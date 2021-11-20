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Когда спадет всплеск заболеваемости COVID-19

В Центре имени Гамалеи рассказали, когда в России спадет волна COVID-19 - РИА Новости, 20.11.2021

Когда спадет всплеск заболеваемости COVID-19

Волна заболеваемости COVID-19 в России начала отступать, рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T04:09

2021-11-20T04:09

2021-11-20T10:10

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

александр бутенко

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Волна заболеваемости COVID-19 в России начала отступать, рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко.Максимальные показатели по заболеваемости оперштаб фиксировал в начале ноября, с тех пор суточный показатель стал снижаться. Если наметившаяся тенденция сохранится в течение одной или двух недель, то можно будет сделать вывод об улучшении ситуации, отметил Бутенко.В то же время ученый заметил, что эпидемия не закончится полностью, когда очередная волна сойдет на нет. По его словам, россиянам необходимо будет и дальше соблюдать меры предосторожности и прививаться."Все будет завесить от дисциплины исполнения необходимых мер против COVID-19. Нужно брать пример с Китая, где абсолютно строгая система соблюдения мер предосторожности во время эпидемии. Они таким образом добились больших успехов", — указал Бутенко.Вирусолог призвал власти продолжать стимулировать жителей к вакцинации. Число новых случаев COVID-19 вчера составило 37 156 (накануне было 37 374). Максимальный показатель по суточной заболеваемости регистрировали 6 ноября — 41 335. Темп прироста сократился с 0,41 до 0,4 процента. Выписались после лечения 37 004 пациента.В целом в России заразились коронавирусом 9 257 058 человек, вылечились 7 956 254, умерли — более 261 тысячи.

https://ria.ru/20211029/popova-1756944552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, александр бутенко