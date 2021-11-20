Талибы начнут выплачивать госслужащим зарплаты за три месяца
Талибы с субботы начнут выплачивать госслужащим зарплаты за три месяца
© AP Photo / Mohammad Asif KhanТалибы в провинции Панджшер
© AP Photo / Mohammad Asif Khan
КАБУЛ, 20 ноя - РИА Новости. "Талибан"* начнет выплачивать задержанную зарплату государственным служащим с субботы, заявил официальный представитель движения Забиулла Муджахид.
Многие афганцы не получали зарплату в течение нескольких месяцев, среди них госслужащие, работники ООН и Всемирного банка, сотрудники систем образования и здравоохранения. Против задержек зарплат в Кабуле протестовали сотни врачей и сотрудники государственной энергетической корпорации. И.о. главы МИД Амир Хан Муттаки заявил, что задержки выплат коснулись порядка полумиллиона госслужащих.
"Министерство финансов Исламского эмирата (самоназвание политсистемы талибов), заявляет, что, начиная с сегодняшнего дня (субботы), заработная плата за прошлые три месяца будет выплачена всем государственным служащим", - заявил Муджахид в Twitter.
Представитель министерства финансов Ахмад Вали Хакмал заявил на пресс-конференции, что после устранения технических проблем начнется выплата пенсий.
После того, как талибы взяли под контроль Кабул, западные банки по указанию США заморозили иностранные активы Афганистана, а Международный валютный фонд, Всемирный банк и Евросоюз приостановили финансирование проектов. На тот момент активы Государственного банка Афганистана составляли 9 миллиардов долларов в иностранной валюте, более 7 миллиардов долларов находились в банках США.
В конце сентября министерство финансов США заявило, что разрешает американскому правительству, неправительственным и некоторым международным организациям, включая ООН, ограниченные финансовые операции с находящимися под санкциями "Талибаном"* и группировкой "Сеть Хаккани"** для облегчения гуманитарных нужд афганцев.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
** Запрещена в России как террористическая организация