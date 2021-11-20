https://ria.ru/20211120/threats-1759863179.html

"А если газ перекроем?" Чем на самом деле ответит Лукашенко Европе

"А если газ перекроем?" Чем на самом деле ответит Лукашенко Европе - РИА Новости, 20.11.2021

"А если газ перекроем?" Чем на самом деле ответит Лукашенко Европе

Если введут новые санкции из-за миграционного кризиса, Александр Лукашенко готов ограничить работу газопровода "Ямал — Европа". Более того, Минск может... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T08:00

2021-11-20T08:00

2021-11-20T08:08

экономика

минский автомобильный завод

белоруссия

ангела меркель

газпром

александр лукашенко

северный поток

прибалтика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759539993_0:49:3015:1745_1920x0_80_0_0_cbe2b2abb35a2bf54ad48f3d9ab2f110.jpg

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Если введут новые санкции из-за миграционного кризиса, Александр Лукашенко готов ограничить работу газопровода "Ямал — Европа". Более того, Минск может перекрыть автомобильные и железные дороги, по которым доставляют товары из Европы в Россию. Однако, несмотря на взаимные угрозы, Белоруссия успешно торгует с западными странами. Как бизнес оказался важнее политики, разбиралось РИА Новости.Намерение или блеф"Мы обогреваем Европу, они нам угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда?" — заявил Лукашенко на заседании правительства, чем вызвал шквал критики.Эти слова белорусский лидер сказал после решения ЕС ввести очередные санкции. Брюссель хочет отомстить Лукашенко за миграционный кризис на границе Польши и Литвы. С весны туда стекаются беженцы из Ирака, Ливана и Афганистана — рассчитывают попасть в Германию.В Совете ЕС предполагали, что Минск отреагирует жестко. Но, по признанию главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, "газовый шантаж" стал неожиданностью: "Лукашенко пугает тем, что ему не принадлежит. Газ продают русские, не белорусы"."Сначала мигранты, теперь топливо. Для гибридных атак Лукашенко ничем не брезгует. Он блефует", — согласился представитель внешнеполитической службы Брюсселя Петер Стано.Однако в Кремле заверили, что происходящее никак не повлияет на поставки газа — Россия выполнит обязательства. И действительно, транзитный статус не дает права Минску ограничивать экспорт. Этот пункт оговаривали еще в 2011-м, когда "Газпром" приобретал акции местного оператора.К тому же "Ямал — Европа" — не единственный путь доставки российского товара европейским потребителям. Сначала загружают "Северный поток", проложенный по дну Балтийского моря напрямую в Германию. Болгария, Сербия и Венгрия получают голубое топливо по "Турецкому потоку". Еще 40 миллиардов кубометров, согласно требованию ЕС, идут через Украину. Белорусский маршрут используют как альтернативу. А с вводом в эксплуатацию "Северного потока — 2" его значение еще больше снизится.Меркель на проводеНовый — пятый по счету — пакет санкций против Белоруссии пока не приняли. А после состоявшихся на днях телефонных переговоров Лукашенко с Ангелой Меркель заговорили, что рестрикции могут смягчить. Возможно, они затронут отдельных белорусских чиновников и силовиков.Летом вводили меры секторального характера: ЕС, США и Канада запретили продажу, поставку и передачу Минску оборудования, технологий или программного обеспечения. В черный список попали крупнейшие предприятия республики — МАЗ, БелАЗ, Новая нефтяная компания.Американские санкции против Лукашенко, в отличие от европейских — экстерриториальные. А потому с ними вынужденно считаются не только на Западе, но и в странах, где в обиходе долларовые транзакции.Ограничения ввели и для "Беларуськалия" — ключевого экспортера калийных удобрений на мировой рынок. Многим компаниям позволили продолжить сотрудничество до зимы. Но свернуть контракты до конца года успевают не все. Великобритания, Украина, Китай и Индия хотят продлить договоры. По соотношению "цена — качество" белорусский калий их вполне устраивает. Однако пойти против мейнстрима эти страны не могут."Закроем дорогу для поляков и литовцев"Негативные последствия санкций чувствует не только белорусская экономика. Ограничения против Минска повлияли на Восточную Европу и Прибалтику. Первой пострадала Литва. Лукашенко отказался от транзита нефтепродуктов через порт Клайпеды, теперь они идут через Усть-Лугу. Транспортировка стала дороже, но президент Белоруссии не скрывал — это политическое решение.Ежегодно через литовскую гавань проходило около 240 миллионов тонн товаров. Из них восемь — белорусские калийные удобрения, четыре-пять — нефтепродукты. Грузы из Белоруссии обеспечивали примерно треть оборота. За переправку в Европу этой продукции Клайпеда получала около 30 миллионов евро, что составляет не менее восьми-тринадцати процентов литовского ВВП. Вильнюс уже недосчитался около десяти миллионов евро — не критично, но ощутимо.Сейчас Лукашенко грозит перекрыть и грузопотоки. Он уверен — это приведет к сбою поставок из Германии и Польши не только в Россию, но и на рынки других постсоветских стран: "Через Украину не пройдешь: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда?"Однако и эта угроза кажется европейцам раздутой. Если Белоруссия перекроет автомобильные трассы или железную дорогу, то товары на рынки СНГ повезут через страны Восточной и Центральной Европы, Балканы. Но вряд ли Лукашенко на это решится — упадут и белорусские, и российские продажи.Минск занимает 60-е место среди экспортных рынков Германии, товарооборот двух стран в прошлом году составил около двух миллиардов евро — для белорусской экономики это существенные цифры. Поставки белорусских товаров в Литву и Польшу меньше, но логистика проще. Такая взаимозависимость показывает: запреты чувствительны для всех.Санкции — как швейцарский сырБелорусский экономист Ярослав Романчук обращает внимание на парадокс: несмотря на западные санкции, белорусские продажи в Европу с января по сентябрь увеличились в два раза."В 2020-м доля белорусского рынка в экспорте ЕС составила 16 процентов. В этом году она выросла до 25-ти. Увеличились и продажи нефтехимии, металлургии, деревообработки. Эти товары составляют примерно 75 процентов всего товарооборота Белоруссии. То есть западные санкции дырявые, как швейцарский сыр", — говорит экономист.Романчук уверен, что европейские компании могут найти способ обхода санкций против белорусских калийных удобрений: "Во всех контрактах написано, что сотрудничество прекратится после исполнения текущих обязательств. Но что такое "текущие обязательства", никто толком не знает. Бизнес может заявить, что не успел закрыть сделки до конца года, и продлить их еще на несколько лет".Как полагает эксперт, даже если ЕС внесет в черный список все белорусские предприятия, это не станет концом режима Лукашенко. Минск сотрудничает с Россией, Китаем, арабскими странами."Сейчас в Белоруссии сбалансированный бюджет. Хотя ожидали, что в этом году дефицит составит шесть миллиардов белорусских рублей — это примерно два с половиной миллиарда долларов. Кроме того, положительный торговый баланс", — объясняет Романчук.Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев отмечает — европейский бизнес по-прежнему имеет дело с Белоруссией. Но с оговорками: "Под западными рестрикциями в основном сотрудничество в оборонной промышленности. Действуют ограничения и на госбанки, их кредитование. А розница вся работает".И все же удар от санкций эксперт считает существенным. Главную угрозу он видит в экстерриториальности американских мер. Игнорировать их будет сложно, если США поддержат пятый пакет.

https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738134779.html

https://ria.ru/20211112/migranty-1758632233.html

белоруссия

прибалтика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, минский автомобильный завод, белоруссия, ангела меркель, газпром, александр лукашенко, северный поток, прибалтика, турецкий поток, россия