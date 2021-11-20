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В московской прокуратуре раскрыли детали ДТП в Новой Москве

В московской прокуратуре раскрыли детали ДТП в Новой Москве - РИА Новости, 20.11.2021

В московской прокуратуре раскрыли детали ДТП в Новой Москве

Водитель "ГАЗели" в момент ДТП, в котором пострадали женщина с детьми, по предварительным данным, был пьян, сообщает столичная прокуратура в своем... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T21:08

2021-11-20T21:08

2021-11-20T21:17

происшествия

москва

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Водитель "ГАЗели" в момент ДТП, в котором пострадали женщина с детьми, по предварительным данным, был пьян, сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале. Ранее прокуратура Москвы сообщала, что водитель "Газели" наехал на женщину с несовершеннолетними детьми в Новой Москве, в результате чего погиб девятимесячный ребенок."По предварительной информации, 34-летний водитель "ГАЗели" в момент ДТП находился в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.Добавляется, что прокуратура взяла происшествие на контроль и проведет проверку.

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2021

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происшествия, москва, группа газ, новая москва