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Украинский депутат объяснил свой неприличный жест в Раде

Украинский депутат объяснил свой неприличный жест в Раде - РИА Новости, 20.11.2021

Украинский депутат объяснил свой неприличный жест в Раде

Показавший неприличный жест в Верховной раде Украины в сторону президента Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака внефракционный депутат Гео Лерос... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T22:00

2021-11-20T22:00

2021-11-20T22:00

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КИЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Показавший неприличный жест в Верховной раде Украины в сторону президента Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака внефракционный депутат Гео Лерос заявил, что это было импульсивным решением.Ранее Лерос в ходе выступления в Раде показал неприличный жест в сторону президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, которые присутствовали в зале парламента. В ходе рассмотрения вопроса Лерос с трибуны начал публично их оскорблять. Спикер Рады Руслан Стефанчук сделал ему замечание, после чего попросил выключить микрофон. После чего депутат показал неприличный жест. Он стал подозреваемым по статье УК Украины "Хулиганство" 11 ноября.Печерский районный суд Киева в четверг отказался отправлять под круглосуточный домашний арест Лероса за показанный в сторону президента Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака неприличный жест и избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства."Однозначно, это было импульсивным решением в тот момент. Но я считаю, что это надо рассматривать в контексте тех событий, которые происходили до: потому что когда мне неоднократно выключали микрофон, не давали критиковать Зеленского, офис президента, Ермака. Я еще напомню, когда на меня (депутат украинского парламента от фракции "Слуга народа" Николай) Тищенко напал у трибуны парламента, ему никаких санкций не было, его не отстранили от заседаний, не открыли уголовное дело… Но я бы хотел чуть-чуть разделить: это было показано не как институции президента Украины, это было адресовано лично Зеленскому и Ермаку как отдельно гражданину Украины", - сказал он в эфире "5 канала".

https://ria.ru/20211104/ukraina-1757703229.html

https://ria.ru/20211104/ukraina-1757729680.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, руслан стефанчук, гео лерос