18:24 21.11.2021 (обновлено: 20:52 21.11.2021)
Мужчину, сбившего полицейского у аэропорта в Махачкале, арестовали
Суд арестовал мужчину, сбившего полицейского у аэропорта в Махачкале, на полтора месяца
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
МАХАЧКАЛА, 21 ноя – РИА Новости. Советский районный суд Махачкалы изменил меру пресечения с домашнего ареста на более строгую для Камала Идрисова, сбившего сотрудника полиции возле аэропорта Махачкалы, мужчину отправили в СИЗО на полтора месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда Дагестана.
По версии следствия, 11 ноября на КПП аэропорта Махачкалы полицейские попытались остановить Toyota Camry под управлением "неустановленного лица" с тонированными стеклами и без номеров. Водитель не стал останавливаться и сбил оградительный барьер поста, после чего наехал на сотрудника полиции. Бойца ММА Усмана Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова, подозреваемых в наезде, доставили в столицу Дагестана для дальнейшего разбирательства. Усман Нурмагомедов является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Тринадцатого ноября советский районный суд Махачкалы заключил Идрисова под домашний арест.
Ранее пресс-служба СУСК по Дагестану сообщила, что Идрисову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
"Суд, рассмотрев поступивший материал, ввиду того, что инкриминируемое Идрисову К. преступление относится к категории тяжких и с учётом иных обстоятельств, пришёл к выводу о наличии оснований применения в отношении обвиняемого более строгой меры пресечения и вынес постановление о заключении Идрисова К.Х. под арест на срок 1 месяц 20 суток, до 11 января 2022 года, взяв его под стражу в зале судебного заседания", – говорится в сообщении.