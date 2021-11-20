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Эксперт рассказал, как сохранить аккумулятор смартфона в холодную погоду
Эксперт рассказал, как сохранить аккумулятор смартфона в холодную погоду - РИА Новости, 20.11.2021
Эксперт рассказал, как сохранить аккумулятор смартфона в холодную погоду
Аккумулятор и экран смартфона сильнее других элементов страдают в результате переохлаждения, чтобы не допускать нарушений в работе устройства в холодную погоду... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T05:15
2021-11-20T05:15
общество
технологии
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Аккумулятор и экран смартфона сильнее других элементов страдают в результате переохлаждения, чтобы не допускать нарушений в работе устройства в холодную погоду следует, в частности, не подвергать его резким перепадам температуры, рассказал РИА Новости начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети "билайн" Алексей Верещагин."Два элемента страдают в телефоне под воздействием переохлаждения: химический аккумулятор и дисплей… Аккумулятор теряет емкость, особенно на длительном морозе… Динамика жидких кристаллов на морозе также ухудшается, это отражается на времени отклика и реакции ЖК-сенсоров и экранов", - сообщил Верещагин.Эксперт указал, что в связи с влиянием холодного воздуха на аккумулятор "не стоит свято верить остаточному заряду, который он показывает на морозе". При использовании смартфонов на IPS-матрицах, по его словам, нужно быть готовым к разного рода заторможенностям или небольшому "подглючиванию". "На диодных AMOLED дисплеях эффекта заторможенности не будет, но на морозе возможно появление неприятного мерцания, воспринимаемого глазом", - добавил он.Кроме того, как отметил Верещагин, на морозе ухудшается подвижность полимерных мембран, поэтому пользователям смартфонов следует быть готовыми к изменению тональности звучания как встроенного динамика, так и гаджетов и аксессуаров. Все это проявляется на морозе не сразу, "а когда смартфон уже основательно замерз", подчеркнул эксперт.Утопленник в бане или нет - конденсатуЧтобы избежать этих неприятных эффектов Верещагин рекомендует не доводить телефон до состояния, когда он сильно остыл, а также избегать резких перепадов температуры. В частности, не стоит оставлять устройство на ледяных поверхностях и в снегу, а при возвращении в тепло желательно нагревать его до комнатной температуры постепенно, причем без использования внешних нагревательных элементов."Это можно сделать, например, оставив его на время в еще холодном кармане или сумке. Плавное возвращение смартфона в комнатную температуру защитит его также и от образования конденсата как снаружи, так и, что более важно, во внутренней части корпуса", - отметил эксперт. По его словам, принесенный во влажную баню с мороза смартфон по степени риска можно сравнить с "утопленным".На морозе Верещагин советует держать устройство в кармане "поближе к себе" и отказаться от зарядки, особенно быстрой. "Есть риск повредить аккумулятор или необратимо ухудшить его характеристики. Если без этого никак, то делайте это слабым током, не длительно, и оставляйте аккумулятор недозаряженным процентов на 40-50", - пояснил он.
https://ria.ru/20211116/perepad-1759212534.html
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общество, технологии
05:15 20.11.2021
 
Эксперт рассказал, как сохранить аккумулятор смартфона в холодную погоду

Эксперт "билайна" Верещагин рассказал, как сохранить аккумулятор смартфона зимой

© Depositphotos / Diana.mironenkoДевушка на удаленной работе
Девушка на удаленной работе - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© Depositphotos / Diana.mironenko
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Аккумулятор и экран смартфона сильнее других элементов страдают в результате переохлаждения, чтобы не допускать нарушений в работе устройства в холодную погоду следует, в частности, не подвергать его резким перепадам температуры, рассказал РИА Новости начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети "билайн" Алексей Верещагин.
"Два элемента страдают в телефоне под воздействием переохлаждения: химический аккумулятор и дисплей… Аккумулятор теряет емкость, особенно на длительном морозе… Динамика жидких кристаллов на морозе также ухудшается, это отражается на времени отклика и реакции ЖК-сенсоров и экранов", - сообщил Верещагин.
Эксперт указал, что в связи с влиянием холодного воздуха на аккумулятор "не стоит свято верить остаточному заряду, который он показывает на морозе". При использовании смартфонов на IPS-матрицах, по его словам, нужно быть готовым к разного рода заторможенностям или небольшому "подглючиванию". "На диодных AMOLED дисплеях эффекта заторможенности не будет, но на морозе возможно появление неприятного мерцания, воспринимаемого глазом", - добавил он.
Кроме того, как отметил Верещагин, на морозе ухудшается подвижность полимерных мембран, поэтому пользователям смартфонов следует быть готовыми к изменению тональности звучания как встроенного динамика, так и гаджетов и аксессуаров. Все это проявляется на морозе не сразу, "а когда смартфон уже основательно замерз", подчеркнул эксперт.
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Утопленник в бане или нет - конденсату

Чтобы избежать этих неприятных эффектов Верещагин рекомендует не доводить телефон до состояния, когда он сильно остыл, а также избегать резких перепадов температуры. В частности, не стоит оставлять устройство на ледяных поверхностях и в снегу, а при возвращении в тепло желательно нагревать его до комнатной температуры постепенно, причем без использования внешних нагревательных элементов.
"Это можно сделать, например, оставив его на время в еще холодном кармане или сумке. Плавное возвращение смартфона в комнатную температуру защитит его также и от образования конденсата как снаружи, так и, что более важно, во внутренней части корпуса", - отметил эксперт. По его словам, принесенный во влажную баню с мороза смартфон по степени риска можно сравнить с "утопленным".
На морозе Верещагин советует держать устройство в кармане "поближе к себе" и отказаться от зарядки, особенно быстрой. "Есть риск повредить аккумулятор или необратимо ухудшить его характеристики. Если без этого никак, то делайте это слабым током, не длительно, и оставляйте аккумулятор недозаряженным процентов на 40-50", - пояснил он.
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