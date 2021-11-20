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Экс-глава разведки Украины рассказал об указании Зеленского

Экс-глава разведки Украины рассказал об указании Зеленского - РИА Новости, 20.11.2021

Экс-глава разведки Украины рассказал об указании Зеленского

Операция по задержанию 33 россиян в 2020 году была перенесена по указанию президента Украины Владимира Зеленского, оно было передано спецслужбам устно его... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T00:03

2021-11-20T00:03

2021-11-20T05:35

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КИЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Операция по задержанию 33 россиян в 2020 году была перенесена по указанию президента Украины Владимира Зеленского, оно было передано спецслужбам устно его представителем Андреем Ермаком, документа не было, заявил в пятницу экс-начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба.В среду издания The Insider* и Bellingcat* со ссылкой на экс-сотрудников главного управления разведки минобороны Украины написали, что Зеленский лично одобрил операцию в отношении 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на украинскую территорию и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. В материале говорится, что операция предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета. Также издания сообщали со ссылкой на "бывших оперативников", что когда 23 июля 2020 года они прибыли в офис президента, чтобы представить финальный доклад о предстоящей спецоперации, Зеленский был занят и их перенаправили на встречу с руководителем его офиса Андреем Ермаком. Тогда стало известно, что офис президента просит отложить операцию, говорилось в материале."Что произошло 23 числа? Мы с первым заместителем прибыли в офис президента. Нас попросили зайти на второй этаж в кабинет главы офиса. Это было накануне операции, это шла уже финальная стадия. Мы поднялись к президенту, но нам сообщили помощники, что с нами будет разговаривать глава офиса (Андрей Ермак – ред.). Мы провели разговор, нас было трое: я, первый заместитель Руслан Баранецкий и глава офиса. Прошел отчет о смене обстановки и отчет о следующем этапе. Я получил указание о переносе финального этапа. Я не просто получил указание, я получил ответ, что это было указание от президента. То есть, человек (глава офиса – ред.) был делегирован и сообщил, что это команда президента. Но письменного указания не было", - заявил Бурба в эфире телеканала "Украина 24".Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. Отмечалось, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Офис генпрокурора Украины 12 августа направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных граждан.Генпрокуратура России 14 августа сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее на территории Белоруссии российских гражданина возвращены на родину. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался в республике.* СМИ, признанное в России иноагентом

https://ria.ru/20211118/agressiya-1759684269.html

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в мире, киев, владимир зеленский, министерство обороны украины, генеральная прокуратура рф, андрей ермак, россия