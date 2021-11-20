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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211120/trailer-1759763190.html
Вышел финальный трейлер "Аллеи кошмаров" Гильермо дель Торо
Вышел финальный трейлер "Аллеи кошмаров" Гильермо дель Торо - РИА Новости, 20.11.2021
Вышел финальный трейлер "Аллеи кошмаров" Гильермо дель Торо
В Сети появился финальный трейлер "Аллеи кошмаров" Гильермо дель Торо, сообщает IndieWire. Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании Searchlight... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T01:03
2021-11-20T01:03
культура
гильермо дель торо гомес
кейт бланшетт
новости культуры
кино и сериалы
брэдли купер
руни мара
уиллем дефо
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Сети появился финальный трейлер "Аллеи кошмаров" Гильермо дель Торо, сообщает IndieWire. Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании Searchlight Pictures.Главные роли в картине исполнили Брэдли Купер и Кейт Бланшетт. Также в фильме снимались Тони Коллетт, Уиллем Дефо, Руни Мара, Рон Перлман и другие.В центре сюжета — аферист Стэнтон Карлайл (Купер). Он работает фокусником, ловко манипулируют людьми и притворятся телепатом. В трейлере показано, как он проходит тест на полиграфе. Проводящие допрос с помощью детектора лжи пытаются выяснить, действительно ли Карлайл обладает экстрасенсорными способностями. Также в кадре появляется психиатр Лилит Риттер (Бланшетт) — утонченная блондинка, кажется, пугает мошенника больше, чем следователи. Лента основана на одноименном романе Уильяма Линзи Грешема 1946 года. Фильм дель Торо не первая экранизация произведения. В 1947 вышла картина Эдмунда Гулдинга. Психиатра и мошенника в нем сыграли Хелен Уокер и Тайрон Пауэр.На создание книги писателя вдохновили беседы с бывшим работником карнавала, с которым он вместе служил во время Гражданской войны в Испании. Роман стал бестселлером в США.Гильермо дель Торо известен благодаря фильмам "Лабиринт Фавна", "Тихоокеанский рубеж", "Хеллбой: Герой из пекла" и другим. В 2018 его лента "Форма воды" была номинирована на "Оскар" в 13 категориях и победила в четырех из них, в том числе картина получила главную награду как лучший фильм года.Планируется, что "Аллея кошмаров" выйдет в российском прокате 27 января 2022.
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гильермо дель торо гомес, кейт бланшетт, новости культуры, кино и сериалы, брэдли купер, руни мара, уиллем дефо
01:03 20.11.2021
 
Вышел финальный трейлер "Аллеи кошмаров" Гильермо дель Торо

Вышел финальный трейлер "Аллеи кошмаров" Гильермо дель Торо с Бланшетт и Купером

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Сети появился финальный трейлер "Аллеи кошмаров" Гильермо дель Торо, сообщает IndieWire. Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании Searchlight Pictures.
Главные роли в картине исполнили Брэдли Купер и Кейт Бланшетт. Также в фильме снимались Тони Коллетт, Уиллем Дефо, Руни Мара, Рон Перлман и другие.
В центре сюжета — аферист Стэнтон Карлайл (Купер). Он работает фокусником, ловко манипулируют людьми и притворятся телепатом. В трейлере показано, как он проходит тест на полиграфе. Проводящие допрос с помощью детектора лжи пытаются выяснить, действительно ли Карлайл обладает экстрасенсорными способностями. Также в кадре появляется психиатр Лилит Риттер (Бланшетт) — утонченная блондинка, кажется, пугает мошенника больше, чем следователи.
Лента основана на одноименном романе Уильяма Линзи Грешема 1946 года. Фильм дель Торо не первая экранизация произведения. В 1947 вышла картина Эдмунда Гулдинга. Психиатра и мошенника в нем сыграли Хелен Уокер и Тайрон Пауэр.
© SearchlightPictures

Кейт Бланшетт в трейлере к фильму "Аллея кошмаров"

Кадр из трейлера к фильму Аллея кошмаров
1 из 4

Кейт Бланшетт в трейлере к фильму "Аллея кошмаров"

© SearchlightPictures
© SearchlightPictures

Брэдли Купер в трейлере к фильму "Аллея кошмаров"

Кадр из трейлера к фильму Аллея кошмаров
2 из 4

Брэдли Купер в трейлере к фильму "Аллея кошмаров"

© SearchlightPictures
© SearchlightPicturesКадр из трейлера к фильму "Аллея кошмаров"
Кадр из трейлера к фильму Аллея кошмаров
3 из 4
Кадр из трейлера к фильму "Аллея кошмаров"
© SearchlightPictures
© SearchlightPicturesКадр из трейлера к фильму "Аллея кошмаров"
Кадр из трейлера к фильму Аллея кошмаров
4 из 4
Кадр из трейлера к фильму "Аллея кошмаров"
© SearchlightPictures
1 из 4

Кейт Бланшетт в трейлере к фильму "Аллея кошмаров"

© SearchlightPictures
2 из 4

Брэдли Купер в трейлере к фильму "Аллея кошмаров"

© SearchlightPictures
3 из 4
Кадр из трейлера к фильму "Аллея кошмаров"
© SearchlightPictures
4 из 4
Кадр из трейлера к фильму "Аллея кошмаров"
© SearchlightPictures
На создание книги писателя вдохновили беседы с бывшим работником карнавала, с которым он вместе служил во время Гражданской войны в Испании. Роман стал бестселлером в США.
Гильермо дель Торо известен благодаря фильмам "Лабиринт Фавна", "Тихоокеанский рубеж", "Хеллбой: Герой из пекла" и другим. В 2018 его лента "Форма воды" была номинирована на "Оскар" в 13 категориях и победила в четырех из них, в том числе картина получила главную награду как лучший фильм года.
Планируется, что "Аллея кошмаров" выйдет в российском прокате 27 января 2022.
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