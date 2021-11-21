https://ria.ru/20211121/bayden-1760025160.html
Байден намерен баллотироваться на второй срок, сообщили СМИ
Байден намерен баллотироваться на второй срок, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.11.2021
Байден намерен баллотироваться на второй срок, сообщили СМИ
Президент США Джо Байден собирается идти на второй срок в 2024 году, несмотря на рейтинг одобрения около 40%, сообщает газета The Washington Post. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T09:56
2021-11-21T09:56
2021-11-21T12:59
в мире
сша
джо байден
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден собирается идти на второй срок в 2024 году, несмотря на рейтинг одобрения около 40%, сообщает газета The Washington Post.Опубликованный ранее в ноябре опрос, проведенный изданием USA Today и Саффолкским университетом, показал, что деятельность нынешнего главы государства поддерживают только 38% избирателей и большинство против того, чтобы он участвовал в следующих выборах. Сам Байден планирует баллотироваться, в 2024 году ему исполнится 82 года. Многие наблюдатели, однако, считают, что демократы сделают ставку на Камалу Харрис, которой будет только 57 лет.Как отмечает газета, ближайшее окружение президента в последние дни уверяло союзников, что тот готов к переизбранию. В то же время партия сомневается, что это будет правильным решением, учитывая возраст Байдена, снижение уровня одобрения политики Белого дома, обеспокоенности электората по поводу инфляции и пандемии коронавируса.Однако по итогам бесед с 28 стратегами и чиновниками Демократической партии оказалось, что заверения Байдена и его команды не развеяли сомнения.Некоторые из них скептически относятся к этим словам и считают, что президенту выгодно говорить об этом, чтобы его позиции не ослабли уже сейчас. Другие опасаются, что еще одна предвыборная кампания будет подразумевать гораздо более насыщенный график, чем относительно спокойная прежняя — 2020 года, когда большинство мероприятий проходило виртуально из-за пандемии.При этом, по данным издания, если Байден решит участвовать в президентской гонке, официальные лица демократов поддержат его на раннем этапе.Если же он откажется от таких планов, перед праймериз Демпартия может остаться без явного лидера. Издание обращает внимание на то, что вице-президент Камала Харрис не имеет безусловной поддержки большинства. Министр транспорта Пит Буттиджич рассматривается как еще один потенциальный кандидат.Официальное объявление ждут не раньше окончания промежуточных выборов в конгресс.
https://ria.ru/20211121/ssha-1759831226.html
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в мире, сша, джо байден, камала харрис
09:56 21.11.2021 (обновлено: 12:59 21.11.2021)
Байден намерен баллотироваться на второй срок, сообщили СМИ
Washington Post: Байден намерен баллотироваться на второй срок, несмотря на низкий рейтинг
ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости.
Президент США Джо Байден
собирается идти на второй срок в 2024 году, несмотря на рейтинг одобрения около 40%, сообщает газета The Washington Post
.
Опубликованный ранее в ноябре опрос, проведенный изданием USA Today и Саффолкским университетом, показал, что деятельность нынешнего главы государства поддерживают только 38% избирателей и большинство против того, чтобы он участвовал в следующих выборах. Сам Байден планирует баллотироваться, в 2024 году ему исполнится 82 года. Многие наблюдатели, однако, считают, что демократы сделают ставку на Камалу Харрис, которой будет только 57 лет.
Как отмечает газета, ближайшее окружение президента в последние дни уверяло союзников, что тот готов к переизбранию. В то же время партия сомневается, что это будет правильным решением, учитывая возраст Байдена, снижение уровня одобрения политики Белого дома, обеспокоенности электората по поводу инфляции и пандемии коронавируса.
"Единственное, что я слышал от него, это то, что он планирует баллотироваться снова", — заявил друг президента, бывший сенатор Крис Додд.
Однако по итогам бесед с 28 стратегами и чиновниками Демократической партии оказалось, что заверения Байдена и его команды не развеяли сомнения.
Некоторые из них скептически относятся к этим словам и считают, что президенту выгодно говорить об этом, чтобы его позиции не ослабли уже сейчас. Другие опасаются, что еще одна предвыборная кампания будет подразумевать гораздо более насыщенный график, чем относительно спокойная прежняя — 2020 года, когда большинство мероприятий проходило виртуально из-за пандемии.
При этом, по данным издания, если Байден решит участвовать в президентской гонке, официальные лица демократов поддержат его на раннем этапе.
Если же он откажется от таких планов, перед праймериз Демпартия может остаться без явного лидера. Издание обращает внимание на то, что вице-президент Камала Харрис
не имеет безусловной поддержки большинства. Министр транспорта Пит Буттиджич рассматривается как еще один потенциальный кандидат.
Официальное объявление ждут не раньше окончания промежуточных выборов в конгресс.