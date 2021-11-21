https://ria.ru/20211121/aktsii-1760070755.html
Московская биржа планирует возобновить торги облигациями "Роснано"
Московская биржа планирует возобновить торги облигациями "Роснано" - РИА Новости, 21.11.2021
Московская биржа планирует возобновить торги облигациями "Роснано"
Московская биржа планирует возобновить торги облигациями "Роснано" с понедельника. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T19:15
2021-11-21T19:15
2021-11-21T23:30
экономика
роснано
московская биржа
облигации
россия
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Московская биржа планирует возобновить торги облигациями "Роснано" с понедельника."На Московской бирже обращаются девять выпусков облигаций "Роснано" общим объемом 71,5 миллиарда рублей", — заявили РИА Новости в пресс-службе торговой площадки.В пятницу их приостановили по предписанию ЦБ.Биржа готовит запрос в "Роснано", чтобы выяснить планы компании по обслуживанию долга. После этого примут решение о статусе листинга выпущенных облигаций.Как указывали в "Роснано", представители компании уже провели встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций. Они коснулись финансовых результатов деятельности компании и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов. Как отмечалось на сайте "Роснано", накопленный "непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок". Компания хочет найти компромиссные варианты и избежать негативного развития ситуации.
https://ria.ru/20211121/rosnano-1760022332.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, роснано, московская биржа, облигации, россия
19:15 21.11.2021 (обновлено: 23:30 21.11.2021)
Московская биржа планирует возобновить торги облигациями "Роснано"
Мосбиржа планирует возобновить торги облигациями "Роснано" после их приостановления ЦБ
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Московская биржа
планирует возобновить торги облигациями "Роснано
" с понедельника.
"На Московской бирже обращаются девять выпусков облигаций "Роснано" общим объемом 71,5 миллиарда рублей", — заявили РИА Новости в пресс-службе торговой площадки.
В пятницу их приостановили по предписанию ЦБ.
Биржа готовит запрос в "Роснано", чтобы выяснить планы компании по обслуживанию долга. После этого примут решение о статусе листинга выпущенных облигаций.
Как указывали в "Роснано", представители компании уже провели встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций. Они коснулись финансовых результатов деятельности компании и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов. Как отмечалось на сайте "Роснано", накопленный "непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок". Компания хочет найти компромиссные варианты и избежать негативного развития ситуации.