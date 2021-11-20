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В России за сутки умерли 1254 человека с COVID-19
В России за сутки умерли 1254 человека с COVID-19 - РИА Новости, 20.11.2021
В России за сутки умерли 1254 человека с COVID-19
За сутки в России подтверждены 1 254 смерти с COVID-19, за все время - 262 843, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T11:16
2021-11-20T11:16
2021-11-20T11:16
распространение коронавируса
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московская область (подмосковье)
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 1 254 смерти с COVID-19, за все время - 262 843, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 1 254 смертей... За весь период по России умерло 262 843 человека", - говорится в сообщении.Наибольшее число смертей пациентов с COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 93, Санкт-Петербурге - 75.Согласно данным оперштаба, следом за Москвой и Северной столицей следуют Краснодарский край - 72, Московская область - 61 и Нижегородская область - 40.
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санкт-петербург, краснодарский край, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки умерли 1254 человека с COVID-19
В России за сутки умерли 1254 человека с COVID-19