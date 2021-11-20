https://ria.ru/20211120/stalingrad-1759850662.html

"Немцы, вас обманывали". Рассекречены новые факты о битве под Сталинградом

"Немцы, вас обманывали". Рассекречены новые факты о битве под Сталинградом - РИА Новости, 20.11.2021

"Немцы, вас обманывали". Рассекречены новые факты о битве под Сталинградом

Сотни донесений, протоколы допросов и ранее неизвестные факты — Минобороны России опубликовало документы о наступлении Красной армии. Операция "Уран" —... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T08:00

2021-11-20T08:00

2021-11-20T08:10

безопасность

ссср

сталинград

великая отечественная война (1941-1945)

сталинградская битва (1942-1943)

красная армия

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Сотни донесений, протоколы допросов и ранее неизвестные факты — Минобороны России опубликовало документы о наступлении Красной армии. Операция "Уран" — переломный момент Великой Отечественной, но до сих пор не все ее подробности изучены. О самом интересном из рассекреченных архивов — в материале РИА Новости.Рухнувшая надеждаВ результате масштабного наступления, начавшегося утром 19 ноября 1942-го, красноармейцы заблокировали в Сталинграде крупные силы противника. В окружение попали 330 тысяч солдат 22-х дивизий и 160-ти отдельных частей. Немцы оборонялись отчаянно.Но к концу года стало ясно, что 6-я армия и часть 4-й танковой обречены. Гитлеровцам не хватало боеприпасов, продовольствия и зимнего обмундирования."Факт окружения и последовавшая затем полная изоляция окруженных войск подорвали моральное состояние не только солдат, но и офицеров, — говорится в справке разведотдела штаба Донского фронта от 26 декабря 1942-го. — Опросом военнопленных и перебежчиков выявлены следующие причины понижения боевого духа немецких войск: потеря надежд на помощь извне, резкое ухудшение питания, недостаток зимнего обмундирования, ухудшение медпомощи больным и раненым, ухудшение бытовых условий, усталость в результате беспрерывных напряженных боев в течение трех месяцев, большое влияние наших листовок".По данным разведки, немцы считали, что захват Сталинграда ускорит окончание войны. Но безуспешные попытки взять город подорвали веру в победу. Бойцы рейха сдавались в плен еще в ноябре, до окружения.На хороших условияхРуководство Красной армии пыталось обойтись без лишнего кровопролития и раз за разом предлагало противнику переговоры. С огромным риском для жизни советские парламентеры переходили линию боевого соприкосновения. Однако командующий 6-й армией генерал танковых войск Фридрих Паулюс требовал от подчиненных сопротивляться, не считаясь с потерями."Господин генерал! Военное счастье изменчиво, — читаем ультиматум, составленный командующим Сталинградским фронтом генерал-полковником Андреем Еременко в конце декабря 1942-го. — В силу ряда причин предводительствуемые вами войска проиграли битву за Сталинград. Дальнейшее сопротивление будет означать лишь бесцельное пролитие солдатской крови и не сможет изменить исхода сражения. Согласно военным обычаям, я обращаюсь к вам с предложением о капитуляции. При неполучении удовлетворительного ответа от вас я буду вынужден вступить в переговоры непосредственно с командирами вверенных вам дивизий и полков".Еременко предлагал Паулюсу поистине джентльменские условия. Всем сохраняли жизнь, мундиры, знаки различия, ордена, медали, документы и вещи. Генералу — право носить почетное холодное оружие, а всем офицерам — привилегии.Паулюс ответил однозначно. В специальной радиограмме он приказал подчиненным "всеми имеющимися средствами, вплоть до расстрелов, добиться прекращения каких бы то ни было разговоров о капитуляции среди солдат и офицеров"."Враг пытается воздействовать на нас пропагандой через листовки, чтобы сломить нашу волю к сопротивлению, — среди опубликованных документов есть и полный текст распоряжения. — При этом он пользуется фальшивыми и ложными утверждениями. Враг, например, сообщает, что он хорошо обращается с пленными. Мы все знаем, как зверски русские мучают и убивают пленных. Излишне говорить об их гнусной лжи".Удивление генераловТо, как "зверски русские мучают и убивают пленных", Фридриху Паулюсу довелось испытать на себе. Он сдался 31 января 1943-го и долгое время оставался, как писали в западных СМИ, "личным пленником Сталина". Паулюс жил как в санатории: регулярно получал медицинскую помощь, книги, мог свободно гулять по окрестностям дачи, где находился.Его подчиненных содержали в несравненно лучших условиях, чем немцы — советских военнопленных. Командующий 6-й армией убедился в том, что русские — не дикари.Один из самых интересных документов, опубликованных Минобороны, — отчет контрразведчика НКВД старшего лейтенанта Евгения Тарабарина. Он присматривал за пленными военачальниками и внимательно записывал разговоры — те не догадывались, что офицер прекрасно знает немецкий."Долгое время все молчали, — говорится в донесении. — Бойцы принесли газету "Красная армия" с выпуском "В последний час". Немцы оживились. Интересуются — указаны ли их фамилии. Услышав приведенный список, долго изучали газету, на листе бумаги писали свои фамилии русскими буквами. Особенно заинтересовались цифрами трофеев. Обратили внимание на количество танков. "Цифра неверная, у нас было не больше 150", — отметил Паулюс. "Возможно, они считают и русские", — ответил Адам. "Все равно столько не было".Генералы откровенно удивлялись тому, что их содержат в отапливаемом помещении, вкусно кормят и даже не отобрали перочинные ножи.Тарабарин отметил, что далеко не все немецкие командиры унывали в плену. Некоторые травили анекдоты, громко смеялись и не особенно беспокоились о судьбе простых солдат рейха. Тогда они еще не знали, что их ждет Нюрнбергский трибунал. Многих отправили надолго тюрьму, а кого-то — на виселицу.Подвиг БурмаковаБольшая часть обнародованных документов в той или иной степени посвящена немцам. Но в подборке есть и сведения о подвигах красноармейцев. Например, при взятии в плен Паулюса."Командир 38-й мотострелковой бригады полковник Иван Бурмаков лично на поле боя руководил операцией. Он (31 января 1943-го. — Прим. ред.) искусным маневром своих войск отрезал штаб Паулюса от его частей и принудил противника начать переговоры", — указано в представлении к награждению орденом Ленина.Офицер, рискуя жизнью под огнем противника, блокировал штаб немецкого фельдмаршала. А потом организовал встречу с командованием Красной армии. Спустя три дня Советский Союз окончательно победил в Сталинградской битве.

https://ria.ru/20211030/sevastopol-1756666377.html

https://ria.ru/20211117/veteran-1759462015.html

https://ria.ru/20211119/paulyus-1759727015.html

ссср

сталинград

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, ссср, сталинград, великая отечественная война (1941-1945), сталинградская битва (1942-1943), красная армия