11:57 20.11.2021 (обновлено: 11:58 20.11.2021)
В "Новом Иерусалиме" открылась выставка французских мастеров живописи
В "Новом Иерусалиме" открылась выставка "Французский вкус князей Юсуповых"
© Историко-художественный музей "Новый Иерусалим"Картина "Испуганная купальщица" Франсуа Буше (1736)
© Историко-художественный музей "Новый Иерусалим"
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Государственном историко-художественном музее "Новый Иерусалим" в Истре открылась масштабная выставка "Французский вкус князей Юсуповых" с живописными работами известных мастеров из собрания музея-усадьбы "Архангельское", сообщили организаторы.
Они отмечают, что это — "крупнейшее частное собрание XVIII – первой трети XIX века", которое принадлежало директору Эрмитажа и Оружейной палаты князю Николаю Юсупову и его потомкам.
© Историко-художественный музей "Новый Иерусалим"Картина "Портрет М.В. Кочубей" Элизабет Виже-Лебрен
© Историко-художественный музей "Новый Иерусалим"
Картина "Портрет М.В. Кочубей" Элизабет Виже-Лебрен
Хотя ранее публика могла видеть многие из представленных в экспозиции произведений в музее-усадьбе "Архангельское", проект "Французский вкус князей Юсуповых" , по словам кураторов, предлагает взглянуть на историю коллекционирования в России с другого ракурса и открыть для себя что-то новое.
Гости и специалисты смогут впервые увидеть ряд картин, которые ранее не участвовали ни в одной выставке и прошли научную реставрацию.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСлева направо: картины Юбера Робера "Странствующие музыканты" (1801 г.), "Пейзаж с осликами" (1801 г.), "Водопад" (1801 г.), "Павильон Апполона и обелиск" (1801 г.) на выставке "Французский вкус князей Юсуповых" в музее "Новый Иерусалим"
Слева направо: картины Юбера Робера "Странствующие музыканты" (1801 г.), "Пейзаж с осликами" (1801 г.), "Водопад" (1801 г.), "Павильон Апполона и обелиск" (1801 г.) на выставке "Французский вкус князей Юсуповых" в музее "Новый Иерусалим"
Среди них, например, полотно Жана Тасселя "Жертвоприношение Ифигении", созданное во второй половине XVII века. Несколько лет картина провела в научно-реставрационном центре имени И.Э. Грабаря, а затем ее вернули в запасники музея-усадьбы "Архангельское".
"Скажем, в картине Жана Тасселя я только сегодня с изумлением увидела, что там на фоне изображены архитектурные постройки. До реставрации их было практически невозможно разглядеть, как и другие детали, которые позволяют иначе воспринимать это произведение после реставрации", — рассказала РИА Новости куратор Елена Шарнова.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительница у картины неизвестного французского художника XVIII века круга Жана-Батиста Греза "Девушка в чепчике" на выставке "Французский вкус князей Юсуповых" в музее "Новый Иерусалим"
Посетительница у картины неизвестного французского художника XVIII века круга Жана-Батиста Греза "Девушка в чепчике" на выставке "Французский вкус князей Юсуповых" в музее "Новый Иерусалим"
Она добавила, что уникальность выставки заключается еще и в том, что в России редко выставляется французская живопись XVIII века. Все-таки сейчас большинство экспозиций в российских музеях сосредоточены на более позднем периоде: второй половины XIX – начала XX века.
"Думаю, что для зрителей — это очень хороший повод заново увидеть то, что он когда-то знал. К тому же, это очень легкая для восприятия живопись, — отметила Елена Шарнова.
По словам куратора, примерно треть всех картин музея-усадьбы хранится в запасниках. Полотна не входят в историческую экспозицию. Елена Шарнова привела в пример полотно Жака Дюмона "Аполлон и Дафна", выставлявшееся единожды в "Архангельском" десять лет назад. "И больше ее никто не видел", — заключила куратор.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКартина художника Жака Дюмона (1701-1781 гг.), прозванного Дюмоном Римлянином, "Апполон и Дафна" (справа) на выставке "Французский вкус князей Юсуповых" в музее "Новый Иерусалим
Картина художника Жака Дюмона (1701-1781 гг.), прозванного Дюмоном Римлянином, "Апполон и Дафна" (справа) на выставке "Французский вкус князей Юсуповых" в музее "Новый Иерусалим
"А те, что входят, часто висят высоко. Сейчас их можно разглядеть вблизи и лучше рассмотреть благодаря хорошему освещению", — прокомментировала она.
Всего на выставке зрители смогут познакомиться с 37 работами французских живописцев. Произведения искусства сгруппировали в несколько разделов, отражающих одну из граней коллекции Николая Юсупова.
Например, пространство "Воображаемое путешествие" посвящено пейзажам. Здесь представлены работы Юбера Робера и Клода Жозефа Верне — признанных мастеров того времени.
© Историко-художественный музей "Новый Иерусалим"Картина "Странствующие музыканты" Юбера Робера (1801)
© Историко-художественный музей "Новый Иерусалим"
Картина "Странствующие музыканты" Юбера Робера (1801)
А в "Под покровительством Амура" вошли картины с эротическими сюжетами эпохи рококо. Князь прекрасно знал толк в пикантных произведениях искусства. В этот раздел включили "Испуганную купальщицу" Франсуа Буше, "Аполлона и Дафну" и другие.
Выставка "Французский вкус князей Юсуповых" продлится до 28 августа 2022 года.