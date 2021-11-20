https://ria.ru/20211120/ukraina-1759981945.html

Киев признал ответственность Украины как страны-транзитера энергоресурсов

Киев признал ответственность Украины как страны-транзитера энергоресурсов - РИА Новости, 20.11.2021

Киев признал ответственность Украины как страны-транзитера энергоресурсов

Украина понимает свою ответственность как страна-транзитер энергетических ресурсов, заявил министр энергетики Герман Галущенко. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T18:37

2021-11-20T18:37

2021-11-20T19:12

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КИЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Украина понимает свою ответственность как страна-транзитер энергетических ресурсов, заявил министр энергетики Герман Галущенко."В этот период мирового энергетического кризиса мы находимся в постоянном диалоге с нашими международными партнерами. Мы обсуждаем важные для обеих сторон вопросы. Прежде всего это энергетика, как мы пройдем эту зиму в условиях искусственно созданного... кризиса", - цитирует Галущенко пресс-служба.Одна из ключевых тем общения – выработка общих подходов для недопущения таких кризисных ситуаций в будущем. "Мы занимаем проактивную позицию и понимаем свою ответственность как страна-транзитер энергетических ресурсов. Мы предложили Европе одно из возможных решений по обеспечению необходимыми ресурсами, которое поможет стабилизировать цены. Речь идет о региональной энергетической инициативе. Мы предлагаем использовать украинские хранилища как хаб для хранения газа", – отметил министр энергетики.Как отмечает пресс-служба министерства, общая мощность всех газохранилищ на материковой части Украины составляет 30,95 миллиардов кубометров и является самой большой в Европе.

https://ria.ru/20211024/medvedchuk-1756034474.html

https://ria.ru/20211120/ukraina-1759927554.html

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экономика, в мире, энергетика, украина, европа