Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211120/stalingrad-1759850662.html
"Немцы, вас обманывали". Рассекречены новые факты о битве под Сталинградом
"Немцы, вас обманывали". Рассекречены новые факты о битве под Сталинградом - РИА Новости, 20.11.2021
"Немцы, вас обманывали". Рассекречены новые факты о битве под Сталинградом
Сотни донесений, протоколы допросов и ранее неизвестные факты — Минобороны России опубликовало документы о наступлении Красной армии. Операция "Уран" —... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T08:00
2021-11-20T08:10
безопасность
ссср
сталинград
великая отечественная война (1941-1945)
сталинградская битва (1942-1943)
красная армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595634411_0:431:2873:2047_1920x0_80_0_0_4dd3472c1948b9cf47c0a0a9cdde2023.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Сотни донесений, протоколы допросов и ранее неизвестные факты — Минобороны России опубликовало документы о наступлении Красной армии. Операция "Уран" — переломный момент Великой Отечественной, но до сих пор не все ее подробности изучены. О самом интересном из рассекреченных архивов — в материале РИА Новости.Рухнувшая надеждаВ результате масштабного наступления, начавшегося утром 19 ноября 1942-го, красноармейцы заблокировали в Сталинграде крупные силы противника. В окружение попали 330 тысяч солдат 22-х дивизий и 160-ти отдельных частей. Немцы оборонялись отчаянно.Но к концу года стало ясно, что 6-я армия и часть 4-й танковой обречены. Гитлеровцам не хватало боеприпасов, продовольствия и зимнего обмундирования."Факт окружения и последовавшая затем полная изоляция окруженных войск подорвали моральное состояние не только солдат, но и офицеров, — говорится в справке разведотдела штаба Донского фронта от 26 декабря 1942-го. — Опросом военнопленных и перебежчиков выявлены следующие причины понижения боевого духа немецких войск: потеря надежд на помощь извне, резкое ухудшение питания, недостаток зимнего обмундирования, ухудшение медпомощи больным и раненым, ухудшение бытовых условий, усталость в результате беспрерывных напряженных боев в течение трех месяцев, большое влияние наших листовок".По данным разведки, немцы считали, что захват Сталинграда ускорит окончание войны. Но безуспешные попытки взять город подорвали веру в победу. Бойцы рейха сдавались в плен еще в ноябре, до окружения.На хороших условияхРуководство Красной армии пыталось обойтись без лишнего кровопролития и раз за разом предлагало противнику переговоры. С огромным риском для жизни советские парламентеры переходили линию боевого соприкосновения. Однако командующий 6-й армией генерал танковых войск Фридрих Паулюс требовал от подчиненных сопротивляться, не считаясь с потерями."Господин генерал! Военное счастье изменчиво, — читаем ультиматум, составленный командующим Сталинградским фронтом генерал-полковником Андреем Еременко в конце декабря 1942-го. — В силу ряда причин предводительствуемые вами войска проиграли битву за Сталинград. Дальнейшее сопротивление будет означать лишь бесцельное пролитие солдатской крови и не сможет изменить исхода сражения. Согласно военным обычаям, я обращаюсь к вам с предложением о капитуляции. При неполучении удовлетворительного ответа от вас я буду вынужден вступить в переговоры непосредственно с командирами вверенных вам дивизий и полков".Еременко предлагал Паулюсу поистине джентльменские условия. Всем сохраняли жизнь, мундиры, знаки различия, ордена, медали, документы и вещи. Генералу — право носить почетное холодное оружие, а всем офицерам — привилегии.Паулюс ответил однозначно. В специальной радиограмме он приказал подчиненным "всеми имеющимися средствами, вплоть до расстрелов, добиться прекращения каких бы то ни было разговоров о капитуляции среди солдат и офицеров"."Враг пытается воздействовать на нас пропагандой через листовки, чтобы сломить нашу волю к сопротивлению, — среди опубликованных документов есть и полный текст распоряжения. — При этом он пользуется фальшивыми и ложными утверждениями. Враг, например, сообщает, что он хорошо обращается с пленными. Мы все знаем, как зверски русские мучают и убивают пленных. Излишне говорить об их гнусной лжи".Удивление генераловТо, как "зверски русские мучают и убивают пленных", Фридриху Паулюсу довелось испытать на себе. Он сдался 31 января 1943-го и долгое время оставался, как писали в западных СМИ, "личным пленником Сталина". Паулюс жил как в санатории: регулярно получал медицинскую помощь, книги, мог свободно гулять по окрестностям дачи, где находился.Его подчиненных содержали в несравненно лучших условиях, чем немцы — советских военнопленных. Командующий 6-й армией убедился в том, что русские — не дикари.Один из самых интересных документов, опубликованных Минобороны, — отчет контрразведчика НКВД старшего лейтенанта Евгения Тарабарина. Он присматривал за пленными военачальниками и внимательно записывал разговоры — те не догадывались, что офицер прекрасно знает немецкий."Долгое время все молчали, — говорится в донесении. — Бойцы принесли газету "Красная армия" с выпуском "В последний час". Немцы оживились. Интересуются — указаны ли их фамилии. Услышав приведенный список, долго изучали газету, на листе бумаги писали свои фамилии русскими буквами. Особенно заинтересовались цифрами трофеев. Обратили внимание на количество танков. "Цифра неверная, у нас было не больше 150", — отметил Паулюс. "Возможно, они считают и русские", — ответил Адам. "Все равно столько не было".Генералы откровенно удивлялись тому, что их содержат в отапливаемом помещении, вкусно кормят и даже не отобрали перочинные ножи.Тарабарин отметил, что далеко не все немецкие командиры унывали в плену. Некоторые травили анекдоты, громко смеялись и не особенно беспокоились о судьбе простых солдат рейха. Тогда они еще не знали, что их ждет Нюрнбергский трибунал. Многих отправили надолго тюрьму, а кого-то — на виселицу.Подвиг БурмаковаБольшая часть обнародованных документов в той или иной степени посвящена немцам. Но в подборке есть и сведения о подвигах красноармейцев. Например, при взятии в плен Паулюса."Командир 38-й мотострелковой бригады полковник Иван Бурмаков лично на поле боя руководил операцией. Он (31 января 1943-го. — Прим. ред.) искусным маневром своих войск отрезал штаб Паулюса от его частей и принудил противника начать переговоры", — указано в представлении к награждению орденом Ленина.Офицер, рискуя жизнью под огнем противника, блокировал штаб немецкого фельдмаршала. А потом организовал встречу с командованием Красной армии. Спустя три дня Советский Союз окончательно победил в Сталинградской битве.
https://ria.ru/20211030/sevastopol-1756666377.html
https://ria.ru/20211117/veteran-1759462015.html
https://ria.ru/20211119/paulyus-1759727015.html
ссср
сталинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595634411_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_65f77f2f0ce60d9fa9b65b0878424182.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, ссср, сталинград, великая отечественная война (1941-1945), сталинградская битва (1942-1943), красная армия
08:00 20.11.2021 (обновлено: 08:10 20.11.2021)
 

"Немцы, вас обманывали". Рассекречены новые факты о битве под Сталинградом

© РИА Новости / Эммануил Евзерихин / Перейти в фотобанкБойцы рабочего батальона ведут огонь в районе завода "Красный Октябрь"
Бойцы рабочего батальона ведут огонь в районе завода Красный Октябрь - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Эммануил Евзерихин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Сотни донесений, протоколы допросов и ранее неизвестные факты — Минобороны России опубликовало документы о наступлении Красной армии. Операция "Уран" — переломный момент Великой Отечественной, но до сих пор не все ее подробности изучены. О самом интересном из рассекреченных архивов — в материале РИА Новости.

Рухнувшая надежда

В результате масштабного наступления, начавшегося утром 19 ноября 1942-го, красноармейцы заблокировали в Сталинграде крупные силы противника. В окружение попали 330 тысяч солдат 22-х дивизий и 160-ти отдельных частей. Немцы оборонялись отчаянно.
Бойцы морской пехоты атакуют фашистские позиции во время обороны Севастополя - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
30 октября, 03:15
Оборона Севастополя в ходе Великой Отечественной войны
Но к концу года стало ясно, что 6-я армия и часть 4-й танковой обречены. Гитлеровцам не хватало боеприпасов, продовольствия и зимнего обмундирования.
"Факт окружения и последовавшая затем полная изоляция окруженных войск подорвали моральное состояние не только солдат, но и офицеров, — говорится в справке разведотдела штаба Донского фронта от 26 декабря 1942-го. — Опросом военнопленных и перебежчиков выявлены следующие причины понижения боевого духа немецких войск: потеря надежд на помощь извне, резкое ухудшение питания, недостаток зимнего обмундирования, ухудшение медпомощи больным и раненым, ухудшение бытовых условий, усталость в результате беспрерывных напряженных боев в течение трех месяцев, большое влияние наших листовок".
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанкКомандующий 62-й армией Василий Иванович Чуйков осматривает оружие снайпера Василия Зайцева
Командующий 62-ой армии Василий Иванович Чуйков осматривает боевое оружие снайпера Василия Зайцева - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
Командующий 62-й армией Василий Иванович Чуйков осматривает оружие снайпера Василия Зайцева
По данным разведки, немцы считали, что захват Сталинграда ускорит окончание войны. Но безуспешные попытки взять город подорвали веру в победу. Бойцы рейха сдавались в плен еще в ноябре, до окружения.

На хороших условиях

Руководство Красной армии пыталось обойтись без лишнего кровопролития и раз за разом предлагало противнику переговоры. С огромным риском для жизни советские парламентеры переходили линию боевого соприкосновения. Однако командующий 6-й армией генерал танковых войск Фридрих Паулюс требовал от подчиненных сопротивляться, не считаясь с потерями.
© РИА Новости / Георгий Липскеров / Перейти в фотобанкГенерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс и члены его штаба, сдавшиеся в плен
Генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс и члены его штаба, сдавшиеся в плен - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Георгий Липскеров
Перейти в фотобанк
Генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс и члены его штаба, сдавшиеся в плен
"Господин генерал! Военное счастье изменчиво, — читаем ультиматум, составленный командующим Сталинградским фронтом генерал-полковником Андреем Еременко в конце декабря 1942-го. — В силу ряда причин предводительствуемые вами войска проиграли битву за Сталинград. Дальнейшее сопротивление будет означать лишь бесцельное пролитие солдатской крови и не сможет изменить исхода сражения. Согласно военным обычаям, я обращаюсь к вам с предложением о капитуляции. При неполучении удовлетворительного ответа от вас я буду вынужден вступить в переговоры непосредственно с командирами вверенных вам дивизий и полков".
Еременко предлагал Паулюсу поистине джентльменские условия. Всем сохраняли жизнь, мундиры, знаки различия, ордена, медали, документы и вещи. Генералу — право носить почетное холодное оружие, а всем офицерам — привилегии.
Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Андреев - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 14:20
В Праге умер старейший в Чехии ветеран Великой Отечественной войны
Паулюс ответил однозначно. В специальной радиограмме он приказал подчиненным "всеми имеющимися средствами, вплоть до расстрелов, добиться прекращения каких бы то ни было разговоров о капитуляции среди солдат и офицеров".
"Враг пытается воздействовать на нас пропагандой через листовки, чтобы сломить нашу волю к сопротивлению, — среди опубликованных документов есть и полный текст распоряжения. — При этом он пользуется фальшивыми и ложными утверждениями. Враг, например, сообщает, что он хорошо обращается с пленными. Мы все знаем, как зверски русские мучают и убивают пленных. Излишне говорить об их гнусной лжи".

Удивление генералов

То, как "зверски русские мучают и убивают пленных", Фридриху Паулюсу довелось испытать на себе. Он сдался 31 января 1943-го и долгое время оставался, как писали в западных СМИ, "личным пленником Сталина". Паулюс жил как в санатории: регулярно получал медицинскую помощь, книги, мог свободно гулять по окрестностям дачи, где находился.
Его подчиненных содержали в несравненно лучших условиях, чем немцы — советских военнопленных. Командующий 6-й армией убедился в том, что русские — не дикари.
Пленного генерал-фельдмаршала Паулюса и его адъютанта конвоируют в штаб 64-й армии. 31 января 1943 - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
Вчера, 00:18
МО раскрыло документ о пленении фельдмаршала Паулюса в 1943 году
Один из самых интересных документов, опубликованных Минобороны, — отчет контрразведчика НКВД старшего лейтенанта Евгения Тарабарина. Он присматривал за пленными военачальниками и внимательно записывал разговоры — те не догадывались, что офицер прекрасно знает немецкий.
"Долгое время все молчали, — говорится в донесении. — Бойцы принесли газету "Красная армия" с выпуском "В последний час". Немцы оживились. Интересуются — указаны ли их фамилии. Услышав приведенный список, долго изучали газету, на листе бумаги писали свои фамилии русскими буквами. Особенно заинтересовались цифрами трофеев. Обратили внимание на количество танков. "Цифра неверная, у нас было не больше 150", — отметил Паулюс. "Возможно, они считают и русские", — ответил Адам. "Все равно столько не было".
© РИА Новости / Перейти в фотобанкГенерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс подписывает обращение Национального комитета "Свободная Германия" к немецкому народу
Немецкий генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс подписывает обращение Национального комитета Свободная Германия к немецкому народу - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс подписывает обращение Национального комитета "Свободная Германия" к немецкому народу
Генералы откровенно удивлялись тому, что их содержат в отапливаемом помещении, вкусно кормят и даже не отобрали перочинные ножи.
Тарабарин отметил, что далеко не все немецкие командиры унывали в плену. Некоторые травили анекдоты, громко смеялись и не особенно беспокоились о судьбе простых солдат рейха. Тогда они еще не знали, что их ждет Нюрнбергский трибунал. Многих отправили надолго тюрьму, а кого-то — на виселицу.

Подвиг Бурмакова

Большая часть обнародованных документов в той или иной степени посвящена немцам. Но в подборке есть и сведения о подвигах красноармейцев. Например, при взятии в плен Паулюса.
© РИА Новости / Георгий Липскеров / Перейти в фотобанкКомандующий 6-й немецкой армией фельдмаршал Фридрих Паулюс, взятый в плен советскими войсками, на пути в штаб 64-й армии
Командующий 6-й немецкой армией фельдмаршал Фридрих Паулюс, взятый в плен советскими войсками, на пути в штаб 64-й армии - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Георгий Липскеров
Перейти в фотобанк
Командующий 6-й немецкой армией фельдмаршал Фридрих Паулюс, взятый в плен советскими войсками, на пути в штаб 64-й армии
"Командир 38-й мотострелковой бригады полковник Иван Бурмаков лично на поле боя руководил операцией. Он (31 января 1943-го. — Прим. ред.) искусным маневром своих войск отрезал штаб Паулюса от его частей и принудил противника начать переговоры", — указано в представлении к награждению орденом Ленина.
Офицер, рискуя жизнью под огнем противника, блокировал штаб немецкого фельдмаршала. А потом организовал встречу с командованием Красной армии. Спустя три дня Советский Союз окончательно победил в Сталинградской битве.
 
БезопасностьСССРСталинградВеликая Отечественная война (1941-1945)Сталинградская битва (1942-1943)Красная армия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:36В Орловской области на месте Судбищенской битвы появится мемориал
11:35WSJ: Путин заставил Запад жить по своим правилам
11:32В Курганской области проверят данные о проживании сирот в непригодном жилье
11:29В Москве за сутки госпитализировали 974 человека с COVID-19
11:26Порошенко заявил о необходимости спецмиссии НАТО на Украине
11:22Сингапур разрешит собрания до пяти вакцинированных лиц
11:17Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:16В России за сутки умерли 1254 человека с COVID-19
11:15В России за сутки выписали 36 172 человека после COVID-19
11:13В Москве выявили 3239 новых случаев заражения коронавирусом
11:12В России за сутки выявили 37 120 случаев заражения коронавирусом
11:11В ЛНР заявили об украинской бронетехнике у населенных пунктов в Донбассе
11:06Крым обновил антирекород по числу новых случаев COVID-19
10:57Порошенко потребовал восстановить уволенных после спецоперации разведчиков
10:56В Польше рассказали о ситуации на границе с Белоруссией
10:48В ЛНР зафиксировали работу РЭБ ВСУ у двух населенных пунктов
10:43В Госдуме заявили, что Крым не по зубам американской армии
10:36Корову, которую мальчик из Якутии попросил у Путина, передадут семье
10:35В Оренбуржье выяснят, почему в больнице инвалид полз на прием к врачу
10:34Умер Валерий Гаркалин
Лента новостейМолния
В Орловской области на месте Судбищенской битвы появится мемориалWSJ: Путин заставил Запад жить по своим правиламВ Курганской области проверят данные о проживании сирот в непригодном жильеВ Москве за сутки госпитализировали 974 человека с COVID-19Порошенко заявил о необходимости спецмиссии НАТО на УкраинеСингапур разрешит собрания до пяти вакцинированных лицОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки умерли 1254 человека с COVID-19В России за сутки выписали 36 172 человека после COVID-19В Москве выявили 3239 новых случаев заражения коронавирусомВ России за сутки выявили 37 120 случаев заражения коронавирусомВ ЛНР заявили об украинской бронетехнике у населенных пунктов в ДонбассеКрым обновил антирекород по числу новых случаев COVID-19Порошенко потребовал восстановить уволенных после спецоперации разведчиковВ Польше рассказали о ситуации на границе с БелоруссиейВ ЛНР зафиксировали работу РЭБ ВСУ у двух населенных пунктовВ Госдуме заявили, что Крым не по зубам американской армииКорову, которую мальчик из Якутии попросил у Путина, передадут семьеВ Оренбуржье выяснят, почему в больнице инвалид полз на прием к врачуУмер Валерий Гаркалин