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МЧС предупредило москвичей о гололеде и сильном ветре
МЧС предупредило москвичей о гололеде и сильном ветре - РИА Новости, 20.11.2021
МЧС предупредило москвичей о гололеде и сильном ветре
Усиление ветра, гололедица и мокрый снег с дождем сохранятся в Москве до вечера субботы, сообщается на сайте МЧС России. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T16:39
2021-11-20T16:39
2021-11-20T16:39
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ледяной дождь в москве
россия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Усиление ветра, гололедица и мокрый снег с дождем сохранятся в Москве до вечера субботы, сообщается на сайте МЧС России."До 21:00 20 ноября местами в городе Москве сохранятся осадки (мокрый снег, снег с дождем), налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, сохранится усиление ветра с порывами до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ледяной дождь в москве, россия
МЧС предупредило москвичей о гололеде и сильном ветре
МЧС предупредило москвичей о гололеде и сильном ветре до 15-20 метров в секунду