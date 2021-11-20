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В "Новом Иерусалиме" открылась выставка французских мастеров живописи

В "Новом Иерусалиме" открылась выставка французских мастеров живописи - РИА Новости, 20.11.2021

В "Новом Иерусалиме" открылась выставка французских мастеров живописи

В Государственном историко-художественном музее "Новый Иерусалим" в Истре открылась масштабная выставка "Французский вкус князей Юсуповых" с живописными... РИА Новости, 20.11.2021

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Государственном историко-художественном музее "Новый Иерусалим" в Истре открылась масштабная выставка "Французский вкус князей Юсуповых" с живописными работами известных мастеров из собрания музея-усадьбы "Архангельское", сообщили организаторы. Они отмечают, что это — "крупнейшее частное собрание XVIII – первой трети XIX века", которое принадлежало директору Эрмитажа и Оружейной палаты князю Николаю Юсупову и его потомкам.Хотя ранее публика могла видеть многие из представленных в экспозиции произведений в музее-усадьбе "Архангельское", проект "Французский вкус князей Юсуповых" , по словам кураторов, предлагает взглянуть на историю коллекционирования в России с другого ракурса и открыть для себя что-то новое. Гости и специалисты смогут впервые увидеть ряд картин, которые ранее не участвовали ни в одной выставке и прошли научную реставрацию. Среди них, например, полотно Жана Тасселя "Жертвоприношение Ифигении", созданное во второй половине XVII века. Несколько лет картина провела в научно-реставрационном центре имени И.Э. Грабаря, а затем ее вернули в запасники музея-усадьбы "Архангельское". Она добавила, что уникальность выставки заключается еще и в том, что в России редко выставляется французская живопись XVIII века. Все-таки сейчас большинство экспозиций в российских музеях сосредоточены на более позднем периоде: второй половины XIX – начала XX века. По словам куратора, примерно треть всех картин музея-усадьбы хранится в запасниках. Полотна не входят в историческую экспозицию. Елена Шарнова привела в пример полотно Жака Дюмона "Аполлон и Дафна", выставлявшееся единожды в "Архангельском" десять лет назад. "И больше ее никто не видел", — заключила куратор. Всего на выставке зрители смогут познакомиться с 37 работами французских живописцев. Произведения искусства сгруппировали в несколько разделов, отражающих одну из граней коллекции Николая Юсупова.Например, пространство "Воображаемое путешествие" посвящено пейзажам. Здесь представлены работы Юбера Робера и Клода Жозефа Верне — признанных мастеров того времени. А в "Под покровительством Амура" вошли картины с эротическими сюжетами эпохи рококо. Князь прекрасно знал толк в пикантных произведениях искусства. В этот раздел включили "Испуганную купальщицу" Франсуа Буше, "Аполлона и Дафну" и другие. Выставка "Французский вкус князей Юсуповых" продлится до 28 августа 2022 года.

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