябков в программе "Москва. Кремль. Путин" журналисту Павлу Зарубину на канале "Россия 1".По его словам, "повестка дня огромна".

https://ria.ru/20211121/ssha-1759831226.html

сша

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2021

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в мире, сша, владимир путин, джо байден