https://ria.ru/20211120/ssha-1759949828.html

США не будут воевать с Россией из-за Украины, заявили в Совфеде

США не будут воевать с Россией из-за Украины, заявили в Совфеде - РИА Новости, 20.11.2021

США не будут воевать с Россией из-за Украины, заявили в Совфеде

Инициативы вашингтонских политиков против РФ подтверждают заявления экс-президента США Барака Обамы о том, что американцы не будут воевать с Россией из-за... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T13:17

2021-11-20T13:17

2021-11-20T13:17

в мире

сша

барак обама

андрей климов

роберт менендес

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россия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Инициативы вашингтонских политиков против РФ подтверждают заявления экс-президента США Барака Обамы о том, что американцы не будут воевать с Россией из-за Украины, или кого-либо еще, ограничившись санкциями, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов."Не успели высохнуть чернила на сочинении членов нижней палаты парламента США о пресловутом "непризнании выборов Путина в 2024", как к фантасмагорическим идеям наказаний за будущие предполагаемые Вашингтоном дела, русских решили наказывать и в Верхней палате американского конгресса", - написал политик в своем Telegram-канале.По его словам, театр русофобского абсурда иллюстрирует утренняя новость. "Американский сенатор, глава комитета по международным делам Роберт Менендес предложил ввести санкции против России в случае "вторжения на Украину", сообщил портал Axios со ссылкой на внесенный в конгресс текст поправки к оборонному бюджету", - процитировал Климов."При вдумчивом прочтении последнее сообщение в переводе с американского политического диалекта на нормальный человеческий может означать лишь одно, но крайне важное для киевских марионеток США заявление: в случае гипотетической войны украинских милитаристов с Россией американцы ограничатся лишь очередными санкциями в отношении Москвы (например, как предлагают сенаторы, не будут давать нашим военным визы в США, американцам запретят покупать долговые бумаги РФ, а европейцам перепродавать наш газ через СП2)", - отметил Климов.Таким образом, подтверждаются слова, сказанные в 2014 ещё Обамой в обращении к американцам, где он успокаивал своих сограждан и отмечал, что "воевать с русскими мы из-за Украины или кого-либо ещё не собираемся", добавил сенатор."Иными словами, ястребов на Вашингтонском политическом Олимпе полно, но самоубийц среди них не наблюдается. Делайте выводы, дамы и господа из Восточной Европы, Великобритании и прочих мест, откуда самонадеянно провоцируют наше отечество", - заключил политик.

https://ria.ru/20211120/ssha-1759932822.html

сша

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в мире, сша, барак обама, андрей климов, роберт менендес, восточная европа, россия