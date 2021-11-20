Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211120/video-1760006721.html
Последнее видео блогера Губденского набрало 1,6 миллиона просмотров
Последнее видео блогера Губденского набрало 1,6 миллиона просмотров - РИА Новости, 20.11.2021
Последнее видео блогера Губденского набрало 1,6 миллиона просмотров
Последнее видео в Instagram развибшегося в Москве блогера Саида Губденского набрало 1,6 млн просмотров, под постом оставлено более 13 тысяч комментариев. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T22:57
2021-11-20T22:57
происшествия
москва
авто
кутузовский проспект
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759974232_0:266:2730:1802_1920x0_80_0_0_773a91751a4b36d2bc91151c574b203f.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Последнее видео в Instagram развибшегося в Москве блогера Саида Губденского набрало 1,6 млн просмотров, под постом оставлено более 13 тысяч комментариев.В субботу два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в столице, в них врезался еще один. За рулем BMW, которое стало виновником аварии, был автоблогер Губденский, он погиб, его пассажир был госпитализирован и скончался в больнице.Как передаёт корреспондент РИА Новости, после ДТП на место инцидента подъехали сразу несколько спортивных машин друзей блогера.На последнем видео, опубликованном в Instagram Губденского, он ездит по Москве вместе со своим другом, который несколько раз на спортивной машине нарушает правила дорожного движения, в том числе в пятистах метрах от того места, где сегодня попал в аварию сам блогер. В частности, их автомобиль, несмотря на оживленное движение на Кутузовском проспекте, разворачивается через две сплошные.Это видео посмотрели за прошедшие после ДТП несколько часов 1,6 миллиона раз, а под постом оставлено свыше 13 тысяч комментариев. Пользователи выражают соболезнования, но отмечают, что сегодняшняя авария закономерный итог такого поведения и "игр в шашки" на дороге.Губденский, сообщала столичная прокуратура, ранее неоднократно привлекался к ответственности и лишался прав за нарушения ПДД.
https://ria.ru/20211120/dtp-1759969414.html
москва
кутузовский проспект
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759974232_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_062997965b8d314006504948ab05456c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва, авто, кутузовский проспект
22:57 20.11.2021
 
Последнее видео блогера Губденского набрало 1,6 миллиона просмотров

Последнее видео разбившегося в Москве блогера Губденского набрало 1,6 миллиона просмотров

© АГН "Москва" / Мобильный репортер Последствия ДТП на Кутузовском проспекте в котором погиб блогер Саид Губернский
 Последствия ДТП на Кутузовском проспекте в котором погиб блогер Саид Губернский - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Последнее видео в Instagram развибшегося в Москве блогера Саида Губденского набрало 1,6 млн просмотров, под постом оставлено более 13 тысяч комментариев.
В субботу два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в столице, в них врезался еще один. За рулем BMW, которое стало виновником аварии, был автоблогер Губденский, он погиб, его пассажир был госпитализирован и скончался в больнице.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, после ДТП на место инцидента подъехали сразу несколько спортивных машин друзей блогера.
На последнем видео, опубликованном в Instagram Губденского, он ездит по Москве вместе со своим другом, который несколько раз на спортивной машине нарушает правила дорожного движения, в том числе в пятистах метрах от того места, где сегодня попал в аварию сам блогер. В частности, их автомобиль, несмотря на оживленное движение на Кутузовском проспекте, разворачивается через две сплошные.
Это видео посмотрели за прошедшие после ДТП несколько часов 1,6 миллиона раз, а под постом оставлено свыше 13 тысяч комментариев. Пользователи выражают соболезнования, но отмечают, что сегодняшняя авария закономерный итог такого поведения и "игр в шашки" на дороге.
Губденский, сообщала столичная прокуратура, ранее неоднократно привлекался к ответственности и лишался прав за нарушения ПДД.
Начало аварии на Кутузовском проспекте с участием BMW. Кадры с камеры слежения - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
Вчера, 17:52
Смертельное ДТП с блогером Губденским попало на видео
 
ПроисшествияМоскваАвтоКутузовский проспект
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Экономист оценил перспективы рубля, доллара и евро этой зимой
03:10Россия и Израиль объединят усилия в борьбе с COVID-19
03:02В Мексике в двух фурах обнаружили 600 мигрантов
02:25Блогер Губденский перед гибелью в ДТП разместил посты в соцсетях
02:18У берегов Ливии погибли более 75 направлявшихся в Европу на лодке мигрантов
02:17Какие нарушения ПДД неминуемо приведут к ДТП
02:08Россиянам рассказали, чего не должно быть в полезных кукурузных хлопьях
02:04В Нидерландах три человека получили огнестрельные ранения на митинге
02:01Рогозин сообщил, что Россия давно разрабатывает противоспутниковое оружие
01:55В Москве потушили пожар в здании бывшего кинотеатра
01:32Болгары отреагировали на новое высказывание президента о Крыме
01:16Как узнать, есть ли в сыре пальмовое масло
01:11В Лондоне задержали 30 экоактивистов, перекрывших мост
00:42РБК: РЖД отменит или сократит частоту курсирования 44 поездов
00:30СК проверит информацию о драке подростков в Подмосковье
00:19Трамп назвал вызов в Конгресс его экс-советника "охотой на ведьм"
00:00В России отмечают Михайлов день
23:49Губернатор Калининградской области рассказал о самочувствии на карантине
23:31Десять египетских провинций отменили занятия в школах из-за непогоды
23:24В аэропорту Атланты случайный выстрел вызвал панику
Лента новостейМолния
Экономист оценил перспективы рубля, доллара и евро этой зимойРоссия и Израиль объединят усилия в борьбе с COVID-19В Мексике в двух фурах обнаружили 600 мигрантовБлогер Губденский перед гибелью в ДТП разместил посты в соцсетяхУ берегов Ливии погибли более 75 направлявшихся в Европу на лодке мигрантовКакие нарушения ПДД неминуемо приведут к ДТПРоссиянам рассказали, чего не должно быть в полезных кукурузных хлопьяхВ Нидерландах три человека получили огнестрельные ранения на митингеРогозин сообщил, что Россия давно разрабатывает противоспутниковое оружиеВ Москве потушили пожар в здании бывшего кинотеатраБолгары отреагировали на новое высказывание президента о КрымеКак узнать, есть ли в сыре пальмовое маслоВ Лондоне задержали 30 экоактивистов, перекрывших мостРБК: РЖД отменит или сократит частоту курсирования 44 поездовСК проверит информацию о драке подростков в ПодмосковьеТрамп назвал вызов в Конгресс его экс-советника "охотой на ведьм"В России отмечают Михайлов деньГубернатор Калининградской области рассказал о самочувствии на карантине Десять египетских провинций отменили занятия в школах из-за непогодыВ аэропорту Атланты случайный выстрел вызвал панику