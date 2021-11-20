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Киев признал ответственность Украины как страны-транзитера энергоресурсов
Киев признал ответственность Украины как страны-транзитера энергоресурсов - РИА Новости, 20.11.2021
Киев признал ответственность Украины как страны-транзитера энергоресурсов
Украина понимает свою ответственность как страна-транзитер энергетических ресурсов, заявил министр энергетики Герман Галущенко. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T18:37
2021-11-20T19:12
экономика
в мире
энергетика
украина
европа
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КИЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Украина понимает свою ответственность как страна-транзитер энергетических ресурсов, заявил министр энергетики Герман Галущенко."В этот период мирового энергетического кризиса мы находимся в постоянном диалоге с нашими международными партнерами. Мы обсуждаем важные для обеих сторон вопросы. Прежде всего это энергетика, как мы пройдем эту зиму в условиях искусственно созданного... кризиса", - цитирует Галущенко пресс-служба.Одна из ключевых тем общения – выработка общих подходов для недопущения таких кризисных ситуаций в будущем. "Мы занимаем проактивную позицию и понимаем свою ответственность как страна-транзитер энергетических ресурсов. Мы предложили Европе одно из возможных решений по обеспечению необходимыми ресурсами, которое поможет стабилизировать цены. Речь идет о региональной энергетической инициативе. Мы предлагаем использовать украинские хранилища как хаб для хранения газа", – отметил министр энергетики.Как отмечает пресс-служба министерства, общая мощность всех газохранилищ на материковой части Украины составляет 30,95 миллиардов кубометров и является самой большой в Европе.
https://ria.ru/20211024/medvedchuk-1756034474.html
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экономика, в мире, энергетика, украина, европа
18:37 20.11.2021 (обновлено: 19:12 20.11.2021)
 
Киев признал ответственность Украины как страны-транзитера энергоресурсов

Глава Минэнерго Украины Галущенко: Киев понимает свою ответственность как страна-транзитер

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНовояворовская ТЭЦ в Львовской области
Новояворовская ТЭЦ в Львовской области - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Украина понимает свою ответственность как страна-транзитер энергетических ресурсов, заявил министр энергетики Герман Галущенко.
"В этот период мирового энергетического кризиса мы находимся в постоянном диалоге с нашими международными партнерами. Мы обсуждаем важные для обеих сторон вопросы. Прежде всего это энергетика, как мы пройдем эту зиму в условиях искусственно созданного... кризиса", - цитирует Галущенко пресс-служба.
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Одна из ключевых тем общения – выработка общих подходов для недопущения таких кризисных ситуаций в будущем. "Мы занимаем проактивную позицию и понимаем свою ответственность как страна-транзитер энергетических ресурсов. Мы предложили Европе одно из возможных решений по обеспечению необходимыми ресурсами, которое поможет стабилизировать цены. Речь идет о региональной энергетической инициативе. Мы предлагаем использовать украинские хранилища как хаб для хранения газа", – отметил министр энергетики.
Как отмечает пресс-служба министерства, общая мощность всех газохранилищ на материковой части Украины составляет 30,95 миллиардов кубометров и является самой большой в Европе.
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