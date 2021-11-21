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В аэропорту Атланты при случайном выстреле пострадали три человека
В аэропорту Атланты при случайном выстреле пострадали три человека - РИА Новости, 21.11.2021
В аэропорту Атланты при случайном выстреле пострадали три человека
По меньшей мере три человека пострадали при инциденте с выстрелом из огнестрельного оружия в аэропорту Атланты, сообщило управление транспортной безопасности... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T04:10
2021-11-21T04:10
2021-11-21T11:04
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. По меньшей мере три человека пострадали при инциденте с выстрелом из огнестрельного оружия в аэропорту Атланты, сообщило управление транспортной безопасности США (TSA).Ранее сообщалось, что в субботу случайный выстрел из огнестрельного оружия распугал людей в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта. В социальных сетях распространились видеозаписи, на которых видно, что инцидент вызвал в аэропорту хаос, при этом в самой воздушной гавани опровергли информацию об активном стрелке.По сообщению TSA, при сканировании багажа одного из пассажиров был обнаружен запрещенный предмет. После того как сотрудники безопасности открыли отделение сумки, в котором предмет находился, "пассажир бросился к сумке и схватил огнестрельное оружие, которое в этот момент выстрелило". После этого пассажир выбежал из аэропорта, говорится в заявлении.Отмечается, что в результате инцидента "три человека получили травмы, не представляющие угрозы для жизни".Инцидент на время привел к приостановке вылетов самолетов.
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04:10 21.11.2021 (обновлено: 11:04 21.11.2021)
В аэропорту Атланты при случайном выстреле пострадали три человека
В аэропорту Атланты при инциденте с выстрелом пострадали три человека
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. По меньшей мере три человека пострадали при инциденте с выстрелом из огнестрельного оружия в аэропорту Атланты, сообщило управление транспортной безопасности США (TSA).
Ранее сообщалось, что в субботу случайный выстрел из огнестрельного оружия распугал людей в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта. В социальных сетях распространились видеозаписи, на которых видно, что инцидент вызвал в аэропорту хаос, при этом в самой воздушной гавани опровергли информацию об активном стрелке.
По сообщению TSA, при сканировании багажа одного из пассажиров был обнаружен запрещенный предмет. После того как сотрудники безопасности открыли отделение сумки, в котором предмет находился, "пассажир бросился к сумке и схватил огнестрельное оружие, которое в этот момент выстрелило". После этого пассажир выбежал из аэропорта, говорится в заявлении.
Отмечается, что в результате инцидента "три человека получили травмы, не представляющие угрозы для жизни".
Инцидент на время привел к приостановке вылетов самолетов.