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Афганская национальная авиакомпания возобновила рейсы в Анкару

Афганская национальная авиакомпания возобновила рейсы в Анкару - РИА Новости, 21.11.2021

Афганская национальная авиакомпания возобновила рейсы в Анкару

Афганский национальный авиаперевозчик Ariana Afghan Airlines возобновил полеты из Кабула в Анкару, сообщил глава Национального олимпийского комитета Афганистана РИА Новости, 21.11.2021

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КАБУЛ, 21 ноя - РИА Новости. Афганский национальный авиаперевозчик Ariana Afghan Airlines возобновил полеты из Кабула в Анкару, сообщил глава Национального олимпийского комитета Афганистана Назар Мохаммад Мотмаин."Ariana Afghan Airlines начала (20 ноября – ред.) полеты в Анкару. Хорошие успехи", - написал он на своей странице в Twitter.Комментариями самого авиаперевозчика РИА Новости не располагает.По данным онлайн-табло международного аэропорта Анкары "Эсенбога", кабульский лайнер приземлился в турецкой столице в 17.30 по местному времени (совпадает с московским).На протяжении последних трех месяцев целый ряд международных рейсов из афганской столицы были прерваны из-за смены власти в стране вооруженным путем.В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана и 15 августа вошли в Кабул. Последние две недели августа из столичного аэропорта, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"*.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20211119/afganistan-1759733705.html

анкара

кабул (город)

афганистан

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в мире, анкара, кабул (город), оон, талибан, афганистан, мохаммад хасан ахунд