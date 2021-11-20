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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211120/vystavka-1759869853.html
В "Новом Иерусалиме" открылась выставка французских мастеров живописи
В "Новом Иерусалиме" открылась выставка французских мастеров живописи - РИА Новости, 20.11.2021
В "Новом Иерусалиме" открылась выставка французских мастеров живописи
В Государственном историко-художественном музее "Новый Иерусалим" в Истре открылась масштабная выставка "Французский вкус князей Юсуповых" с живописными... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T11:57
2021-11-20T11:58
культура
искусство
николай юсупов
новости культуры
франция
россия
новый иерусалим (музей)
музеи
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Государственном историко-художественном музее "Новый Иерусалим" в Истре открылась масштабная выставка "Французский вкус князей Юсуповых" с живописными работами известных мастеров из собрания музея-усадьбы "Архангельское", сообщили организаторы. Они отмечают, что это — "крупнейшее частное собрание XVIII – первой трети XIX века", которое принадлежало директору Эрмитажа и Оружейной палаты князю Николаю Юсупову и его потомкам.Хотя ранее публика могла видеть многие из представленных в экспозиции произведений в музее-усадьбе "Архангельское", проект "Французский вкус князей Юсуповых" , по словам кураторов, предлагает взглянуть на историю коллекционирования в России с другого ракурса и открыть для себя что-то новое. Гости и специалисты смогут впервые увидеть ряд картин, которые ранее не участвовали ни в одной выставке и прошли научную реставрацию. Среди них, например, полотно Жана Тасселя "Жертвоприношение Ифигении", созданное во второй половине XVII века. Несколько лет картина провела в научно-реставрационном центре имени И.Э. Грабаря, а затем ее вернули в запасники музея-усадьбы "Архангельское". Она добавила, что уникальность выставки заключается еще и в том, что в России редко выставляется французская живопись XVIII века. Все-таки сейчас большинство экспозиций в российских музеях сосредоточены на более позднем периоде: второй половины XIX – начала XX века. По словам куратора, примерно треть всех картин музея-усадьбы хранится в запасниках. Полотна не входят в историческую экспозицию. Елена Шарнова привела в пример полотно Жака Дюмона "Аполлон и Дафна", выставлявшееся единожды в "Архангельском" десять лет назад. "И больше ее никто не видел", — заключила куратор. Всего на выставке зрители смогут познакомиться с 37 работами французских живописцев. Произведения искусства сгруппировали в несколько разделов, отражающих одну из граней коллекции Николая Юсупова.Например, пространство "Воображаемое путешествие" посвящено пейзажам. Здесь представлены работы Юбера Робера и Клода Жозефа Верне — признанных мастеров того времени. А в "Под покровительством Амура" вошли картины с эротическими сюжетами эпохи рококо. Князь прекрасно знал толк в пикантных произведениях искусства. В этот раздел включили "Испуганную купальщицу" Франсуа Буше, "Аполлона и Дафну" и другие. Выставка "Французский вкус князей Юсуповых" продлится до 28 августа 2022 года.
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искусство, николай юсупов, новости культуры, франция, россия, новый иерусалим (музей), музеи, выставки
11:57 20.11.2021 (обновлено: 11:58 20.11.2021)
 
В "Новом Иерусалиме" открылась выставка французских мастеров живописи

В "Новом Иерусалиме" открылась выставка "Французский вкус князей Юсуповых"

© Историко-художественный музей "Новый Иерусалим"Картина "Испуганная купальщица" Франсуа Буше (1736)
Картина Испуганная купальщица Франсуа Буше (1736)
© Историко-художественный музей "Новый Иерусалим"
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Государственном историко-художественном музее "Новый Иерусалим" в Истре открылась масштабная выставка "Французский вкус князей Юсуповых" с живописными работами известных мастеров из собрания музея-усадьбы "Архангельское", сообщили организаторы.
Они отмечают, что это — "крупнейшее частное собрание XVIII – первой трети XIX века", которое принадлежало директору Эрмитажа и Оружейной палаты князю Николаю Юсупову и его потомкам.
© Историко-художественный музей "Новый Иерусалим"Картина "Портрет М.В. Кочубей" Элизабет Виже-Лебрен
Картина Портрет М.В. Кочубей Элизабет Виже-Лебрен
© Историко-художественный музей "Новый Иерусалим"
Картина "Портрет М.В. Кочубей" Элизабет Виже-Лебрен
Хотя ранее публика могла видеть многие из представленных в экспозиции произведений в музее-усадьбе "Архангельское", проект "Французский вкус князей Юсуповых" , по словам кураторов, предлагает взглянуть на историю коллекционирования в России с другого ракурса и открыть для себя что-то новое.
Гости и специалисты смогут впервые увидеть ряд картин, которые ранее не участвовали ни в одной выставке и прошли научную реставрацию.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСлева направо: картины Юбера Робера "Странствующие музыканты" (1801 г.), "Пейзаж с осликами" (1801 г.), "Водопад" (1801 г.), "Павильон Апполона и обелиск" (1801 г.) на выставке "Французский вкус князей Юсуповых" в музее "Новый Иерусалим"
Слева направо: картины Юбера Робера Странствующие музыканты (1801 г.), Пейзаж с осликами (1801 г.), Водопад (1801 г.), Павильон Апполона и обелиск (1801 г.) на выставке Французский вкус князей Юсуповых в музее Новый Иерусалим - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Слева направо: картины Юбера Робера "Странствующие музыканты" (1801 г.), "Пейзаж с осликами" (1801 г.), "Водопад" (1801 г.), "Павильон Апполона и обелиск" (1801 г.) на выставке "Французский вкус князей Юсуповых" в музее "Новый Иерусалим"
Среди них, например, полотно Жана Тасселя "Жертвоприношение Ифигении", созданное во второй половине XVII века. Несколько лет картина провела в научно-реставрационном центре имени И.Э. Грабаря, а затем ее вернули в запасники музея-усадьбы "Архангельское".

"Скажем, в картине Жана Тасселя я только сегодня с изумлением увидела, что там на фоне изображены архитектурные постройки. До реставрации их было практически невозможно разглядеть, как и другие детали, которые позволяют иначе воспринимать это произведение после реставрации", — рассказала РИА Новости куратор Елена Шарнова.

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительница у картины неизвестного французского художника XVIII века круга Жана-Батиста Греза "Девушка в чепчике" на выставке "Французский вкус князей Юсуповых" в музее "Новый Иерусалим"
Посетительница у картины неизвестного французского художника XVIII века круга Жана-Батиста Греза Девушка в чепчике на выставке Французский вкус князей Юсуповых в музее Новый Иерусалим - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посетительница у картины неизвестного французского художника XVIII века круга Жана-Батиста Греза "Девушка в чепчике" на выставке "Французский вкус князей Юсуповых" в музее "Новый Иерусалим"
Она добавила, что уникальность выставки заключается еще и в том, что в России редко выставляется французская живопись XVIII века. Все-таки сейчас большинство экспозиций в российских музеях сосредоточены на более позднем периоде: второй половины XIX – начала XX века.

"Думаю, что для зрителей — это очень хороший повод заново увидеть то, что он когда-то знал. К тому же, это очень легкая для восприятия живопись, — отметила Елена Шарнова.

По словам куратора, примерно треть всех картин музея-усадьбы хранится в запасниках. Полотна не входят в историческую экспозицию. Елена Шарнова привела в пример полотно Жака Дюмона "Аполлон и Дафна", выставлявшееся единожды в "Архангельском" десять лет назад. "И больше ее никто не видел", — заключила куратор.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКартина художника Жака Дюмона (1701-1781 гг.), прозванного Дюмоном Римлянином, "Апполон и Дафна" (справа) на выставке "Французский вкус князей Юсуповых" в музее "Новый Иерусалим
Картина художника Жака Дюмона (1701-1781 гг.), прозванного Дюмоном Римлянином, Апполон и Дафна (справа) на выставке Французский вкус князей Юсуповых в музее Новый Иерусалим - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Картина художника Жака Дюмона (1701-1781 гг.), прозванного Дюмоном Римлянином, "Апполон и Дафна" (справа) на выставке "Французский вкус князей Юсуповых" в музее "Новый Иерусалим
"А те, что входят, часто висят высоко. Сейчас их можно разглядеть вблизи и лучше рассмотреть благодаря хорошему освещению", — прокомментировала она.
Всего на выставке зрители смогут познакомиться с 37 работами французских живописцев. Произведения искусства сгруппировали в несколько разделов, отражающих одну из граней коллекции Николая Юсупова.
Например, пространство "Воображаемое путешествие" посвящено пейзажам. Здесь представлены работы Юбера Робера и Клода Жозефа Верне — признанных мастеров того времени.
© Историко-художественный музей "Новый Иерусалим"Картина "Странствующие музыканты" Юбера Робера (1801)
Картина Странствующие музыканты Юбера Робера (1801)
© Историко-художественный музей "Новый Иерусалим"
Картина "Странствующие музыканты" Юбера Робера (1801)
А в "Под покровительством Амура" вошли картины с эротическими сюжетами эпохи рококо. Князь прекрасно знал толк в пикантных произведениях искусства. В этот раздел включили "Испуганную купальщицу" Франсуа Буше, "Аполлона и Дафну" и другие.
Выставка "Французский вкус князей Юсуповых" продлится до 28 августа 2022 года.
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