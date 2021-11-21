Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211121/atlanta-1760015525.html
В аэропорту Атланты при случайном выстреле пострадали три человека
В аэропорту Атланты при случайном выстреле пострадали три человека - РИА Новости, 21.11.2021
В аэропорту Атланты при случайном выстреле пострадали три человека
По меньшей мере три человека пострадали при инциденте с выстрелом из огнестрельного оружия в аэропорту Атланты, сообщило управление транспортной безопасности... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T04:10
2021-11-21T11:04
в мире
сша
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760015492_0:1076:1220:1762_1920x0_80_0_0_9f5cecc72be6f09319621ce6c4a91fce.jpg
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. По меньшей мере три человека пострадали при инциденте с выстрелом из огнестрельного оружия в аэропорту Атланты, сообщило управление транспортной безопасности США (TSA).Ранее сообщалось, что в субботу случайный выстрел из огнестрельного оружия распугал людей в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта. В социальных сетях распространились видеозаписи, на которых видно, что инцидент вызвал в аэропорту хаос, при этом в самой воздушной гавани опровергли информацию об активном стрелке.По сообщению TSA, при сканировании багажа одного из пассажиров был обнаружен запрещенный предмет. После того как сотрудники безопасности открыли отделение сумки, в котором предмет находился, "пассажир бросился к сумке и схватил огнестрельное оружие, которое в этот момент выстрелило". После этого пассажир выбежал из аэропорта, говорится в заявлении.Отмечается, что в результате инцидента "три человека получили травмы, не представляющие угрозы для жизни".Инцидент на время привел к приостановке вылетов самолетов.
https://ria.ru/20211120/vystrel-1760008529.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760015492_0:961:1220:1876_1920x0_80_0_0_c04b5cd4314b6d2cbfa86359095592bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, новости - туризм
04:10 21.11.2021 (обновлено: 11:04 21.11.2021)
 
В аэропорту Атланты при случайном выстреле пострадали три человека

В аэропорту Атланты при инциденте с выстрелом пострадали три человека

© REUTERS / MOHITERAJASЛюди собираются покинуть международный аэропорт Атланты после сообщения о стрельбе
Люди собираются покинуть международный аэропорт Атланты после сообщения о стрельбе - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / MOHITERAJAS
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. По меньшей мере три человека пострадали при инциденте с выстрелом из огнестрельного оружия в аэропорту Атланты, сообщило управление транспортной безопасности США (TSA).
Ранее сообщалось, что в субботу случайный выстрел из огнестрельного оружия распугал людей в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта. В социальных сетях распространились видеозаписи, на которых видно, что инцидент вызвал в аэропорту хаос, при этом в самой воздушной гавани опровергли информацию об активном стрелке.
По сообщению TSA, при сканировании багажа одного из пассажиров был обнаружен запрещенный предмет. После того как сотрудники безопасности открыли отделение сумки, в котором предмет находился, "пассажир бросился к сумке и схватил огнестрельное оружие, которое в этот момент выстрелило". После этого пассажир выбежал из аэропорта, говорится в заявлении.
Отмечается, что в результате инцидента "три человека получили травмы, не представляющие угрозы для жизни".
Инцидент на время привел к приостановке вылетов самолетов.
Самолеты в международном аэропорту США - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
20 ноября, 23:24
В аэропорту Атланты случайный выстрел вызвал панику
 
В миреСШАНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06Адмирал Попов заявил, что "Курск" погиб от столкновения с подлодкой НАТО
03:00Врач назвала приборы в доме, потенциально опасные из-за излучения
03:00Более половины россиян хотят взять ипотеку
02:55В Татарстане в общественном транспорте начала работать система QR-кодов
02:17Врач рассказала, какой русский продукт богат омега-3
02:17Цена нефти Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррель
02:10Названо еще одно последствие COVID-19
02:08Во Владивостоке из-за мощного циклона жителей призвали оставаться дома
02:06Американцев рассмешило сравнение Украины с "зубастой козой"
02:03Каст побеждает на выборах президента Чили
01:37СМИ назвали причину смерти Нины Руслановой
01:26На Украине заявили о первом применении Javelin в Донбассе
01:25СМИ: задержанный в Ленобласти после ДТП мужчина признался в каннибализме
01:25В Москве потушили пожар в хостеле на Волгоградском проспекте
01:14В Москве локализовали пожар в хостеле на Волгоградском проспекте
01:10Юрист перечислил, какие налоги снизятся с 1 января
01:04Блогер Губденский незадолго до гибели пожертвовал 1,5 миллиона рублей
01:00В Калифорнии 80 человек разграбили магазин одежды
00:50Прокуратура организовала проверку из-за пожара в хостеле в Москве
00:43Москвичей предупредили о резком повышении атмосферного давления
Лента новостейМолния
Адмирал Попов заявил, что "Курск" погиб от столкновения с подлодкой НАТОВрач назвала приборы в доме, потенциально опасные из-за излученияБолее половины россиян хотят взять ипотекуВ Татарстане в общественном транспорте начала работать система QR-кодовВрач рассказала, какой русский продукт богат омега-3Цена нефти Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррельНазвано еще одно последствие COVID-19Во Владивостоке из-за мощного циклона жителей призвали оставаться домаАмериканцев рассмешило сравнение Украины с "зубастой козой"Каст побеждает на выборах президента ЧилиСМИ назвали причину смерти Нины РуслановойНа Украине заявили о первом применении Javelin в ДонбассеСМИ: задержанный в Ленобласти после ДТП мужчина признался в каннибализмеВ Москве потушили пожар в хостеле на Волгоградском проспектеВ Москве локализовали пожар в хостеле на Волгоградском проспектеЮрист перечислил, какие налоги снизятся с 1 января Блогер Губденский незадолго до гибели пожертвовал 1,5 миллиона рублейВ Калифорнии 80 человек разграбили магазин одеждыПрокуратура организовала проверку из-за пожара в хостеле в МосквеМосквичей предупредили о резком повышении атмосферного давления