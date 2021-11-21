Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211121/afganistan-1760035774.html
Афганская национальная авиакомпания возобновила рейсы в Анкару
Афганская национальная авиакомпания возобновила рейсы в Анкару - РИА Новости, 21.11.2021
Афганская национальная авиакомпания возобновила рейсы в Анкару
Афганский национальный авиаперевозчик Ariana Afghan Airlines возобновил полеты из Кабула в Анкару, сообщил глава Национального олимпийского комитета Афганистана РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T12:12
2021-11-21T12:12
захват власти в афганистане талибами
в мире
анкара
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
мохаммад хасан ахунд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156391/86/1563918677_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_0a2f61f53ca699f3070a7dfbb6f5a4a6.jpg
КАБУЛ, 21 ноя - РИА Новости. Афганский национальный авиаперевозчик Ariana Afghan Airlines возобновил полеты из Кабула в Анкару, сообщил глава Национального олимпийского комитета Афганистана Назар Мохаммад Мотмаин."Ariana Afghan Airlines начала (20 ноября – ред.) полеты в Анкару. Хорошие успехи", - написал он на своей странице в Twitter.Комментариями самого авиаперевозчика РИА Новости не располагает.По данным онлайн-табло международного аэропорта Анкары "Эсенбога", кабульский лайнер приземлился в турецкой столице в 17.30 по местному времени (совпадает с московским).На протяжении последних трех месяцев целый ряд международных рейсов из афганской столицы были прерваны из-за смены власти в стране вооруженным путем.В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана и 15 августа вошли в Кабул. Последние две недели августа из столичного аэропорта, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"*.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20211119/afganistan-1759733705.html
анкара
кабул (город)
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156391/86/1563918677_0:0:1808:1355_1920x0_80_0_0_7120ab88c83c0702792545c1f1327d4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, анкара, кабул (город), оон, талибан, афганистан, мохаммад хасан ахунд
12:12 21.11.2021
 
Афганская национальная авиакомпания возобновила рейсы в Анкару

Афганская национальная авиакомпания Ariana Afghan Airlines возобновила рейсы в Анкару

© AP Photo / Musadeq SadeqСамолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© AP Photo / Musadeq Sadeq
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 21 ноя - РИА Новости. Афганский национальный авиаперевозчик Ariana Afghan Airlines возобновил полеты из Кабула в Анкару, сообщил глава Национального олимпийского комитета Афганистана Назар Мохаммад Мотмаин.
"Ariana Afghan Airlines начала (20 ноября – ред.) полеты в Анкару. Хорошие успехи", - написал он на своей странице в Twitter.
Комментариями самого авиаперевозчика РИА Новости не располагает.
По данным онлайн-табло международного аэропорта Анкары "Эсенбога", кабульский лайнер приземлился в турецкой столице в 17.30 по местному времени (совпадает с московским).
На протяжении последних трех месяцев целый ряд международных рейсов из афганской столицы были прерваны из-за смены власти в стране вооруженным путем.
В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана и 15 августа вошли в Кабул. Последние две недели августа из столичного аэропорта, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"*.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Пассажиры во время эвакуации граждан РФ и других стран из Афганистана в аэропорту Чкаловский в Московской области - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 04:24
Самолеты с эвакуированными из Афганистана пассажирами прилетели в Россию
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАнкараКабул (город)ООНТалибанАфганистанМохаммад Хасан Ахунд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06Адмирал Попов заявил, что "Курск" погиб от столкновения с подлодкой НАТО
03:00Врач назвала приборы в доме, потенциально опасные из-за излучения
03:00Более половины россиян хотят взять ипотеку
02:55В Татарстане в общественном транспорте начала работать система QR-кодов
02:17Врач рассказала, какой русский продукт богат омега-3
02:17Цена нефти Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррель
02:10Названо еще одно последствие COVID-19
02:08Во Владивостоке из-за мощного циклона жителей призвали оставаться дома
02:06Американцев рассмешило сравнение Украины с "зубастой козой"
02:03Каст побеждает на выборах президента Чили
01:37СМИ назвали причину смерти Нины Руслановой
01:26На Украине заявили о первом применении Javelin в Донбассе
01:25СМИ: задержанный в Ленобласти после ДТП мужчина признался в каннибализме
01:25В Москве потушили пожар в хостеле на Волгоградском проспекте
01:14В Москве локализовали пожар в хостеле на Волгоградском проспекте
01:10Юрист перечислил, какие налоги снизятся с 1 января
01:04Блогер Губденский незадолго до гибели пожертвовал 1,5 миллиона рублей
01:00В Калифорнии 80 человек разграбили магазин одежды
00:50Прокуратура организовала проверку из-за пожара в хостеле в Москве
00:43Москвичей предупредили о резком повышении атмосферного давления
Лента новостейМолния
Адмирал Попов заявил, что "Курск" погиб от столкновения с подлодкой НАТОВрач назвала приборы в доме, потенциально опасные из-за излученияБолее половины россиян хотят взять ипотекуВ Татарстане в общественном транспорте начала работать система QR-кодовВрач рассказала, какой русский продукт богат омега-3Цена нефти Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррельНазвано еще одно последствие COVID-19Во Владивостоке из-за мощного циклона жителей призвали оставаться домаАмериканцев рассмешило сравнение Украины с "зубастой козой"Каст побеждает на выборах президента ЧилиСМИ назвали причину смерти Нины РуслановойНа Украине заявили о первом применении Javelin в ДонбассеСМИ: задержанный в Ленобласти после ДТП мужчина признался в каннибализмеВ Москве потушили пожар в хостеле на Волгоградском проспектеВ Москве локализовали пожар в хостеле на Волгоградском проспектеЮрист перечислил, какие налоги снизятся с 1 января Блогер Губденский незадолго до гибели пожертвовал 1,5 миллиона рублейВ Калифорнии 80 человек разграбили магазин одеждыПрокуратура организовала проверку из-за пожара в хостеле в МосквеМосквичей предупредили о резком повышении атмосферного давления