Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211120/transport-1759923909.html
В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет
В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет - РИА Новости, 20.11.2021
В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет
Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей планирует инициировать разработку нового законопроекта, предусматривающего бесплатный проезд на... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T03:25
2021-11-20T09:19
общество
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153147/29/1531472958_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_07bcf40f81e1c767f11af0c79a1e6d45.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей планирует инициировать разработку нового законопроекта, предусматривающего бесплатный проезд на общественном транспорте для детей в возрасте от семи до 16 лет, сообщила РИА Новости его глава Нина Останина.Согласно действующему законодательству, такая возможность есть только у детей до семи лет. Вместе с тем запрещено высаживать несовершеннолетних в возрасте до 16 лет без сопровождения взрослых, даже если они не оплатили проезд.Законопроект о внесении изменений в статьи ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" внесли в Госдуму в мае этого года. Им, в частности, предлагалось ввести единый бесплатный проездной документ для этой категории россиян, который давал бы право на неограниченное число поездок.Комитет по семье выступил соисполнителем проекта.Как пояснила Останина, законопроект в существующей редакции, предложенный экс-депутатом Госдумы Максимом Зайцевым, получил отрицательное заключение правительства.Собеседница агентства подчеркнула, что сегодня региональные власти сами решают эти проблемы — отдельными распоряжениями, социальными картами и другими способами, тогда как авторы инициативы хотят закрепить единый подход. Она выразила уверенность, что губернаторы помогут им с информацией, которую депутаты планируют обобщить и повторно представить на рассмотрение кабмина.
https://radiosputnik.ria.ru/20210930/podmoskove-1752486272.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211025/kovid-1756148705.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153147/29/1531472958_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a930ac696d86d9d39f251a286c178d34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, госдума рф, россия
03:25 20.11.2021 (обновлено: 09:19 20.11.2021)
 
В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет

В Госдуме хотят сделать бесплатным проезд на общественном транспорте для детей до 16 лет

© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанкВалидатор для оплаты проезда
Валидатор для оплаты проезда - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей планирует инициировать разработку нового законопроекта, предусматривающего бесплатный проезд на общественном транспорте для детей в возрасте от семи до 16 лет, сообщила РИА Новости его глава Нина Останина.
Согласно действующему законодательству, такая возможность есть только у детей до семи лет. Вместе с тем запрещено высаживать несовершеннолетних в возрасте до 16 лет без сопровождения взрослых, даже если они не оплатили проезд.
Пассажиры садятся в автобус - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 14:08В России
В Подмосковье введут льготы на всех коммерческих маршрутах. Известна дата
Законопроект о внесении изменений в статьи ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" внесли в Госдуму в мае этого года. Им, в частности, предлагалось ввести единый бесплатный проездной документ для этой категории россиян, который давал бы право на неограниченное число поездок.
Комитет по семье выступил соисполнителем проекта.
Как пояснила Останина, законопроект в существующей редакции, предложенный экс-депутатом Госдумы Максимом Зайцевым, получил отрицательное заключение правительства.

"Мы не хотим терять этот закон, поэтому на бюджет следующего, уже 2023 года, мы будем предлагать поправки. Мы запросим регионы о расходах, потому что в части этой статистики, к сожалению, закон не проработан. Если вносить, то делать это полноценно. И наш комитет хочет выступить инициатором разработки нового законопроекта с этой же идеей, с этим же названием, но с учетом юридических отработок с регионами", — сказала депутат.

Собеседница агентства подчеркнула, что сегодня региональные власти сами решают эти проблемы — отдельными распоряжениями, социальными картами и другими способами, тогда как авторы инициативы хотят закрепить единый подход.
Она выразила уверенность, что губернаторы помогут им с информацией, которую депутаты планируют обобщить и повторно представить на рассмотрение кабмина.
Проверка масочного режима в общественном транспорте Новосибирска - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 15:32Сказано в эфире
Это должно быть в каждом автобусе. Депутат предложил меры защиты от COVID
 
ОбществоГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:39Глава Минпромторга рассказал о планах по выпуску вакцин от коронавируса
11:36В Орловской области на месте Судбищенской битвы появится мемориал
11:35WSJ: Путин заставил Запад жить по своим правилам
11:32В Курганской области проверят данные о проживании сирот в непригодном жилье
11:29В Москве за сутки госпитализировали 974 человека с COVID-19
11:26Порошенко заявил о необходимости спецмиссии НАТО на Украине
11:22Сингапур разрешит собрания до пяти вакцинированных лиц
11:17Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:16В России за сутки умерли 1254 человека с COVID-19
11:15В России за сутки выписали 36 172 человека после COVID-19
11:13В Москве выявили 3239 новых случаев заражения коронавирусом
11:12В России за сутки выявили 37 120 случаев заражения коронавирусом
11:11В ЛНР заявили об украинской бронетехнике у населенных пунктов в Донбассе
11:06Крым обновил антирекород по числу новых случаев COVID-19
10:57Порошенко потребовал восстановить уволенных после спецоперации разведчиков
10:56В Польше рассказали о ситуации на границе с Белоруссией
10:48В ЛНР зафиксировали работу РЭБ ВСУ у двух населенных пунктов
10:43В Госдуме заявили, что Крым не по зубам американской армии
10:36Корову, которую мальчик из Якутии попросил у Путина, передадут семье
10:35В Оренбуржье выяснят, почему в больнице инвалид полз на прием к врачу
Лента новостейМолния
Глава Минпромторга рассказал о планах по выпуску вакцин от коронавирусаВ Орловской области на месте Судбищенской битвы появится мемориалWSJ: Путин заставил Запад жить по своим правиламВ Курганской области проверят данные о проживании сирот в непригодном жильеВ Москве за сутки госпитализировали 974 человека с COVID-19Порошенко заявил о необходимости спецмиссии НАТО на УкраинеСингапур разрешит собрания до пяти вакцинированных лицОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки умерли 1254 человека с COVID-19В России за сутки выписали 36 172 человека после COVID-19В Москве выявили 3239 новых случаев заражения коронавирусомВ России за сутки выявили 37 120 случаев заражения коронавирусомВ ЛНР заявили об украинской бронетехнике у населенных пунктов в ДонбассеКрым обновил антирекород по числу новых случаев COVID-19Порошенко потребовал восстановить уволенных после спецоперации разведчиковВ Польше рассказали о ситуации на границе с БелоруссиейВ ЛНР зафиксировали работу РЭБ ВСУ у двух населенных пунктовВ Госдуме заявили, что Крым не по зубам американской армииКорову, которую мальчик из Якутии попросил у Путина, передадут семьеВ Оренбуржье выяснят, почему в больнице инвалид полз на прием к врачу