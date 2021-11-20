https://ria.ru/20211120/taliby-1759962399.html

Талибы начнут выплачивать госслужащим зарплаты за три месяца

Талибы начнут выплачивать госслужащим зарплаты за три месяца - РИА Новости, 20.11.2021

Талибы начнут выплачивать госслужащим зарплаты за три месяца

"Талибан"* начнет выплачивать задержанную зарплату государственным служащим с субботы, заявил официальный представитель движения Забиулла Муджахид. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T15:32

2021-11-20T15:32

2021-11-20T15:32

в мире

сша

оон

афганистан

всемирный банк

сеть хаккани

россия

мохаммад хасан ахунд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749312934_0:5:2911:1642_1920x0_80_0_0_81d554b743364e87152b5387da79cb8d.jpg

КАБУЛ, 20 ноя - РИА Новости. "Талибан"* начнет выплачивать задержанную зарплату государственным служащим с субботы, заявил официальный представитель движения Забиулла Муджахид.Многие афганцы не получали зарплату в течение нескольких месяцев, среди них госслужащие, работники ООН и Всемирного банка, сотрудники систем образования и здравоохранения. Против задержек зарплат в Кабуле протестовали сотни врачей и сотрудники государственной энергетической корпорации. И.о. главы МИД Амир Хан Муттаки заявил, что задержки выплат коснулись порядка полумиллиона госслужащих."Министерство финансов Исламского эмирата (самоназвание политсистемы талибов), заявляет, что, начиная с сегодняшнего дня (субботы), заработная плата за прошлые три месяца будет выплачена всем государственным служащим", - заявил Муджахид в Twitter.Представитель министерства финансов Ахмад Вали Хакмал заявил на пресс-конференции, что после устранения технических проблем начнется выплата пенсий.После того, как талибы взяли под контроль Кабул, западные банки по указанию США заморозили иностранные активы Афганистана, а Международный валютный фонд, Всемирный банк и Евросоюз приостановили финансирование проектов. На тот момент активы Государственного банка Афганистана составляли 9 миллиардов долларов в иностранной валюте, более 7 миллиардов долларов находились в банках США.В конце сентября министерство финансов США заявило, что разрешает американскому правительству, неправительственным и некоторым международным организациям, включая ООН, ограниченные финансовые операции с находящимися под санкциями "Талибаном"* и группировкой "Сеть Хаккани"** для облегчения гуманитарных нужд афганцев.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность** Запрещена в России как террористическая организация

https://ria.ru/20211102/afganistan-1757401176.html

https://ria.ru/20211119/legitimnost-1759889572.html

сша

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, оон, афганистан, всемирный банк, сеть хаккани, россия, мохаммад хасан ахунд