Афганская национальная авиакомпания возобновила рейсы в Анкару
Афганская национальная авиакомпания Ariana Afghan Airlines возобновила рейсы в Анкару
© AP Photo / Musadeq SadeqСамолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines
© AP Photo / Musadeq Sadeq
КАБУЛ, 21 ноя - РИА Новости. Афганский национальный авиаперевозчик Ariana Afghan Airlines возобновил полеты из Кабула в Анкару, сообщил глава Национального олимпийского комитета Афганистана Назар Мохаммад Мотмаин.
"Ariana Afghan Airlines начала (20 ноября – ред.) полеты в Анкару. Хорошие успехи", - написал он на своей странице в Twitter.
Arian Afghan Airline started flights to Ankaral today.— Mutmaeen (@Metmaeen) November 20, 2021
Good progress.
Комментариями самого авиаперевозчика РИА Новости не располагает.
По данным онлайн-табло международного аэропорта Анкары "Эсенбога", кабульский лайнер приземлился в турецкой столице в 17.30 по местному времени (совпадает с московским).
На протяжении последних трех месяцев целый ряд международных рейсов из афганской столицы были прерваны из-за смены власти в стране вооруженным путем.
В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана и 15 августа вошли в Кабул. Последние две недели августа из столичного аэропорта, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"*.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.