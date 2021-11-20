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Россия и США отправят совместную миссию на Венеру, заявил Рогозин
Россия и США отправят совместную миссию на Венеру, заявил Рогозин - РИА Новости, 20.11.2021
Россия и США отправят совместную миссию на Венеру, заявил Рогозин
РФ и США договорились о совместной миссии по исследованию Венеры, заявил в субботу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T23:05
2021-11-20T23:05
сша
дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
венера
земля
россия
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. РФ и США договорились о совместной миссии по исследованию Венеры, заявил в субботу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Мы договорились с американцами о совместной миссии к Венере", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".По его словам, Венера традиционно считалась "русской планетой", потому что туда садились только советские аппараты, а больше никто не отправлял посадочные аппараты на планету "с кромешным адом буквально вместо атмосферы".Россия планирует в ноябре 2029 года отправить к Венере автоматическую станцию "Венера-Д", состоящую из орбитального и посадочного аппаратов для комплексного изучения атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы. Программа исследования Венеры включает еще две миссии: в июне 2031 года - для продолжения исследования атмосферы планеты, в июне 2034 года - для доставки на Землю образцов атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта с Венеры.Ранее о своих планах исследования Венеры во второй половине десятилетия заявили в США. Они планируют отправить к Венере автоматические станции: Davinchi+ для изучения плотной атмосферы планеты и определения существования океана на ее поверхности и Veritas для составления геологической карты планеты.Помимо России и США отправить научный аппарат к Венере планирует Индия в 2024 году - на орбитальной станции "Шукраян", в частности, будет установлен российско-французский прибор VIRAL для исследования атмосферы планеты. Кроме того, орбитальный аппарат для изучения Венеры намечает запустить Европа - EnVision.Россия, как правопреемница СССР, имеет большой опыт исследования Венеры. В прессе в свое время эту ее называли "советской планетой", поскольку в общей сложности Советский Союз осуществил 10 успешных посадок на Венеру. Однако в современной российской истории это будет первая национальная миссия к Венере, хотя отечественные приборы стояли на зарубежных аппаратах, изучавших планету.
https://ria.ru/20211120/luna-1760003829.html
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сша, дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, венера, земля, россия
23:05 20.11.2021
 
Россия и США отправят совместную миссию на Венеру, заявил Рогозин

Рогозин заявил, что Россия и США отправят совместную миссию по исследованию Венеру

© Depositphotos / Markus GannПланета Венера
Планета Венера - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© Depositphotos / Markus Gann
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. РФ и США договорились о совместной миссии по исследованию Венеры, заявил в субботу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Мы договорились с американцами о совместной миссии к Венере", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
По его словам, Венера традиционно считалась "русской планетой", потому что туда садились только советские аппараты, а больше никто не отправлял посадочные аппараты на планету "с кромешным адом буквально вместо атмосферы".
Россия планирует в ноябре 2029 года отправить к Венере автоматическую станцию "Венера-Д", состоящую из орбитального и посадочного аппаратов для комплексного изучения атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы. Программа исследования Венеры включает еще две миссии: в июне 2031 года - для продолжения исследования атмосферы планеты, в июне 2034 года - для доставки на Землю образцов атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта с Венеры.
Луна-25 - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
22:23
Запуск межпланетной станции "Луна-25" перенесли на 2022 год
Ранее о своих планах исследования Венеры во второй половине десятилетия заявили в США. Они планируют отправить к Венере автоматические станции: Davinchi+ для изучения плотной атмосферы планеты и определения существования океана на ее поверхности и Veritas для составления геологической карты планеты.
Помимо России и США отправить научный аппарат к Венере планирует Индия в 2024 году - на орбитальной станции "Шукраян", в частности, будет установлен российско-французский прибор VIRAL для исследования атмосферы планеты. Кроме того, орбитальный аппарат для изучения Венеры намечает запустить Европа - EnVision.
Россия, как правопреемница СССР, имеет большой опыт исследования Венеры. В прессе в свое время эту ее называли "советской планетой", поскольку в общей сложности Советский Союз осуществил 10 успешных посадок на Венеру. Однако в современной российской истории это будет первая национальная миссия к Венере, хотя отечественные приборы стояли на зарубежных аппаратах, изучавших планету.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
22:20
США и НАТО выводят в космос потенциальные носители оружия, заявил Рогозин
 
СШАДмитрий РогозинРоскосмосКосмос - РИА НаукаВенераЗемляРоссия
 
 
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