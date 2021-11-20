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Тимошенко обвинила чиновников в энергетическом кризисе на Украине
Тимошенко обвинила чиновников в энергетическом кризисе на Украине - РИА Новости, 20.11.2021
Тимошенко обвинила чиновников в энергетическом кризисе на Украине
Энергетический кризис на Украине был создан искусственно чиновниками, которые не закачали вовремя газ в подземные хранилища и не обеспечили страну углем,... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T07:51
2021-11-20T07:51
в мире
украина
европа
юлия тимошенко
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Энергетический кризис на Украине был создан искусственно чиновниками, которые не закачали вовремя газ в подземные хранилища и не обеспечили страну углем, заявила бывший премьер Украины Юлия Тимошенко."Энергетического кризиса в Украине в принципе не может быть, потому что мы отличаемся от всех остальных стран Европы. Отличаемся очень сильно. Во-первых, в отличие от стран Европы, мы добываем свой газ. Во-вторых, в отличие от всех стран Европы, мы имеем природные газохранилища на 38 млрд кубических метров. Это на год хватает нам газа… Энергетический кризис в Украине, потому что не закачали газ…Теперь нам сказали, что у нас нет электроэнергии. Почему? Потому что не положили уголь на склад", - добавила Тимошенко.Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук ранее заявил, что на Украине наступил энергетический кризис, потому что страна не готова обеспечить энергетическими ресурсами население и предприятия. Тимошенко ранее также заявила, что на Украине разворачивается полномасштабный энергетический кризис, и считает, что необходимо ввести чрезвычайное положение в энергетике.
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в мире, украина, европа, юлия тимошенко, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь
07:51 20.11.2021
 
Тимошенко обвинила чиновников в энергетическом кризисе на Украине

Бывший премьер Украины Тимошенко обвинила чиновников в создании энергетического кризиса

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЮлия Тимошенко
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Энергетический кризис на Украине был создан искусственно чиновниками, которые не закачали вовремя газ в подземные хранилища и не обеспечили страну углем, заявила бывший премьер Украины Юлия Тимошенко.
"Этот кризис создан искусственно. Я хочу знать фамилию, имя, отчество каждого чиновника, который получил команду в такую ситуацию поставить страну. Кто не закачал газ, не положил уголь, кто сорвал полностью нам зимний период стабильной работы. Теперь чиновники высокого уровня говорят, что есть энергетический кризис, но он ими и создан. И теперь что они делают? Они на колени встали перед Беларусью и просят: дайте нам аварийные перетоки. Если только будет -10 градусов и ниже, и продержится это хотя бы две недели, вот тут у нас начнутся серьезные проблемы. И поэтому я хочу сказать, что энергетический кризис создан", - заявила Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24".
"Энергетического кризиса в Украине в принципе не может быть, потому что мы отличаемся от всех остальных стран Европы. Отличаемся очень сильно. Во-первых, в отличие от стран Европы, мы добываем свой газ. Во-вторых, в отличие от всех стран Европы, мы имеем природные газохранилища на 38 млрд кубических метров. Это на год хватает нам газа… Энергетический кризис в Украине, потому что не закачали газ…Теперь нам сказали, что у нас нет электроэнергии. Почему? Потому что не положили уголь на склад", - добавила Тимошенко.
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук ранее заявил, что на Украине наступил энергетический кризис, потому что страна не готова обеспечить энергетическими ресурсами население и предприятия. Тимошенко ранее также заявила, что на Украине разворачивается полномасштабный энергетический кризис, и считает, что необходимо ввести чрезвычайное положение в энергетике.
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
24 октября, 18:47
Медведчук обвинил Зеленского в энергетическом кризисе на Украине
 
В миреУкраинаЕвропаЮлия ТимошенкоВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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