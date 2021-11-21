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В МИД рассказали о подготовке к встрече Байдена и Путина
В МИД рассказали о подготовке к встрече Байдена и Путина - РИА Новости, 21.11.2021
В МИД рассказали о подготовке к встрече Байдена и Путина
МИД РФ занимается основательной подготовкой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T14:02
2021-11-21T14:02
2021-11-21T14:10
в мире
сша
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. МИД РФ занимается основательной подготовкой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Но для того, чтобы контакт состоялся, требуется его основательная подготовка, чем мы и занимаемся", - рассказал о готовящейся встречи Байдена и Путина Рябков в программе "Москва. Кремль. Путин" журналисту Павлу Зарубину на канале "Россия 1".По его словам, "повестка дня огромна".
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в мире, сша, владимир путин, джо байден
14:02 21.11.2021 (обновлено: 14:10 21.11.2021)
В МИД рассказали о подготовке к встрече Байдена и Путина
Рябков заявил, что идет основательная подготовка к встрече Байдена и Путина