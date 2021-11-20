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В Санкт-Петербурге установили новый рекорд вакцинации
В Санкт-Петербурге установили новый рекорд вакцинации - РИА Новости, 20.11.2021
В Санкт-Петербурге установили новый рекорд вакцинации
Более 38,8 тысячи жителей Санкт-Петербурга привились от коронавируса в пятницу, установив рекорд с начала массовой вакцинации, сообщает городской комитет по... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T22:26
2021-11-20T22:26
2021-11-20T22:26
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Более 38,8 тысячи жителей Санкт-Петербурга привились от коронавируса в пятницу, установив рекорд с начала массовой вакцинации, сообщает городской комитет по здравоохранению."За минувшую пятницу установлен новый рекорд по вакцинации: привито первым компонентом вакцины 20 890 человек, а всего сделано 38 833 инъекций. Это абсолютный максимум с начала кампании по массовой вакцинации жителей города", - сообщает комитет в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что накануне в Петербурге привились 36 229 человек.
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В Санкт-Петербурге установили новый рекорд вакцинации
В Петербурге установили новый рекорд вакцинации, за день привились почти 39 тысяч человек