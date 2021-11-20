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Порошенко потребовал восстановить уволенных после спецоперации разведчиков
Порошенко потребовал восстановить уволенных после спецоперации разведчиков - РИА Новости, 20.11.2021
Порошенко потребовал восстановить уволенных после спецоперации разведчиков
Экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко требует немедленно провести объективное расследование срыва спецоперации по... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T10:57
2021-11-20T10:57
в мире
киев
белоруссия
владимир зеленский
петр порошенко
вооруженные силы украины
европейская солидарность
россия
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КИЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко требует немедленно провести объективное расследование срыва спецоперации по задержанию в Минске 33 россиян, наказать виновных в государственной измене и восстановить уволенных разведчиков, сообщается на сайте политсилы.Бывший начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что в украинской власти действует "крот", который работает в интересах РФ, это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году."Расследование Bellingcat, а теперь и заявление экс-главы военной разведки Василия Бурбы проливают свет на срыв уникальной спецоперации украинских спецслужб… Очевидно, речь идет о персональной ответственности Зеленского, лично перечеркнувшего тяжелую и крайне опасную работу специалистов-разведчиков. Степень такой ответственности должна установить только ВСК, уполномоченная расследовать срыв спецоперации. К тому же, в такой комиссии представители провластной фракции не должны иметь большинства из-за конфликта интересов… Зеленский должен покаяться за постоянную ложь по поводу "вагнергейта", немедленно предоставить государственную охрану офицерам – участникам спецоперации и добросовестно сотрудничать с ВСК, чтобы дать ей возможность максимально объективно оценить действия президента", – цитирует слова Порошенко пресс-служба.Порошенко констатировал: непрофессионализм, безответственность, ложь определяют политику нынешней власти.Политик считает, что немедленно должны быть отстранены и сняты со своих должностей все присутствующие на совещании в офисе президента, где обсуждался финал спецоперации. "Мы требуем от Зеленского прекратить преследование разведчиков, немедленно восстановить в ВСУ всех незаконно уволенных военнослужащих и предоставить им охрану… Мы также требуем от правоохранительных органов возбудить уголовные дела по факту государственной измены и превышения служебных полномочий", - резюмировал Порошенко.В среду издания The Insider* и Bellingcat* со ссылкой на экс-сотрудников главного управления разведки минобороны Украины написали, что президент Украины Владимир Зеленский лично дал одобрение на операцию в отношении 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на украинскую территорию и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. В материале говорится, что операция предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета. Также издания отмечают со ссылкой на "бывших оперативников", что когда 23 июля 2020 года они прибыли в офис президента, чтобы представить финальный доклад о предстоящей спецоперации, Зеленский был занят и их перенаправили на встречу с руководителем его офиса Андреем Ермаком. Тогда стало известно, что офис президента просит отложить операцию, говорится в материале.Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. Отмечалось, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Офис генпрокурора Украины 12 августа направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных граждан. Генпрокуратура РФ 14 августа сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее на территории Белоруссии российских гражданина возвращены в Россию. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.* СМИ, признанное в России иноагентом.
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в мире, киев, белоруссия, владимир зеленский, петр порошенко, вооруженные силы украины, европейская солидарность, россия
10:57 20.11.2021
 
Порошенко потребовал восстановить уволенных после спецоперации разведчиков

Порошенко потребовал восстановить уволенных после спецоперации в Минске разведчиков

© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"Экс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"
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КИЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко требует немедленно провести объективное расследование срыва спецоперации по задержанию в Минске 33 россиян, наказать виновных в государственной измене и восстановить уволенных разведчиков, сообщается на сайте политсилы.
Бывший начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что в украинской власти действует "крот", который работает в интересах РФ, это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году.
Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов по президентским выборам на Олимпийском стадионе в Киеве 19 апреля 2019 года - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 08:00
Посадить Порошенко. Зеленский готовится к перевыборам
"Расследование Bellingcat, а теперь и заявление экс-главы военной разведки Василия Бурбы проливают свет на срыв уникальной спецоперации украинских спецслужб… Очевидно, речь идет о персональной ответственности Зеленского, лично перечеркнувшего тяжелую и крайне опасную работу специалистов-разведчиков. Степень такой ответственности должна установить только ВСК, уполномоченная расследовать срыв спецоперации. К тому же, в такой комиссии представители провластной фракции не должны иметь большинства из-за конфликта интересов… Зеленский должен покаяться за постоянную ложь по поводу "вагнергейта", немедленно предоставить государственную охрану офицерам – участникам спецоперации и добросовестно сотрудничать с ВСК, чтобы дать ей возможность максимально объективно оценить действия президента", – цитирует слова Порошенко пресс-служба.
Порошенко констатировал: непрофессионализм, безответственность, ложь определяют политику нынешней власти.
"Но "вагнергейт" – это больше чем ложь, потому что речь идет об измене украинских военных, а значит и украинского государства во время войны! Спецоперация, которая должна была стать гордостью украинских спецслужб и войти в мировую историю борьбы с терроризмом, стала позором и предательством власти… Мы требуем правды. Власти должны немедленно дать обществу ответ, кто дал команду спецслужбам сорвать спецоперацию по задержанию "вагнеровцев". Кто тот "крот", который слив детали операции Лукашенко и Путину?" – отметил Порошенко.
Политик считает, что немедленно должны быть отстранены и сняты со своих должностей все присутствующие на совещании в офисе президента, где обсуждался финал спецоперации. "Мы требуем от Зеленского прекратить преследование разведчиков, немедленно восстановить в ВСУ всех незаконно уволенных военнослужащих и предоставить им охрану… Мы также требуем от правоохранительных органов возбудить уголовные дела по факту государственной измены и превышения служебных полномочий", - резюмировал Порошенко.
В среду издания The Insider* и Bellingcat* со ссылкой на экс-сотрудников главного управления разведки минобороны Украины написали, что президент Украины Владимир Зеленский лично дал одобрение на операцию в отношении 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на украинскую территорию и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. В материале говорится, что операция предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета. Также издания отмечают со ссылкой на "бывших оперативников", что когда 23 июля 2020 года они прибыли в офис президента, чтобы представить финальный доклад о предстоящей спецоперации, Зеленский был занят и их перенаправили на встречу с руководителем его офиса Андреем Ермаком. Тогда стало известно, что офис президента просит отложить операцию, говорится в материале.
Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. Отмечалось, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Офис генпрокурора Украины 12 августа направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных граждан. Генпрокуратура РФ 14 августа сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее на территории Белоруссии российских гражданина возвращены в Россию. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.
* СМИ, признанное в России иноагентом.
Президент Украины Владимир Зеленский на конференции ООН по вопросам изменений климата COP26 - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
00:03
Экс-глава разведки Украины рассказал об указании Зеленского
 
В миреКиевБелоруссияВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоВооруженные силы УкраиныЕвропейская солидарностьРоссия
 
 
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