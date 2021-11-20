https://ria.ru/20211120/soglashenie-1759926564.html

Посольство России призвало США оказать давление на Украину

Посольство России призвало США оказать давление на Украину - РИА Новости, 20.11.2021

Посольство России призвало США оказать давление на Украину

Россия рассчитывает, что США окажут давление на Украину, чтобы та выполняла обязательства по мирному урегулированию в Донбассе, говорится в обращении посольства РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T06:39

2021-11-20T06:39

2021-11-20T10:18

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ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Россия рассчитывает, что США окажут давление на Украину, чтобы та выполняла обязательства по мирному урегулированию в Донбассе, говорится в обращении посольства в Вашингтоне.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки приветствовала недавнее заявление президента России Владимира Путина о том, что конфликт необходимо решить мирным путем на основе минских договоренностей.В дипмиссии подчеркнули, что Киев "должен наконец прекратить саботаж Минских соглашений"."Рассчитываем, что американские власти прислушаются к здравым суждениям и окажут влияние на стратпартнера для выполнения им своих обязательств в тесной координации с Донецком и Луганском", — добавили в посольстве.В четверг Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД, отметил, что партнеры по "нормандскому квартету" — Германия и Франция — на словах не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на их демонтаж, что заводит переговоры в тупик. Президент России призвал тем не менее продолжать посреднические усилия в "нормандском формате", так как альтернативы реализации минских договоренностей в полном объеме нет.Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что в последнее время позиция Москвы, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в указанном формате подвергаются искажению. В связи с этим министерство опубликовало переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

https://ria.ru/20211118/merkel-1759721856.html

https://ria.ru/20211101/soglasheniya-1757194149.html

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в мире, украина, сша, ситуация в днр и лнр, россия