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В России за сутки умерли 1254 человека с COVID-19

В России за сутки умерли 1254 человека с COVID-19 - РИА Новости, 20.11.2021

В России за сутки умерли 1254 человека с COVID-19

За сутки в России подтверждены 1 254 смерти с COVID-19, за все время - 262 843, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T11:16

2021-11-20T11:16

2021-11-20T11:16

распространение коронавируса

санкт-петербург

краснодарский край

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 1 254 смерти с COVID-19, за все время - 262 843, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 1 254 смертей... За весь период по России умерло 262 843 человека", - говорится в сообщении.Наибольшее число смертей пациентов с COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 93, Санкт-Петербурге - 75.Согласно данным оперштаба, следом за Москвой и Северной столицей следуют Краснодарский край - 72, Московская область - 61 и Нижегородская область - 40.

https://ria.ru/20211120/volna-1759919794.html

санкт-петербург

краснодарский край

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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