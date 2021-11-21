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Культура
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Умер актер из "Ворониных"
Умер актер из сериала "Воронины" Михаил Зубов - РИА Новости, 21.11.2021
Умер актер из "Ворониных"
Российский актер и продюсер Михаил Зубов умер на 43-м году жизни, сообщила руководитель "КиноЛицея" Елена Володина на странице во "ВКонтакте". РИА Новости, 21.11.2021
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культура
общество
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российский актер и продюсер Михаил Зубов умер на 43-м году жизни, сообщила руководитель "КиноЛицея" Елена Володина на странице во "ВКонтакте".Причина смерти артиста не уточняется.Зубов родился 29 сентября 1979 года. Окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента. Известность он получил благодаря ролям в сериалах "Воронины", "Лихач" и "Капкан для монстра".
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общество, михаил зубов
17:12 21.11.2021 (обновлено: 23:31 21.11.2021)
 
Умер актер из сериала "Воронины" Михаил Зубов

Умер актер из сериала "Воронины" Михаил Зубов

© Студия РОЕЛ, 2020Михаил Зубов в сериале "Капкан для монстра"
Михаил Зубов в сериале Капкан для монстра
© Студия РОЕЛ, 2020
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российский актер и продюсер Михаил Зубов умер на 43-м году жизни, сообщила руководитель "КиноЛицея" Елена Володина на странице во "ВКонтакте".
Причина смерти артиста не уточняется.
Зубов родился 29 сентября 1979 года. Окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента. Известность он получил благодаря ролям в сериалах "Воронины", "Лихач" и "Капкан для монстра".
 
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