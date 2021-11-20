06:39 20.11.2021 (обновлено: 10:18 20.11.2021)
Посольство России призвало США оказать давление на Украину
Посольство РФ призвало США оказать давление на Украину для выполнения Минских соглашений
ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Россия рассчитывает, что США окажут давление на Украину, чтобы та выполняла обязательства по мирному урегулированию в Донбассе, говорится в обращении посольства в Вашингтоне.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки приветствовала недавнее заявление президента России Владимира Путина о том, что конфликт необходимо решить мирным путем на основе минских договоренностей.
"Отмечаем слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о поддержке наращивания усилий по урегулированию конфликта в Донбассе в соответствии с минскими договоренностями", — говорится в заявлении российского посольства в Facebook.
В дипмиссии подчеркнули, что Киев "должен наконец прекратить саботаж Минских соглашений".
"Рассчитываем, что американские власти прислушаются к здравым суждениям и окажут влияние на стратпартнера для выполнения им своих обязательств в тесной координации с Донецком и Луганском", — добавили в посольстве.
В четверг Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД, отметил, что партнеры по "нормандскому квартету" — Германия и Франция — на словах не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на их демонтаж, что заводит переговоры в тупик. Президент России призвал тем не менее продолжать посреднические усилия в "нормандском формате", так как альтернативы реализации минских договоренностей в полном объеме нет.
Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что в последнее время позиция Москвы, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в указанном формате подвергаются искажению. В связи с этим министерство опубликовало переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.