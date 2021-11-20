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В московской прокуратуре раскрыли детали ДТП в Новой Москве
В московской прокуратуре раскрыли детали ДТП в Новой Москве - РИА Новости, 20.11.2021
В московской прокуратуре раскрыли детали ДТП в Новой Москве
Водитель "ГАЗели" в момент ДТП, в котором пострадали женщина с детьми, по предварительным данным, был пьян, сообщает столичная прокуратура в своем... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T21:08
2021-11-20T21:08
2021-11-20T21:17
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Водитель "ГАЗели" в момент ДТП, в котором пострадали женщина с детьми, по предварительным данным, был пьян, сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале. Ранее прокуратура Москвы сообщала, что водитель "Газели" наехал на женщину с несовершеннолетними детьми в Новой Москве, в результате чего погиб девятимесячный ребенок."По предварительной информации, 34-летний водитель "ГАЗели" в момент ДТП находился в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.Добавляется, что прокуратура взяла происшествие на контроль и проведет проверку.
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происшествия, москва, группа газ, новая москва
21:08 20.11.2021 (обновлено: 21:17 20.11.2021)
В московской прокуратуре раскрыли детали ДТП в Новой Москве
Прокуратура: водитель, сбивший женщину с детьми в Новой Москве, возможно, был пьян
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Водитель "ГАЗели" в момент ДТП, в котором пострадали женщина с детьми, по предварительным данным, был пьян, сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
Ранее прокуратура Москвы
сообщала, что водитель "Газели" наехал на женщину с несовершеннолетними детьми в Новой Москве
, в результате чего погиб девятимесячный ребенок.
"По предварительной информации, 34-летний водитель "ГАЗели" в момент ДТП находился в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.
Добавляется, что прокуратура взяла происшествие на контроль и проведет проверку.