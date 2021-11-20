https://ria.ru/20211120/ukraina-1759927554.html

Тимошенко обвинила чиновников в энергетическом кризисе на Украине

Тимошенко обвинила чиновников в энергетическом кризисе на Украине - РИА Новости, 20.11.2021

Тимошенко обвинила чиновников в энергетическом кризисе на Украине

Энергетический кризис на Украине был создан искусственно чиновниками, которые не закачали вовремя газ в подземные хранилища и не обеспечили страну углем,... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T07:51

2021-11-20T07:51

2021-11-20T07:51

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юлия тимошенко

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Энергетический кризис на Украине был создан искусственно чиновниками, которые не закачали вовремя газ в подземные хранилища и не обеспечили страну углем, заявила бывший премьер Украины Юлия Тимошенко."Энергетического кризиса в Украине в принципе не может быть, потому что мы отличаемся от всех остальных стран Европы. Отличаемся очень сильно. Во-первых, в отличие от стран Европы, мы добываем свой газ. Во-вторых, в отличие от всех стран Европы, мы имеем природные газохранилища на 38 млрд кубических метров. Это на год хватает нам газа… Энергетический кризис в Украине, потому что не закачали газ…Теперь нам сказали, что у нас нет электроэнергии. Почему? Потому что не положили уголь на склад", - добавила Тимошенко.Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук ранее заявил, что на Украине наступил энергетический кризис, потому что страна не готова обеспечить энергетическими ресурсами население и предприятия. Тимошенко ранее также заявила, что на Украине разворачивается полномасштабный энергетический кризис, и считает, что необходимо ввести чрезвычайное положение в энергетике.

https://ria.ru/20211024/medvedchuk-1756034474.html

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в мире, украина, европа, юлия тимошенко, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь