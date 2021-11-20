https://ria.ru/20211120/zelenskiy-1759962883.html

В Раде обвинили Зеленского в узурпации власти

В Раде обвинили Зеленского в узурпации власти - РИА Новости, 20.11.2021

В Раде обвинили Зеленского в узурпации власти

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Ренат Кузьмин напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что страна является... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T15:35

2021-11-20T15:35

2021-11-20T15:35

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

ренат кузьмин

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Ренат Кузьмин напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что страна является парламентско-президентской республикой, однако, по мнению парламентария, глава государства узурпировал власть."В Украине фактически узурпирована власть, и эта узурпация власти прошла настолько незамеченной и безнаказанной, что сложилось впечатление — это является как бы нормой. Украина является парламентско-президентской республикой, в которой парламент занимает более высокое положение в иерархии власти, чем офис президента. Спикер парламента в парламентско-президентской республике занимает более высокое положение, чем президент. В президентской республике наоборот, а в парламентско-президентской вот именно так, как я сказал", - написал Кузьмин в своем Telegram-канале.По словам Кузьмина, вся власть в стране "по какой-то фантастической причине находится в руках президента". "Не у парламента, не у спикера парламента, не у украинского народа, который делегировал парламенту полномочия по полному управлению страной. Вся власть в стране принадлежит президенту, именно президент сегодня эту власть узурпировал, с помощью своих "Слуг народа", которые всячески помогают ему в этом. Президент фактически подмял под себя исполнительную власть, кабмин, министров, комитеты, ведомства. Президент сегодня подчинил себе законодательную власть, имея монобольшинство в парламенте, своего спикера, вице-спикера... Президент Владимир Зеленский сегодня давит судебную власть", - отметил Кузьмин.Он напомнил о "разгоне" конституционного суда, попытках "уничтожить и ликвидировать" окружной административный суд Киева, угрозы ликвидировать другие суды, "которые будут принимать решения, противоречащие воле президента"."Вот это все и есть узурпация власти, которая привела к тому, что мы наблюдаем. А наблюдаем мы как раз полное уничтожение остатков украинской государственности, которая досталась нам от наших отцов, дедов, которые эту страну строили, возводили заводы, фабрики, здания, дома, города и сёла. Вот это как раз сегодня разрушается, благодаря ползущей узурпации власти", - резюмировал депутат.

https://ria.ru/20211119/ukraina-1759694289.html

https://ria.ru/20211119/donbass-1759510502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, ренат кузьмин, оппозиционная платформа - за жизнь