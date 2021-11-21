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Умер актер из "Ворониных"

Умер актер из сериала "Воронины" Михаил Зубов - РИА Новости, 21.11.2021

Умер актер из "Ворониных"

Российский актер и продюсер Михаил Зубов умер на 43-м году жизни, сообщила руководитель "КиноЛицея" Елена Володина на странице во "ВКонтакте". РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T17:12

2021-11-21T17:12

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культура

общество

михаил зубов

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российский актер и продюсер Михаил Зубов умер на 43-м году жизни, сообщила руководитель "КиноЛицея" Елена Володина на странице во "ВКонтакте".Причина смерти артиста не уточняется.Зубов родился 29 сентября 1979 года. Окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента. Известность он получил благодаря ролям в сериалах "Воронины", "Лихач" и "Капкан для монстра".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, михаил зубов