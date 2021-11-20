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В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет
В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет - РИА Новости, 20.11.2021
В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет
Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей планирует инициировать разработку нового законопроекта, предусматривающего бесплатный проезд на... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T03:25
2021-11-20T03:25
2021-11-20T09:19
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей планирует инициировать разработку нового законопроекта, предусматривающего бесплатный проезд на общественном транспорте для детей в возрасте от семи до 16 лет, сообщила РИА Новости его глава Нина Останина.Согласно действующему законодательству, такая возможность есть только у детей до семи лет. Вместе с тем запрещено высаживать несовершеннолетних в возрасте до 16 лет без сопровождения взрослых, даже если они не оплатили проезд.Законопроект о внесении изменений в статьи ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" внесли в Госдуму в мае этого года. Им, в частности, предлагалось ввести единый бесплатный проездной документ для этой категории россиян, который давал бы право на неограниченное число поездок.Комитет по семье выступил соисполнителем проекта.Как пояснила Останина, законопроект в существующей редакции, предложенный экс-депутатом Госдумы Максимом Зайцевым, получил отрицательное заключение правительства.Собеседница агентства подчеркнула, что сегодня региональные власти сами решают эти проблемы — отдельными распоряжениями, социальными картами и другими способами, тогда как авторы инициативы хотят закрепить единый подход. Она выразила уверенность, что губернаторы помогут им с информацией, которую депутаты планируют обобщить и повторно представить на рассмотрение кабмина.
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общество, госдума рф, россия
03:25 20.11.2021 (обновлено: 09:19 20.11.2021)
В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет
В Госдуме хотят сделать бесплатным проезд на общественном транспорте для детей до 16 лет
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей планирует инициировать разработку нового законопроекта, предусматривающего бесплатный проезд на общественном транспорте для детей в возрасте от семи до 16 лет, сообщила РИА Новости его глава Нина Останина.
Согласно действующему законодательству, такая возможность есть только у детей до семи лет. Вместе с тем запрещено высаживать несовершеннолетних в возрасте до 16 лет без сопровождения взрослых, даже если они не оплатили проезд.
Законопроект о внесении изменений в статьи ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" внесли в Госдуму
в мае этого года. Им, в частности, предлагалось ввести единый бесплатный проездной документ для этой категории россиян, который давал бы право на неограниченное число поездок.
Комитет по семье выступил соисполнителем проекта.
Как пояснила Останина, законопроект в существующей редакции, предложенный экс-депутатом Госдумы Максимом Зайцевым, получил отрицательное заключение правительства.
"Мы не хотим терять этот закон, поэтому на бюджет следующего, уже 2023 года, мы будем предлагать поправки. Мы запросим регионы о расходах, потому что в части этой статистики, к сожалению, закон не проработан. Если вносить, то делать это полноценно. И наш комитет хочет выступить инициатором разработки нового законопроекта с этой же идеей, с этим же названием, но с учетом юридических отработок с регионами", — сказала депутат.
Собеседница агентства подчеркнула, что сегодня региональные власти сами решают эти проблемы — отдельными распоряжениями, социальными картами и другими способами, тогда как авторы инициативы хотят закрепить единый подход.
Она выразила уверенность, что губернаторы помогут им с информацией, которую депутаты планируют обобщить и повторно представить на рассмотрение кабмина.