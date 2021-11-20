https://ria.ru/20211120/sochi-1759955026.html

В Сочи усилят контроль за соблюдением антиковидных мер

В Сочи усилят контроль за соблюдением антиковидных мер - РИА Новости, 20.11.2021

В Сочи усилят контроль за соблюдением антиковидных мер

Контроль за соблюдением правил, связанных с COVID-19, усилят в Сочи с 22 ноября, для этого в городе начнут работать 100 мобильных отрядов, состоящих из... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T14:23

2021-11-20T14:23

2021-11-20T14:25

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СОЧИ, 19 ноя – РИА Новости. Контроль за соблюдением правил, связанных с COVID-19, усилят в Сочи с 22 ноября, для этого в городе начнут работать 100 мобильных отрядов, состоящих из сотрудников полиции, казачества и администрации, сообщает пресс-служба сочинской мэрии."Будет сформировано 100 мобильных отрядов самоконтроля по всем внутригородским районам, в том числе и по сельским округам. К работе они должны приступить с 22 ноября по трем основным направлениям: мониторинг объектов потребительской сферы, объектов размещения и общественного транспорта", - приводятся в релизе слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.При этом отмечается, что до 18 января 2022 года на курорте по-прежнему будет действовать система QR-кодов. Однако теперь, кроме ТРЦ и ресторанов, QR-код, справка о перенесённом заболевании, либо медотвод понадобятся при посещении объектов торговли, кино, театров, фитнес-центров, выставочных мероприятий, за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости. Кроме того, согласно постановлению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, с 1 декабря вход в административные здания Сочи, будет возможен только после электронного документа о вакцинации.

https://ria.ru/20211119/qr-kod-1759792085.html

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