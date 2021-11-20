https://ria.ru/20211120/vyzdorovlenie-1759918255.html

Что нужно проверить после COVID-19

Россиянам назвали, что стоит проверить после выздоровления от COVID-19 - РИА Новости, 20.11.2021

Что нужно проверить после COVID-19

Перенесенная коронавирусная инфекция должна стать поводом для углубленной оценки здоровья из-за вероятности появления постковидного синдрома, рассказала... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T01:17

2021-11-20T01:17

2021-11-20T07:08

распространение коронавируса

санкт-петербургский государственный университет

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Перенесенная коронавирусная инфекция должна стать поводом для углубленной оценки здоровья из-за вероятности появления постковидного синдрома, рассказала агентству "Прайм" лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова.Так, стоит проверить переносимость физической нагрузки для оценки состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Не лишней будет и проверка артериального давления, состояния легких. Более детальную картину состояния здоровья могут дать результаты лабораторных исследований: как анализы крови и мочи, так и оценка состояния печени (АСТ, АЛТ), почек (креатинин), признаков продолжения воспалительного ответа (С- реактивный белок, ЛДГ) и нарушения липидного обмена (холестерин, липопротеиды низкой плотности), подчеркнула специалист.Такую оценку состояния здоровья позволяет сделать программа углубленной диспансеризации, которую могут бесплатно пройти в поликлинике все, кто переболел COVID-19, напомнила Рябкова.

https://ria.ru/20211119/koronavirus-1759807100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербургский государственный университет, россия, коронавирус covid-19