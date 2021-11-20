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https://ria.ru/20211120/sochi-1759955026.html
В Сочи усилят контроль за соблюдением антиковидных мер
В Сочи усилят контроль за соблюдением антиковидных мер - РИА Новости, 20.11.2021
В Сочи усилят контроль за соблюдением антиковидных мер
Контроль за соблюдением правил, связанных с COVID-19, усилят в Сочи с 22 ноября, для этого в городе начнут работать 100 мобильных отрядов, состоящих из... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T14:23
2021-11-20T14:25
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общество
сочи
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СОЧИ, 19 ноя – РИА Новости. Контроль за соблюдением правил, связанных с COVID-19, усилят в Сочи с 22 ноября, для этого в городе начнут работать 100 мобильных отрядов, состоящих из сотрудников полиции, казачества и администрации, сообщает пресс-служба сочинской мэрии."Будет сформировано 100 мобильных отрядов самоконтроля по всем внутригородским районам, в том числе и по сельским округам. К работе они должны приступить с 22 ноября по трем основным направлениям: мониторинг объектов потребительской сферы, объектов размещения и общественного транспорта", - приводятся в релизе слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.При этом отмечается, что до 18 января 2022 года на курорте по-прежнему будет действовать система QR-кодов. Однако теперь, кроме ТРЦ и ресторанов, QR-код, справка о перенесённом заболевании, либо медотвод понадобятся при посещении объектов торговли, кино, театров, фитнес-центров, выставочных мероприятий, за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости. Кроме того, согласно постановлению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, с 1 декабря вход в административные здания Сочи, будет возможен только после электронного документа о вакцинации.
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общество, сочи, коронавирусы, вениамин кондратьев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
14:23 20.11.2021 (обновлено: 14:25 20.11.2021)
 
В Сочи усилят контроль за соблюдением антиковидных мер

В Сочи с 22 ноября усилят контроль за соблюдением антиковидных мер

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкДезинфекция пляжной зоны отдыха "Приморский" в Сочи
Дезинфекция пляжной зоны отдыха Приморский в Сочи - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 19 ноя – РИА Новости. Контроль за соблюдением правил, связанных с COVID-19, усилят в Сочи с 22 ноября, для этого в городе начнут работать 100 мобильных отрядов, состоящих из сотрудников полиции, казачества и администрации, сообщает пресс-служба сочинской мэрии.
"Будет сформировано 100 мобильных отрядов самоконтроля по всем внутригородским районам, в том числе и по сельским округам. К работе они должны приступить с 22 ноября по трем основным направлениям: мониторинг объектов потребительской сферы, объектов размещения и общественного транспорта", - приводятся в релизе слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.
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QR-коды на Кубани сделают обязательными для посещения всех ТРЦ до 18 января
При этом отмечается, что до 18 января 2022 года на курорте по-прежнему будет действовать система QR-кодов. Однако теперь, кроме ТРЦ и ресторанов, QR-код, справка о перенесённом заболевании, либо медотвод понадобятся при посещении объектов торговли, кино, театров, фитнес-центров, выставочных мероприятий, за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости. Кроме того, согласно постановлению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, с 1 декабря вход в административные здания Сочи, будет возможен только после электронного документа о вакцинации.
 
Распространение коронавирусаОбществоСочиКоронавирусыВениамин КондратьевКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииQR-код
 
 
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