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СМИ: США предупредили союзников о "вторжении" России на Украину
СМИ: США предупредили союзников о "вторжении" России на Украину - РИА Новости, 20.11.2021
СМИ: США предупредили союзников о "вторжении" России на Украину
Представители разведки США предупреждают союзников о том, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России "вторгнуться" на территорию Украины, пишет... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T09:36
2021-11-20T10:44
в мире
киев
сша
владимир путин
дмитрий песков
нато
россия
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ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Представители разведки США предупреждают союзников о том, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России "вторгнуться" на территорию Украины, пишет газета New York Times со ссылкой на американских и европейских официальных лиц.Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину.Как утверждают американские чиновники, Россия якобы "еще не решила", что собирается делать с войсками, которые она "собрала" у границ Украины, однако США относятся к этому серьезно."Представители американской разведки предупреждают союзников о том, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России предпринять военные действия на Украине, подталкивая европейские страны к сотрудничеству с США для разработки пакета экономических и военных мер по сдерживанию Москвы", - говорится в сообщении газеты.Как пишет издание, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на этой неделе ездила в Брюссель, чтобы проинформировать послов НАТО о возможном "военном вторжении" России на Украину. По утверждению информированных чиновников, растущая озабоченность по поводу России была одной из самых обсуждаемых "краткосрочных угроз".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211120/gaz-1759924855.html
https://ria.ru/20211120/soglashenie-1759926564.html
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в мире, киев, сша, владимир путин, дмитрий песков, нато, россия
09:36 20.11.2021 (обновлено: 10:44 20.11.2021)
 
СМИ: США предупредили союзников о "вторжении" России на Украину

NYT: американская разведка призвала союзников США готовиться к "вторжению" России на Украину

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Представители разведки США предупреждают союзников о том, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России "вторгнуться" на территорию Украины, пишет газета New York Times со ссылкой на американских и европейских официальных лиц.
Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину.
Как утверждают американские чиновники, Россия якобы "еще не решила", что собирается делать с войсками, которые она "собрала" у границ Украины, однако США относятся к этому серьезно.
"Представители американской разведки предупреждают союзников о том, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России предпринять военные действия на Украине, подталкивая европейские страны к сотрудничеству с США для разработки пакета экономических и военных мер по сдерживанию Москвы", - говорится в сообщении газеты.
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Как пишет издание, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на этой неделе ездила в Брюссель, чтобы проинформировать послов НАТО о возможном "военном вторжении" России на Украину. По утверждению информированных чиновников, растущая озабоченность по поводу России была одной из самых обсуждаемых "краткосрочных угроз".
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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