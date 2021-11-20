https://ria.ru/20211120/volna-1759919794.html
Когда спадет всплеск заболеваемости COVID-19
В Центре имени Гамалеи рассказали, когда в России спадет волна COVID-19 - РИА Новости, 20.11.2021
Когда спадет всплеск заболеваемости COVID-19
Волна заболеваемости COVID-19 в России начала отступать, рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T04:09
2021-11-20T04:09
2021-11-20T10:10
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
александр бутенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758536215_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_306983aef2813604a2491fefaebb6021.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Волна заболеваемости COVID-19 в России начала отступать, рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко.Максимальные показатели по заболеваемости оперштаб фиксировал в начале ноября, с тех пор суточный показатель стал снижаться. Если наметившаяся тенденция сохранится в течение одной или двух недель, то можно будет сделать вывод об улучшении ситуации, отметил Бутенко.В то же время ученый заметил, что эпидемия не закончится полностью, когда очередная волна сойдет на нет. По его словам, россиянам необходимо будет и дальше соблюдать меры предосторожности и прививаться."Все будет завесить от дисциплины исполнения необходимых мер против COVID-19. Нужно брать пример с Китая, где абсолютно строгая система соблюдения мер предосторожности во время эпидемии. Они таким образом добились больших успехов", — указал Бутенко.Вирусолог призвал власти продолжать стимулировать жителей к вакцинации. Число новых случаев COVID-19 вчера составило 37 156 (накануне было 37 374). Максимальный показатель по суточной заболеваемости регистрировали 6 ноября — 41 335. Темп прироста сократился с 0,41 до 0,4 процента. Выписались после лечения 37 004 пациента.В целом в России заразились коронавирусом 9 257 058 человек, вылечились 7 956 254, умерли — более 261 тысячи.
https://ria.ru/20211029/popova-1756944552.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758536215_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_9c00b2b0cec183276712752d00da72e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, александр бутенко
04:09 20.11.2021 (обновлено: 10:10 20.11.2021)
В Центре имени Гамалеи рассказали, когда в России спадет волна COVID-19
Вирусолог центра Гамалеи спрогнозировал спад волны заболеваемости COVID-19 через неделю
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости.
Волна заболеваемости COVID-19 в России
начала отступать, рассказал в интервью радио Sputnik
вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко
.
Максимальные показатели по заболеваемости оперштаб фиксировал в начале ноября, с тех пор суточный показатель стал снижаться. Если наметившаяся тенденция сохранится в течение одной или двух недель, то можно будет сделать вывод об улучшении ситуации, отметил Бутенко.
"Делать прогнозы сложно, есть много факторов, которые влияют на инфекцию. Сейчас тенденция хорошая. Можно построить математическую модель, что если эта тенденция продержится неделю или две, то можно будет говорить, что дело идет к поправке ситуации. Но категорически сказать, какого числа всплеск заболеваемости закончится, пока невозможно", – объяснил он.
В то же время ученый заметил, что эпидемия не закончится полностью, когда очередная волна сойдет на нет. По его словам, россиянам необходимо будет и дальше соблюдать меры предосторожности и прививаться.
"Все будет завесить от дисциплины исполнения необходимых мер против COVID-19. Нужно брать пример с Китая
, где абсолютно строгая система соблюдения мер предосторожности во время эпидемии. Они таким образом добились больших успехов", — указал Бутенко.
Вирусолог призвал власти продолжать стимулировать жителей к вакцинации.
Число новых случаев COVID-19 вчера составило 37 156 (накануне было 37 374). Максимальный показатель по суточной заболеваемости регистрировали 6 ноября — 41 335. Темп прироста сократился с 0,41 до 0,4 процента. Выписались после лечения 37 004 пациента.
В целом в России заразились коронавирусом 9 257 058 человек, вылечились 7 956 254, умерли — более 261 тысячи.