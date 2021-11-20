https://ria.ru/20211120/transport-1759923909.html

В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет

В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет - РИА Новости, 20.11.2021

В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет

Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей планирует инициировать разработку нового законопроекта, предусматривающего бесплатный проезд на... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T03:25

2021-11-20T03:25

2021-11-20T09:19

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей планирует инициировать разработку нового законопроекта, предусматривающего бесплатный проезд на общественном транспорте для детей в возрасте от семи до 16 лет, сообщила РИА Новости его глава Нина Останина.Согласно действующему законодательству, такая возможность есть только у детей до семи лет. Вместе с тем запрещено высаживать несовершеннолетних в возрасте до 16 лет без сопровождения взрослых, даже если они не оплатили проезд.Законопроект о внесении изменений в статьи ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" внесли в Госдуму в мае этого года. Им, в частности, предлагалось ввести единый бесплатный проездной документ для этой категории россиян, который давал бы право на неограниченное число поездок.Комитет по семье выступил соисполнителем проекта.Как пояснила Останина, законопроект в существующей редакции, предложенный экс-депутатом Госдумы Максимом Зайцевым, получил отрицательное заключение правительства.Собеседница агентства подчеркнула, что сегодня региональные власти сами решают эти проблемы — отдельными распоряжениями, социальными картами и другими способами, тогда как авторы инициативы хотят закрепить единый подход. Она выразила уверенность, что губернаторы помогут им с информацией, которую депутаты планируют обобщить и повторно представить на рассмотрение кабмина.

https://radiosputnik.ria.ru/20210930/podmoskove-1752486272.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211025/kovid-1756148705.html

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общество, госдума рф, россия