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Умер актер из "Ворониных"
Умер актер из сериала "Воронины" Михаил Зубов - РИА Новости, 21.11.2021
Умер актер из "Ворониных"
Российский актер и продюсер Михаил Зубов умер на 43-м году жизни, сообщила руководитель "КиноЛицея" Елена Володина на странице во "ВКонтакте". РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T17:12
2021-11-21T17:12
2021-11-21T23:31
культура
общество
михаил зубов
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российский актер и продюсер Михаил Зубов умер на 43-м году жизни, сообщила руководитель "КиноЛицея" Елена Володина на странице во "ВКонтакте".Причина смерти артиста не уточняется.Зубов родился 29 сентября 1979 года. Окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента. Известность он получил благодаря ролям в сериалах "Воронины", "Лихач" и "Капкан для монстра".
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общество, михаил зубов
17:12 21.11.2021 (обновлено: 23:31 21.11.2021)
Умер актер из сериала "Воронины" Михаил Зубов
Умер актер из сериала "Воронины" Михаил Зубов