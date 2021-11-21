https://ria.ru/20211121/armeniya-1760037838.html

Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

Путин провел телефонный разговор с Пашиняном - РИА Новости, 21.11.2021

Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, армянский премьер выразил признательность за активные... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T12:47

2021-11-21T12:47

2021-11-21T12:59

в мире

армения

россия

владимир путин

нагорный карабах

никол пашинян

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, армянский премьер выразил признательность за активные посреднические усилия России в урегулировании ситуации в Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля."Продолжено обсуждение ситуации в регионе и мер, предпринимаемых в целях ее стабилизации – в контексте реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г. и 11 января с.г. Никол Пашинян выразил признательность за активные посреднические усилия России", - говорится в сообщении.Лидеры двух стран договорились о дальнейших контактах.

https://ria.ru/20211119/pashinyan-1759753483.html

армения

россия

нагорный карабах

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2021

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в мире, армения, россия, владимир путин, нагорный карабах, никол пашинян, ситуация на армяно-азербайджанской границе