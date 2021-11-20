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Последнее видео блогера Губденского набрало 1,6 миллиона просмотров
Последнее видео блогера Губденского набрало 1,6 миллиона просмотров - РИА Новости, 20.11.2021
Последнее видео блогера Губденского набрало 1,6 миллиона просмотров
Последнее видео в Instagram развибшегося в Москве блогера Саида Губденского набрало 1,6 млн просмотров, под постом оставлено более 13 тысяч комментариев. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T22:57
2021-11-20T22:57
2021-11-20T22:57
происшествия
москва
авто
кутузовский проспект
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Последнее видео в Instagram развибшегося в Москве блогера Саида Губденского набрало 1,6 млн просмотров, под постом оставлено более 13 тысяч комментариев.В субботу два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в столице, в них врезался еще один. За рулем BMW, которое стало виновником аварии, был автоблогер Губденский, он погиб, его пассажир был госпитализирован и скончался в больнице.Как передаёт корреспондент РИА Новости, после ДТП на место инцидента подъехали сразу несколько спортивных машин друзей блогера.На последнем видео, опубликованном в Instagram Губденского, он ездит по Москве вместе со своим другом, который несколько раз на спортивной машине нарушает правила дорожного движения, в том числе в пятистах метрах от того места, где сегодня попал в аварию сам блогер. В частности, их автомобиль, несмотря на оживленное движение на Кутузовском проспекте, разворачивается через две сплошные.Это видео посмотрели за прошедшие после ДТП несколько часов 1,6 миллиона раз, а под постом оставлено свыше 13 тысяч комментариев. Пользователи выражают соболезнования, но отмечают, что сегодняшняя авария закономерный итог такого поведения и "игр в шашки" на дороге.Губденский, сообщала столичная прокуратура, ранее неоднократно привлекался к ответственности и лишался прав за нарушения ПДД.
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происшествия, москва, авто, кутузовский проспект
Последнее видео блогера Губденского набрало 1,6 миллиона просмотров
Последнее видео разбившегося в Москве блогера Губденского набрало 1,6 миллиона просмотров
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Последнее видео в Instagram развибшегося в Москве блогера Саида Губденского набрало 1,6 млн просмотров, под постом оставлено более 13 тысяч комментариев.
В субботу два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в столице, в них врезался еще один. За рулем BMW
, которое стало виновником аварии, был автоблогер Губденский, он погиб, его пассажир был госпитализирован и скончался в больнице.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, после ДТП на место инцидента подъехали сразу несколько спортивных машин друзей блогера.
На последнем видео, опубликованном в Instagram Губденского, он ездит по Москве
вместе со своим другом, который несколько раз на спортивной машине нарушает правила дорожного движения, в том числе в пятистах метрах от того места, где сегодня попал в аварию сам блогер. В частности, их автомобиль, несмотря на оживленное движение на Кутузовском проспекте
, разворачивается через две сплошные.
Это видео посмотрели за прошедшие после ДТП несколько часов 1,6 миллиона раз, а под постом оставлено свыше 13 тысяч комментариев. Пользователи выражают соболезнования, но отмечают, что сегодняшняя авария закономерный итог такого поведения и "игр в шашки" на дороге.
Губденский, сообщала столичная прокуратура, ранее неоднократно привлекался к ответственности и лишался прав за нарушения ПДД.