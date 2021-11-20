https://ria.ru/20211120/veter-1759969243.html

МЧС предупредило москвичей о гололеде и сильном ветре

МЧС предупредило москвичей о гололеде и сильном ветре - РИА Новости, 20.11.2021

МЧС предупредило москвичей о гололеде и сильном ветре

Усиление ветра, гололедица и мокрый снег с дождем сохранятся в Москве до вечера субботы, сообщается на сайте МЧС России. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T16:39

2021-11-20T16:39

2021-11-20T16:39

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ледяной дождь в москве

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751035159_0:426:2883:2048_1920x0_80_0_0_fb03279c3a2c4058d35d3271c50fc7b3.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Усиление ветра, гололедица и мокрый снег с дождем сохранятся в Москве до вечера субботы, сообщается на сайте МЧС России."До 21:00 20 ноября местами в городе Москве сохранятся осадки (мокрый снег, снег с дождем), налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, сохранится усиление ветра с порывами до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211114/morozy-1758996978.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ледяной дождь в москве, россия