https://ria.ru/20211120/vyzdorovlenie-1759918255.html
Что нужно проверить после COVID-19
Россиянам назвали, что стоит проверить после выздоровления от COVID-19 - РИА Новости, 20.11.2021
Что нужно проверить после COVID-19
Перенесенная коронавирусная инфекция должна стать поводом для углубленной оценки здоровья из-за вероятности появления постковидного синдрома, рассказала... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T01:17
2021-11-20T01:17
2021-11-20T07:08
распространение коронавируса
санкт-петербургский государственный университет
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Перенесенная коронавирусная инфекция должна стать поводом для углубленной оценки здоровья из-за вероятности появления постковидного синдрома, рассказала агентству "Прайм" лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова.Так, стоит проверить переносимость физической нагрузки для оценки состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Не лишней будет и проверка артериального давления, состояния легких. Более детальную картину состояния здоровья могут дать результаты лабораторных исследований: как анализы крови и мочи, так и оценка состояния печени (АСТ, АЛТ), почек (креатинин), признаков продолжения воспалительного ответа (С- реактивный белок, ЛДГ) и нарушения липидного обмена (холестерин, липопротеиды низкой плотности), подчеркнула специалист.Такую оценку состояния здоровья позволяет сделать программа углубленной диспансеризации, которую могут бесплатно пройти в поликлинике все, кто переболел COVID-19, напомнила Рябкова.
https://ria.ru/20211119/koronavirus-1759807100.html
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санкт-петербургский государственный университет, россия, коронавирус covid-19
01:17 20.11.2021 (обновлено: 07:08 20.11.2021)
Россиянам назвали, что стоит проверить после выздоровления от COVID-19
Иммунолог Рябкова призвала россиян тщательно проверить здоровье после коронавируса